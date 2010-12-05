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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лилль - Лорьян
Лилль - Лорьян: обзор матча 05 декабря 2010
Лилль
05.12.2010, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 16 тур
6 : 3
Завершен
Лорьян
11'
М. Сов
18'
М. Бака (АГ)
48'
М. Сов
58'
Жервиньо
81'
М. Сов
88'
П. Фро
6'
К. Гамейро
45'
К. Гамейро
57'
Л. Китамбала
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лилль - Лорьян
Желтая карточка
Ж. Морель
ГОЛ! 6:3!
П. Фро
Пас отдал
Жервиньо
Замена
Т. Де Мело
️️️️
М. Сов
Замена
Л. Каппоне
️️️️
М. Амалфитано
Красная карточка
Ф. Одар
Замена
П. Фро
️️️️
Э. Азар
ГОЛ! 5:3!
М. Сов
Пас отдал
Й. Кабай
Замена
Я. Жуффре
️️️️
Л. Китамбала
Желтая карточка
А. Рами
Замена
Ф. Соса
️️️️
М. Бака
Замена
Ф. Берья
️️️️
Ф. Бальмон
ГОЛ! 4:3!
Жервиньо
Пас отдал
Ф. Бальмон
ГОЛ! 3:3!
Л. Китамбала
Пас отдал
К. Гамейро
ГОЛ! 3:2!
М. Сов
Пас отдал
Ф. Бальмон
ГОЛ! 2:2!
К. Гамейро
Желтая карточка
М. Дебюши
Желтая карточка
Г. Бурийон
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
М. Бака
18'
ГОЛ! 1:1!
М. Сов
Пас отдал
Й. Кабай
11'
ГОЛ! 0:1!
К. Гамейро
Пас отдал
Ф. Коклен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
1
Микаэль Ландро
ВР
19
Эмерсон
ЛЗ
27
Орельен Шеджу
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
27
Жервиньо
ЛВ
10
Эден Азар
ЛВ
15
Флоран Бальмон
ЦП
24
Рио Мавуба
ЦП
29
Йоан Кабай
ЦП
17
Мусса Сов
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Лорьян
16
Фабьен Одар
ВР
6
Максим Бака
ЦЗ
6
Грегори Бурийон
ЦЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
13
Франсис Коклен
ОП
31
Морган Амалфитано
ЦП
15
Алексис Ромао
ЦП
7
Арнольд Мвуэмба
ПП
99
Линель Китамбала
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
Лилль
90
Александр Окиджа
ВР
18
Франк Берья
ЛЗ
14
Давид Розегнал
ЦЗ
6
Стефан Дюмон
ЦП
7
Людовик Обраньяк
ЦП
11
Пьер-Ален Фро
ЦФ
9
Тулио Де Мело
ЦФ
Лорьян
16
Лионель Каппоне
ВР
14
Арно Ле Лан
ЛЗ
0
Франко Соса
ЛЗ
23
Матиас Отре
ЦП
8
Ян Жуффре
ЦП
4
Фабьен Робер
ЦФ
4-3-2-1
1
Ландро
19
Эмерсон
27
Шеджу
23
Рами
26
Дебюши
15
Бальмон
24
Мавуба
29
Кабай
10
Азар
27
Жервиньо
17
Сов
3-1-3-3
16
Одар
6
Бака
6
Бурийон
21
Морель
13
Коклен
7
Мвуэмба
15
Ромао
31
Амалфитано
22
Монне-Паке
9
Гамейро
99
Китамбала
15
Бальмон
18
Берья
18
Берья
15
Бальмон
10
Азар
11
Фро
11
Фро
10
Азар
17
Сов
9
Де Мело
9
Де Мело
17
Сов
31
Амалфитано
16
Каппоне
16
Каппоне
31
Амалфитано
6
Бака
0
Соса
0
Соса
6
Бака
99
Китамбала
8
Жуффре
8
Жуффре
99
Китамбала
Остались в запасе
Лилль
Лорьян
90
Александр Окиджа
ВР
14
Давид Розегнал
ЦЗ
6
Стефан Дюмон
ЦП
7
Людовик Обраньяк
ЦП
Главный тренер
Руди Гарсия
4
Фабьен Робер
ЦФ
14
Арно Ле Лан
ЛЗ
23
Матиас Отре
ЦП
Остались в запасе
90
Александр Окиджа
ВР
14
Давид Розегнал
ЦЗ
6
Стефан Дюмон
ЦП
7
Людовик Обраньяк
ЦП
Остались в запасе
4
Фабьен Робер
ЦФ
14
Арно Ле Лан
ЛЗ
23
Матиас Отре
ЦП
Главный тренер
Руди Гарсия
Статистика матча Лилль - Лорьян
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Франция. Лига 1, 6 тур
Лорьян
1 : 0
10.10.2026
Париж
Информация о матче
Главный судья:
Клеман Турпен
(Улинс)
Стадион:
Лилль-Метрополь
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