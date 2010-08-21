Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Марсель - Лорьян
Марсель - Лорьян: обзор матча 21 августа 2010
Марсель
21.08.2010, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 3 тур
2 : 0
Завершен
Лорьян
6'
Г. Хайнце
72'
Т. Тайво
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марсель - Лорьян
Замена
Л. Н'Диайе
️️️️
Г. Хайнце
ГОЛ! 2:0!
Т. Тайво
Желтая карточка
М. Амалфитано
Замена
Ф. Коклен
️️️️
Я. Жуффре
Замена
Ж. Айю
️️️️
М. Вальбуэна
Замена
Ш. Каборе
️️️️
Б. Шейру
Желтая карточка
Т. Тайво
Желтая карточка
Б. Экюэль-Манга
Желтая карточка
Ф. Робер
Замена
Ф. Робер
️️️️
Л. Коне
Желтая карточка
А. Айю
16'
12'
Замена
Л. Коне
️️️️
Г. Бурийон
ГОЛ! 1:0!
Г. Хайнце
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
0
Тайе Тайво
ЛЗ
5
Габриэль Хайнце
ЦЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
24
Андре Айю
ЛВ
27
Лучо Гонсалес
ЦП
22
Эдуар Сиссе
ЦП
8
Бенуа Шейру
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
11
Брандао
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Лорьян
16
Лионель Каппоне
ВР
0
Франко Соса
ЛЗ
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
6
Грегори Бурийон
ЦЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
27
Сигамари Диарра
ЦП
31
Морган Амалфитано
ЦП
8
Ян Жуффре
ЦП
15
Алексис Ромао
ЦП
7
Арнольд Мвуэмба
ПП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Марсель
16
Элинтон Андраде
ВР
26
Жан-Филипп Сабо
ЦЗ
77
Шарль Каборе
ОП
5
Лейти Н'Диайе
ЦП
7
Фабрис Абриэль
ПП
26
Гай Гньябуйу
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
Лорьян
23
Бенжамин Леком
ВР
14
Арно Ле Лан
ЛЗ
6
Максим Бака
ЦЗ
5
Ламин Коне
ЦЗ
8
Шейк Дукур
ОП
13
Франсис Коклен
ОП
4
Фабьен Робер
ЦФ
4-3-2-1
30
Манданда
0
Тайво
5
Хайнце
4
Хилтон
3
Аспиликуэта
27
Гонсалес
22
Сиссе
8
Шейру
24
Айю
28
Вальбуэна
11
Брандао
4-5-1
16
Каппоне
5
Экюэль-Манга
6
Бурийон
21
Морель
0
Соса
7
Мвуэмба
31
Амалфитано
8
Жуффре
15
Ромао
27
Диарра
9
Гамейро
8
Шейру
77
Каборе
77
Каборе
8
Шейру
5
Хайнце
5
Н'Диайе
5
Н'Диайе
5
Хайнце
28
Вальбуэна
10
Айю
10
Айю
28
Вальбуэна
Коне
4
Робер
4
Робер
Коне
6
Бурийон
5
Коне
5
Коне
6
Бурийон
8
Жуффре
13
Коклен
13
Коклен
8
Жуффре
Остались в запасе
Марсель
Лорьян
26
Жан-Филипп Сабо
ЦЗ
26
Гай Гньябуйу
ЦФ
16
Элинтон Андраде
ВР
7
Фабрис Абриэль
ПП
Главный тренер
Дидье Дешам
8
Шейк Дукур
ОП
23
Бенжамин Леком
ВР
14
Арно Ле Лан
ЛЗ
6
Максим Бака
ЦЗ
Остались в запасе
26
Жан-Филипп Сабо
ЦЗ
26
Гай Гньябуйу
ЦФ
16
Элинтон Андраде
ВР
7
Фабрис Абриэль
ПП
Остались в запасе
8
Шейк Дукур
ОП
23
Бенжамин Леком
ВР
14
Арно Ле Лан
ЛЗ
6
Максим Бака
ЦЗ
Главный тренер
Дидье Дешам
Статистика матча Марсель - Лорьян
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Франция. Лига 1, 6 тур
Лорьян
1 : 0
10.10.2026
Париж
Информация о матче
Главный судья:
Рудди Буке
(Амьен)
Стадион:
Велодром
Новости команд
Все
Марсель
Лорьян
«Ланс» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Гавр» – «Лорьян»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ланса» и «Марселя» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Гавра» и «Лорьяна» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Байер» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
«Ланс» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ланса» и «Марселя» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Байер» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Байера» и «Марселя» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Марсель» – «Тулуза»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Гавр» – «Лорьян»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Гавра» и «Лорьяна» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Лорьян» – «Брест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Лорьяна» и «Бреста» на победу в матче 9 тура
1 ноября
«Анжер» – «Лорьян»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+