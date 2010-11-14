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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лорьян - ПСЖ
Лорьян - ПСЖ: обзор матча 14 ноября 2010
Лорьян
14.11.2010, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 13 тур
1 : 1
Завершен
ПСЖ
32'
Л. Китамбала
90'
Нене
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лорьян - ПСЖ
ГОЛ! 1:1!
Нене
Пас отдал
М. Бодмер
Желтая карточка
А. Ромао
Желтая карточка
К. Шантом
Замена
С. Тьене
️️️️
Сеара
Желтая карточка
Ф. Коклен
Замена
С. Сессеньон
️️️️
Г. Оаро
Замена
Ф. Коклен
️️️️
Л. Китамбала
Замена
П. Луйиндула
️️️️
Л. Жюли
Замена
Ж. Морель
️️️️
А. Ле Лан
ГОЛ! 1:0!
Л. Китамбала
Пас отдал
А. Ромао
13'
Желтая карточка
М. Сахо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лорьян
16
Фабьен Одар
ВР
14
Арно Ле Лан
ЛЗ
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
6
Грегори Бурийон
ЦЗ
6
Максим Бака
ЦЗ
27
Сигамари Диарра
ЦП
31
Морган Амалфитано
ЦП
15
Алексис Ромао
ЦП
7
Арнольд Мвуэмба
ПП
99
Линель Китамбала
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
ПСЖ
0
Грегори Купе
ВР
24
Матье Бодмер
ЦЗ
22
Сильвен Арман
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
2
Сеара
ПЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
12
Нене
ЛП
8
Клеман Шантом
ЦП
0
Людовик Жюли
ПП
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
99
Гийом Оаро
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Лорьян
16
Лионель Каппоне
ВР
0
Франко Соса
ЛЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
13
Франсис Коклен
ОП
8
Ян Жуффре
ЦП
0
Джеймс Фаншон
ЦФ
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
ПСЖ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
29
Сиака Тьене
ЛЗ
13
Самми Траоре
ЦЗ
6
Зумана Камара
ЦЗ
29
Стефан Сессеньон
ЦП
11
Жереми Клеман
ЦП
88
Пеги Луйиндула
ЦФ
4-4-2
16
Одар
14
Ле Лан
6
Бурийон
6
Бака
5
Экюэль-Манга
27
Диарра
31
Амалфитано
15
Ромао
7
Мвуэмба
9
Гамейро
99
Китамбала
3-2-3-2
0
Купе
24
Бодмер
22
Арман
12
Сахо
13
Жалле
2
Сеара
0
Жюли
8
Шантом
12
Нене
99
Оаро
9
Эрдинг
14
Ле Лан
21
Морель
21
Морель
14
Ле Лан
99
Китамбала
13
Коклен
13
Коклен
99
Китамбала
2
Сеара
29
Тьене
29
Тьене
2
Сеара
99
Оаро
29
Сессеньон
29
Сессеньон
99
Оаро
0
Жюли
88
Луйиндула
88
Луйиндула
0
Жюли
Остались в запасе
Лорьян
ПСЖ
0
Джеймс Фаншон
ЦФ
16
Лионель Каппоне
ВР
0
Франко Соса
ЛЗ
8
Ян Жуффре
ЦП
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
13
Самми Траоре
ЦЗ
6
Зумана Камара
ЦЗ
11
Жереми Клеман
ЦП
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Остались в запасе
0
Джеймс Фаншон
ЦФ
16
Лионель Каппоне
ВР
0
Франко Соса
ЛЗ
8
Ян Жуффре
ЦП
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
Остались в запасе
23
Альфонсе Ареоля
ВР
13
Самми Траоре
ЦЗ
6
Зумана Камара
ЦЗ
11
Жереми Клеман
ЦП
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Статистика матча Лорьян - ПСЖ
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Франция. Лига 1, 6 тур
Лорьян
1 : 0
10.10.2026
Париж
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Стадион:
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