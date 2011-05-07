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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лорьян - Тулуза
Лорьян - Тулуза: обзор матча 07 мая 2011
Лорьян
07.05.2011, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 34 тур
0 : 0
Завершен
Тулуза
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лорьян - Тулуза
Желтая карточка
М. Бака
Желтая карточка
Д. Конгре
Желтая карточка
М. Сиссоко
Замена
Ф. Сирье
️️️️
Э. Дидо
Замена
Я. Тафе
️️️️
А. Джуниньо
Замена
А. Ле Лан
️️️️
А. Мвуэмба
Замена
Л. Китамбала
️️️️
Ф. Коклен
Замена
Я. Жуффре
️️️️
С. Диарра
Желтая карточка
Ф. Табану
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лорьян
16
Фабьен Одар
ВР
21
Жереми Морель
ЦЗ
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
6
Грегори Бурийон
ЦЗ
6
Максим Бака
ЦЗ
13
Франсис Коклен
ОП
27
Сигамари Диарра
ЦП
31
Морган Амалфитано
ЦП
7
Арнольд Мвуэмба
ПП
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Тулуза
16
Али Ахамада
ВР
12
Шейх М'Бенге
ЦЗ
2
Мохамед Фофана
ЦЗ
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
17
Адриан Джуниньо
ПЗ
6
Энтони Дево
ОП
6
Этьенн Капу
ОП
17
Этьен Дидо
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
27
Франк Табану
ЦП
22
Даниэль Браатен
ПП
Главный тренер
Ален Казанова
Лорьян
16
Лионель Каппоне
ВР
14
Арно Ле Лан
ЛЗ
5
Ламин Коне
ЦЗ
8
Ян Жуффре
ЦП
4
Фабьен Робер
ЦФ
99
Линель Китамбала
ЦФ
91
Жилль Суну
ЦФ
Тулуза
28
Матье Валверде
ВР
14
Франсуа Сирье
ЦП
55
Паулу Машаду
ЦП
15
Микаэль Фирмин
ЦП
9
Яннис Тафе
ЦФ
27
Амаду Сукуна
ЦФ
9
Федерико Сантандер
ЦФ
4-1-3-2
16
Одар
21
Морель
6
Бурийон
6
Бака
5
Экюэль-Манга
13
Коклен
27
Диарра
31
Амалфитано
7
Мвуэмба
9
Гамейро
22
Монне-Паке
4-2-4
16
Ахамада
17
Джуниньо
2
Фофана
3
Конгре
12
М'Бенге
6
Дево
6
Капу
22
Браатен
17
Сиссоко
27
Табану
17
Дидо
7
Мвуэмба
14
Ле Лан
14
Ле Лан
7
Мвуэмба
27
Диарра
8
Жуффре
8
Жуффре
27
Диарра
13
Коклен
99
Китамбала
99
Китамбала
13
Коклен
17
Джуниньо
9
Тафе
9
Тафе
17
Джуниньо
17
Дидо
14
Сирье
14
Сирье
17
Дидо
Остались в запасе
Лорьян
Тулуза
4
Фабьен Робер
ЦФ
16
Лионель Каппоне
ВР
5
Ламин Коне
ЦЗ
91
Жилль Суну
ЦФ
27
Амаду Сукуна
ЦФ
28
Матье Валверде
ВР
55
Паулу Машаду
ЦП
15
Микаэль Фирмин
ЦП
9
Федерико Сантандер
ЦФ
Главный тренер
Ален Казанова
Остались в запасе
4
Фабьен Робер
ЦФ
16
Лионель Каппоне
ВР
5
Ламин Коне
ЦЗ
91
Жилль Суну
ЦФ
Остались в запасе
27
Амаду Сукуна
ЦФ
28
Матье Валверде
ВР
55
Паулу Машаду
ЦП
15
Микаэль Фирмин
ЦП
9
Федерико Сантандер
ЦФ
Главный тренер
Ален Казанова
Статистика матча Лорьян - Тулуза
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Франция. Лига 1, 6 тур
Лорьян
1 : 0
10.10.2026
Париж
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 2
10.10.2026
Тулуза
Информация о матче
Главный судья:
Филипп Малиж
(Ним)
Стадион:
Мустуар
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