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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Бордо - Лорьян
Бордо - Лорьян: обзор матча 02 октября 2010
Бордо
02.10.2010, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 8 тур
1 : 0
Завершен
Лорьян
26'
М. Сиани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бордо - Лорьян
Замена
П. Дюкасс
️️️️
Жуссие
Замена
Ф. Коклен
️️️️
А. Мвуэмба
Желтая карточка
А. Ромао
Замена
С. Дюбарбье
️️️️
С. Диарра
Желтая карточка
Вендел
Замена
Ф. Бен Халфаллах
️️️️
Й. Гуффран
Замена
М. Маазу
️️️️
А. Модест
Замена
К. Монне-Паке
️️️️
Г. Бурийон
ГОЛ! 1:0!
М. Сиани
Желтая карточка
Б. Экюэль-Манга
Желтая карточка
А. Ле Лан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бордо
16
Седрик Каррассо
ВР
14
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
22
Людовик Сане
ЦЗ
17
Вендел
ЛП
6
Фернандо
ЦП
18
Ярослав Плашил
ЦП
20
Жуссие
ЦП
12
Алу Диарра
(К)
ЦП
27
Антони Модест
ЦФ
94
Йоан Гуффран
ЦФ
Главный тренер
Жан Тигана
Лорьян
16
Фабьен Одар
(К)
ВР
14
Арно Ле Лан
ЛЗ
6
Максим Бака
ЦЗ
6
Грегори Бурийон
ЦЗ
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
27
Сигамари Диарра
ЦП
31
Морган Амалфитано
ЦП
15
Алексис Ромао
ЦП
7
Арнольд Мвуэмба
ПП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
99
Линель Китамбала
ЦФ
Бордо
1
Кевин Олимпа
ВР
90
Вуядин Савич
ЦЗ
21
Матье Шальме
ПЗ
8
Фахид Бен Халфаллах
ЛП
8
Пьер Дюкасс
ЦП
6
Анри Савье
ЦФ
22
Мусса Маазу
ЦФ
Лорьян
16
Лионель Каппоне
ВР
0
Франко Соса
ЛЗ
16
Себастьян Дюбарбье
ЛЗ
13
Франсис Коклен
ОП
23
Матиас Отре
ЦП
0
Джеймс Фаншон
ЦФ
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
3-5-2
16
Каррассо
14
Тремулинас
22
Сане
13
Сиани
17
Вендел
18
Плашил
20
Жуссие
12
Диарра
6
Фернандо
94
Гуффран
27
Модест
4-4-2
16
Одар
6
Бака
6
Бурийон
5
Экюэль-Манга
14
Ле Лан
7
Мвуэмба
31
Амалфитано
15
Ромао
27
Диарра
99
Китамбала
9
Гамейро
20
Жуссие
8
Дюкасс
8
Дюкасс
20
Жуссие
94
Гуффран
8
Бен Халфаллах
8
Бен Халфаллах
94
Гуффран
27
Модест
22
Маазу
22
Маазу
27
Модест
27
Диарра
16
Дюбарбье
16
Дюбарбье
27
Диарра
7
Мвуэмба
13
Коклен
13
Коклен
7
Мвуэмба
6
Бурийон
22
Монне-Паке
22
Монне-Паке
6
Бурийон
Остались в запасе
Бордо
Лорьян
1
Кевин Олимпа
ВР
90
Вуядин Савич
ЦЗ
21
Матье Шальме
ПЗ
6
Анри Савье
ЦФ
Главный тренер
Жан Тигана
0
Джеймс Фаншон
ЦФ
16
Лионель Каппоне
ВР
0
Франко Соса
ЛЗ
23
Матиас Отре
ЦП
Остались в запасе
1
Кевин Олимпа
ВР
90
Вуядин Савич
ЦЗ
21
Матье Шальме
ПЗ
6
Анри Савье
ЦФ
Остались в запасе
0
Джеймс Фаншон
ЦФ
16
Лионель Каппоне
ВР
0
Франко Соса
ЛЗ
23
Матиас Отре
ЦП
Главный тренер
Жан Тигана
Статистика матча Бордо - Лорьян
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Франция. Лига 1, 6 тур
Лорьян
1 : 0
10.10.2026
Париж
Информация о матче
Главный судья:
Филипп Малиж
(Ним)
Стадион:
Шабан Дельма
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