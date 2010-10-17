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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лорьян - Валансьен
Лорьян - Валансьен: обзор матча 17 октября 2010
Лорьян
17.10.2010, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 9 тур
2 : 1
Завершен
Валансьен
13'
К. Гамейро (П)
25'
С. Диарра
4'
Г. Данич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лорьян - Валансьен
Замена
Ф. Робер
️️️️
К. Гамейро
Замена
С. Дюбарбье
️️️️
К. Монне-Паке
Замена
Н. Паллуа
️️️️
Г. Данич
Замена
Н. Изима-Мирен
️️️️
Ж. Саез
Замена
Ш. Дукур
️️️️
Ф. Коклен
Замена
В. Абубакар
️️️️
М. Доссеви
Желтая карточка
Ж. Лека
Желтая карточка
Г. Данич
ГОЛ! 2:1!
С. Диарра
Пас отдал
К. Монне-Паке
ГОЛ с пенальти! 1:1!
К. Гамейро
13'
11'
Желтая карточка
Д. Дюкортью
ГОЛ! 0:1!
Г. Данич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лорьян
16
Фабьен Одар
ВР
14
Арно Ле Лан
ЛЗ
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
6
Максим Бака
ЦЗ
13
Франсис Коклен
ОП
27
Сигамари Диарра
ЦП
15
Алексис Ромао
ЦП
31
Морган Амалфитано
ЦП
99
Линель Китамбала
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
Валансьен
30
Николас Пеннето
ВР
6
Давид Дюкортью
ЛЗ
4
Милан Бишевац
ЦЗ
5
Бенджамин Ангуа
ЦЗ
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
28
Гаэль Данич
ЛП
14
Матье Доссеви
ЦП
24
Рено Коад
ЦП
15
Карлос Санчес
ЦП
21
Жозе Саез
ЦП
28
Грэгори Пужоль
ЦФ
Главный тренер
Филипп Монтанье
Лорьян
16
Лионель Каппоне
ВР
16
Себастьян Дюбарбье
ЛЗ
0
Франко Соса
ЛЗ
8
Шейк Дукур
ОП
23
Матиас Отре
ЦП
0
Джеймс Фаншон
ЦФ
4
Фабьен Робер
ЦФ
Валансьен
16
Жан-Луис Лека
ВР
3
Кристофер Мфуйи
ЦЗ
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
21
Гийом Лорьо
ЦП
9
Венсан Абубакар
ЦФ
3-1-3-3
16
Одар
14
Ле Лан
6
Бака
5
Экюэль-Манга
13
Коклен
27
Диарра
15
Ромао
31
Амалфитано
22
Монне-Паке
9
Гамейро
99
Китамбала
4-5-1
30
Пеннето
4
Бишевац
5
Ангуа
13
Бонг
6
Дюкортью
14
Доссеви
24
Коад
15
Санчес
21
Саез
28
Данич
28
Пужоль
13
Коклен
8
Дукур
8
Дукур
13
Коклен
9
Гамейро
4
Робер
4
Робер
9
Гамейро
22
Монне-Паке
16
Дюбарбье
16
Дюбарбье
22
Монне-Паке
21
Саез
77
Изима-Мирен
77
Изима-Мирен
21
Саез
28
Данич
5
Паллуа
5
Паллуа
28
Данич
14
Доссеви
9
Абубакар
9
Абубакар
14
Доссеви
Остались в запасе
Лорьян
Валансьен
0
Джеймс Фаншон
ЦФ
16
Лионель Каппоне
ВР
0
Франко Соса
ЛЗ
23
Матиас Отре
ЦП
3
Кристофер Мфуйи
ЦЗ
16
Жан-Луис Лека
ВР
21
Гийом Лорьо
ЦП
Главный тренер
Филипп Монтанье
Остались в запасе
0
Джеймс Фаншон
ЦФ
16
Лионель Каппоне
ВР
0
Франко Соса
ЛЗ
23
Матиас Отре
ЦП
Остались в запасе
3
Кристофер Мфуйи
ЦЗ
16
Жан-Луис Лека
ВР
21
Гийом Лорьо
ЦП
Главный тренер
Филипп Монтанье
Статистика матча Лорьян - Валансьен
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Франция. Лига 1, 6 тур
Лорьян
1 : 0
10.10.2026
Париж
Валансьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Кевийи
- : -
21.11.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 12 тур
Валансьен
2 : 2
05.11.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 11 тур
Канн
2 : 1
31.10.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Версаль
1 : 0
03.10.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 8 тур
Валансьен
2 : 1
26.09.2026
Ле-Пюи
Информация о матче
Главный судья:
Жан-Шарль Койлье
(Сент-Квентин)
Стадион:
Мустуар
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