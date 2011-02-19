Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лорьян - Бордо
Лорьян - Бордо: обзор матча 19 февраля 2011
Лорьян
19.02.2011, суббота, 23:00
Франция. Лига 1, 24 тур
5 : 1
Завершен
Бордо
14'
М. Амалфитано
35'
К. Гамейро
38'
К. Гамейро
62'
А. Мвуэмба (П)
88'
К. Гамейро
40'
Фернандо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лорьян - Бордо
Желтая карточка
Ф. Айите
Вторая желтая
С. Каррассо
Замена
У. Раме
️️️️
Жуссие
ГОЛ! 5:1!
К. Гамейро
Пас отдал
М. Отре
Замена
М. Отре
️️️️
К. Монне-Паке
Замена
Д. Фаншон
️️️️
Л. Китамбала
Желтая карточка
Жуссие
Замена
Андре
️️️️
Я. Плашил
Замена
Ф. Айите
️️️️
Ф. Бен Халфаллах
ГОЛ с пенальти! 4:1!
А. Мвуэмба
Вторая желтая
Ф. Соса
Желтая карточка
С. Каррассо
Желтая карточка
Г. Бурийон
Желтая карточка
Ф. Соса
Желтая карточка
А. Ромао
ГОЛ! 3:1!
Фернандо
Пас отдал
Я. Плашил
ГОЛ! 3:0!
К. Гамейро
ГОЛ! 2:0!
К. Гамейро
Пас отдал
Л. Китамбала
Желтая карточка
Фернандо
Желтая карточка
М. Амалфитано
Желтая карточка
А. Мвуэмба
ГОЛ! 1:0!
М. Амалфитано
Пас отдал
М. Бака
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лорьян
16
Фабьен Одар
ВР
0
Франко Соса
ЛЗ
6
Грегори Бурийон
ЦЗ
6
Максим Бака
ЦЗ
27
Сигамари Диарра
ЦП
15
Алексис Ромао
ЦП
31
Морган Амалфитано
ЦП
7
Арнольд Мвуэмба
ПП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
99
Линель Китамбала
ЦФ
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
Бордо
16
Седрик Каррассо
ВР
28
Флориан Маранж
ЛЗ
22
Людовик Сане
ЦЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
21
Матье Шальме
ПЗ
8
Фахид Бен Халфаллах
ЛП
18
Ярослав Плашил
ЦП
12
Алу Диарра
ЦП
20
Жуссие
ЦП
6
Фернандо
ЦП
27
Антони Модест
ЦФ
Главный тренер
Жан Тигана
Лорьян
16
Лионель Каппоне
ВР
14
Арно Ле Лан
ЛЗ
8
Шейк Дукур
ОП
23
Матиас Отре
ЦП
21
Рэми Мулумба
ЦП
0
Джеймс Фаншон
ЦФ
4
Фабьен Робер
ЦФ
Бордо
16
Ульрих Раме
ВР
26
Салиф Сане
ЦЗ
17
Вендел
ЛП
8
Пьер Дюкасс
ЦП
11
Флойд Айите
ЦП
14
Шейк Диабате
ЦФ
21
Андре
ЦФ
3-4-3
16
Одар
0
Соса
6
Бака
6
Бурийон
27
Диарра
15
Ромао
31
Амалфитано
7
Мвуэмба
22
Монне-Паке
99
Китамбала
9
Гамейро
4-5-1
16
Каррассо
21
Шальме
22
Сане
13
Сиани
28
Маранж
18
Плашил
12
Диарра
20
Жуссие
6
Фернандо
8
Бен Халфаллах
27
Модест
99
Китамбала
0
Фаншон
0
Фаншон
99
Китамбала
22
Монне-Паке
23
Отре
23
Отре
22
Монне-Паке
20
Жуссие
16
Раме
16
Раме
20
Жуссие
8
Бен Халфаллах
11
Айите
11
Айите
8
Бен Халфаллах
18
Плашил
21
Андре
21
Андре
18
Плашил
Остались в запасе
Лорьян
Бордо
8
Шейк Дукур
ОП
4
Фабьен Робер
ЦФ
16
Лионель Каппоне
ВР
14
Арно Ле Лан
ЛЗ
21
Рэми Мулумба
ЦП
8
Пьер Дюкасс
ЦП
26
Салиф Сане
ЦЗ
17
Вендел
ЛП
14
Шейк Диабате
ЦФ
Главный тренер
Жан Тигана
Остались в запасе
8
Шейк Дукур
ОП
4
Фабьен Робер
ЦФ
16
Лионель Каппоне
ВР
14
Арно Ле Лан
ЛЗ
21
Рэми Мулумба
ЦП
Остались в запасе
8
Пьер Дюкасс
ЦП
26
Салиф Сане
ЦЗ
17
Вендел
ЛП
14
Шейк Диабате
ЦФ
Главный тренер
Жан Тигана
Статистика матча Лорьян - Бордо
5
1
1
4
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Франция. Лига 1, 6 тур
Лорьян
1 : 0
10.10.2026
Париж
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Готье
(Секлин)
Стадион:
Мустуар
Новости команд
Все
Лорьян
Бордо
«Гавр» – «Лорьян»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Гавра» и «Лорьяна» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Лорьян» – «Брест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Лорьяна» и «Бреста» на победу в матче 9 тура
1 ноября
«Анжер» – «Лорьян»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
«Гавр» – «Лорьян»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Гавра» и «Лорьяна» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Лорьян» – «Брест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Лорьяна» и «Бреста» на победу в матче 9 тура
1 ноября
«Анжер» – «Лорьян»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
6-кратного чемпиона Франции купят за 1 евро
26 сентября
1
Смертин составил символическую сборную из бывших партнеров по команде
2025.10.03 15:59
Оливер Кан может купить французский клуб
2025.01.02 23:11
Экс-полузащитнику «Локомотива» и «Краснодара» предложили поиграть в 4-м дивизионе Франции
2024.08.27 22:55
1
6-кратный чемпион Франции потеряет профессиональный статус
2024.08.01 20:08
6
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+