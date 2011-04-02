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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Лорьян
ПСЖ - Лорьян: обзор матча 02 апреля 2011
ПСЖ
02.04.2011, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 29 тур
0 : 0
Завершен
Лорьян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Лорьян
Замена
Сеара
️️️️
Ж. Клеман
Замена
Ф. Коклен
️️️️
К. Монне-Паке
Замена
Н. Кебану
️️️️
М. Бодмер
Замена
Ж. Баэбек
️️️️
Л. Жюли
Желтая карточка
М. Амалфитано
Желтая карточка
С. Тьене
Замена
Ж. Суну
️️️️
С. Диарра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
0
Грегори Купе
ВР
29
Сиака Тьене
ЛЗ
24
Матье Бодмер
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
22
Сильвен Арман
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
12
Нене
ЛП
0
Клод Макелеле
ЦП
11
Жереми Клеман
ЦП
0
Людовик Жюли
ПП
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Лорьян
16
Фабьен Одар
ВР
6
Максим Бака
ЦЗ
6
Грегори Бурийон
ЦЗ
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
27
Сигамари Диарра
ЦП
15
Алексис Ромао
ЦП
31
Морган Амалфитано
ЦП
7
Арнольд Мвуэмба
ПП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
ПСЖ
30
Апула Эдель
ВР
6
Трипи Маконда
ЛЗ
6
Зумана Камара
ЦЗ
13
Самми Траоре
ЦЗ
2
Сеара
ПЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
38
Жан-Кристоф Баэбек
ЦФ
Лорьян
16
Лионель Каппоне
ВР
14
Арно Ле Лан
ЛЗ
0
Франко Соса
ЛЗ
13
Франсис Коклен
ОП
0
Джеймс Фаншон
ЦФ
99
Линель Китамбала
ЦФ
91
Жилль Суну
ЦФ
3-2-4-1
0
Купе
24
Бодмер
12
Сахо
22
Арман
29
Тьене
13
Жалле
12
Нене
0
Макелеле
11
Клеман
0
Жюли
9
Эрдинг
4-4-2
16
Одар
6
Бурийон
5
Экюэль-Манга
21
Морель
6
Бака
7
Мвуэмба
15
Ромао
31
Амалфитано
27
Диарра
22
Монне-Паке
9
Гамейро
24
Бодмер
92
Кебану
92
Кебану
24
Бодмер
11
Клеман
2
Сеара
2
Сеара
11
Клеман
0
Жюли
38
Баэбек
38
Баэбек
0
Жюли
22
Монне-Паке
13
Коклен
13
Коклен
22
Монне-Паке
27
Диарра
91
Суну
91
Суну
27
Диарра
Остались в запасе
ПСЖ
Лорьян
30
Апула Эдель
ВР
6
Трипи Маконда
ЛЗ
6
Зумана Камара
ЦЗ
13
Самми Траоре
ЦЗ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
0
Джеймс Фаншон
ЦФ
16
Лионель Каппоне
ВР
14
Арно Ле Лан
ЛЗ
0
Франко Соса
ЛЗ
99
Линель Китамбала
ЦФ
Остались в запасе
30
Апула Эдель
ВР
6
Трипи Маконда
ЛЗ
6
Зумана Камара
ЦЗ
13
Самми Траоре
ЦЗ
Остались в запасе
0
Джеймс Фаншон
ЦФ
16
Лионель Каппоне
ВР
14
Арно Ле Лан
ЛЗ
0
Франко Соса
ЛЗ
99
Линель Китамбала
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Статистика матча ПСЖ - Лорьян
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Франция. Лига 1, 6 тур
Лорьян
1 : 0
10.10.2026
Париж
Информация о матче
Главный судья:
Фреди Фотрель
(Авранш)
Стадион:
Парк де Пренс
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