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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Сошо - Лорьян
Сошо - Лорьян: обзор матча 20 ноября 2010
Сошо
20.11.2010, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 14 тур
2 : 0
Завершен
Лорьян
44'
М. Майга
59'
Б. Идейе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сошо - Лорьян
Замена
Э. Бутен
️️️️
М. Майга
Замена
Ж. Туласн
️️️️
Р. Будебуз
Замена
Ф. Робер
️️️️
Л. Китамбала
Замена
К. Монне-Паке
️️️️
А. Мвуэмба
Замена
Ф. Коклен
️️️️
Г. Бурийон
ГОЛ! 2:0!
Б. Идейе
Замена
В. Ногейра
️️️️
Н. Морис-Белэй
ГОЛ! 1:0!
М. Майга
Пас отдал
Н. Морис-Белэй
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сошо
1
Пьеррик Крос
ВР
6
Кевин Анин
ЦЗ
23
Давид Соже
ЦЗ
3
Букари Драме
ЦЗ
24
Дамьен Перки
ЦЗ
5
Жереми Бреше
ЦЗ
15
Марвин Мартен
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
20
Модибо Майга
ЦФ
19
Николя Морис-Белэй
ЦФ
12
Браун Идейе
ЦФ
Лорьян
16
Фабьен Одар
ВР
6
Максим Бака
ЦЗ
6
Грегори Бурийон
ЦЗ
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
27
Сигамари Диарра
ЦП
31
Морган Амалфитано
ЦП
15
Алексис Ромао
ЦП
7
Арнольд Мвуэмба
ПП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
99
Линель Китамбала
ЦФ
Сошо
1
Маттью Дрейер
ВР
14
Матье Пейберне
ЦЗ
7
Жоффрей Туласн
ЦП
6
Максим Жоссе
ЦП
5
Винсент Ногейра
ЦП
20
Эдуард Бутен
ЦП
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Лорьян
16
Лионель Каппоне
ВР
0
Франко Соса
ЛЗ
13
Франсис Коклен
ОП
8
Ян Жуффре
ЦП
4
Фабьен Робер
ЦФ
0
Джеймс Фаншон
ЦФ
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
3-2-1-1-3
1
Крос
3
Драме
24
Перки
5
Бреше
23
Соже
6
Анин
15
Мартен
10
Будебуз
12
Идейе
19
Морис-Белэй
20
Майга
4-4-2
16
Одар
6
Бурийон
5
Экюэль-Манга
21
Морель
6
Бака
7
Мвуэмба
31
Амалфитано
15
Ромао
27
Диарра
99
Китамбала
9
Гамейро
10
Будебуз
7
Туласн
7
Туласн
10
Будебуз
19
Морис-Белэй
5
Ногейра
5
Ногейра
19
Морис-Белэй
20
Майга
20
Бутен
20
Бутен
20
Майга
99
Китамбала
4
Робер
4
Робер
99
Китамбала
6
Бурийон
13
Коклен
13
Коклен
6
Бурийон
7
Мвуэмба
22
Монне-Паке
22
Монне-Паке
7
Мвуэмба
Остались в запасе
Сошо
Лорьян
1
Маттью Дрейер
ВР
14
Матье Пейберне
ЦЗ
6
Максим Жоссе
ЦП
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
0
Джеймс Фаншон
ЦФ
16
Лионель Каппоне
ВР
0
Франко Соса
ЛЗ
8
Ян Жуффре
ЦП
Остались в запасе
1
Маттью Дрейер
ВР
14
Матье Пейберне
ЦЗ
6
Максим Жоссе
ЦП
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Остались в запасе
0
Джеймс Фаншон
ЦФ
16
Лионель Каппоне
ВР
0
Франко Соса
ЛЗ
8
Ян Жуффре
ЦП
Статистика матча Сошо - Лорьян
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Сошо
Франция. Лига 2, 13 тур
Сошо
- : -
23.11.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 12 тур
Нанси
1 : 0
06.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Сошо
1 : 3
23.10.2026
Анси
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 8 тур
Сошо
1 : 1
09.10.2026
Булонь
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Франция. Лига 1, 6 тур
Лорьян
1 : 0
10.10.2026
Париж
Информация о матче
Главный судья:
Жан-Шарль Койлье
(Сент-Квентин)
Стадион:
Огюст Бональ
Новости команд
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