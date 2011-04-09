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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лорьян - Сошо
Лорьян - Сошо: обзор матча 09 апреля 2011
Лорьян
09.04.2011, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 30 тур
1 : 1
Завершен
Сошо
35'
Ж. Морель
25'
Б. Драме
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лорьян - Сошо
Желтая карточка
Г. Бурийон
Замена
Л. Пужоль
️️️️
Б. Идейе
Замена
Э. Бутен
️️️️
М. Майга
Замена
В. Ногейра
️️️️
М. Жоссе
Замена
К. Монне-Паке
️️️️
С. Диарра
Замена
Ж. Суну
️️️️
Л. Китамбала
ГОЛ! 1:1!
Ж. Морель
Пас отдал
С. Диарра
ГОЛ! 0:1!
Б. Драме
Пас отдал
Р. Будебуз
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лорьян
16
Фабьен Одар
ВР
21
Жереми Морель
ЦЗ
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
6
Грегори Бурийон
ЦЗ
6
Максим Бака
ЦЗ
27
Сигамари Диарра
ЦП
31
Морган Амалфитано
ЦП
15
Алексис Ромао
ЦП
7
Арнольд Мвуэмба
ПП
99
Линель Китамбала
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Сошо
16
Тедди Ришер
ВР
23
Давид Соже
ЦЗ
24
Дамьен Перки
ЦЗ
14
Матье Пейберне
ЦЗ
3
Букари Драме
ЦЗ
15
Марвин Мартен
ЦП
6
Максим Жоссе
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
20
Модибо Майга
ЦФ
12
Браун Идейе
ЦФ
19
Николя Морис-Белэй
ЦФ
Лорьян
16
Лионель Каппоне
ВР
14
Арно Ле Лан
ЛЗ
5
Ламин Коне
ЦЗ
13
Франсис Коклен
ОП
0
Джеймс Фаншон
ЦФ
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
91
Жилль Суну
ЦФ
Сошо
1
Маттью Дрейер
ВР
27
Лоик Пужоль
ЦП
7
Жоффрей Туласн
ЦП
20
Эдуард Бутен
ЦП
5
Винсент Ногейра
ЦП
4-4-2
16
Одар
21
Морель
6
Бурийон
6
Бака
5
Экюэль-Манга
27
Диарра
31
Амалфитано
15
Ромао
7
Мвуэмба
9
Гамейро
99
Китамбала
4-2-1-3
16
Ришер
24
Перки
14
Пейберне
3
Драме
23
Соже
15
Мартен
6
Жоссе
10
Будебуз
19
Морис-Белэй
12
Идейе
20
Майга
27
Диарра
22
Монне-Паке
22
Монне-Паке
27
Диарра
99
Китамбала
91
Суну
91
Суну
99
Китамбала
12
Идейе
27
Пужоль
27
Пужоль
12
Идейе
20
Майга
20
Бутен
20
Бутен
20
Майга
6
Жоссе
5
Ногейра
5
Ногейра
6
Жоссе
Остались в запасе
Лорьян
Сошо
0
Джеймс Фаншон
ЦФ
16
Лионель Каппоне
ВР
14
Арно Ле Лан
ЛЗ
5
Ламин Коне
ЦЗ
13
Франсис Коклен
ОП
7
Жоффрей Туласн
ЦП
1
Маттью Дрейер
ВР
Остались в запасе
0
Джеймс Фаншон
ЦФ
16
Лионель Каппоне
ВР
14
Арно Ле Лан
ЛЗ
5
Ламин Коне
ЦЗ
13
Франсис Коклен
ОП
Остались в запасе
7
Жоффрей Туласн
ЦП
1
Маттью Дрейер
ВР
Статистика матча Лорьян - Сошо
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Франция. Лига 1, 6 тур
Лорьян
1 : 0
10.10.2026
Париж
Сошо
Франция. Лига 2, 13 тур
Сошо
- : -
23.11.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 12 тур
Нанси
1 : 0
06.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Сошо
1 : 3
23.10.2026
Анси
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 8 тур
Сошо
1 : 1
09.10.2026
Булонь
Информация о матче
Стадион:
Мустуар
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