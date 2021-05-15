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Евгений Стрелов
Статистика
Евгений Стрелов - статистика
Завершил карьеру
5 июня 1999 (27)
#18 | Защитник
185 см | 77 кг
Россия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2020/2021
Россия. ФНЛ 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
К
Шинник
7
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 42 тур
Торпедо
0 : 1
15.05.2021
Шинник
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 40 тур
Шинник
0 : 2
02.05.2021
Факел
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 38 тур
Шинник
2 : 2
24.04.2021
Крылья Советов
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 36 тур
Шинник
0 : 1
11.04.2021
Алания
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 34 тур
Шинник
0 : 1
03.04.2021
Динамо Бр
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 32 тур
Шинник
2 : 3
24.03.2021
Томь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 30 тур
Шинник
1 : 3
14.03.2021
Нижний Новгород
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 28 тур
Шинник
1 : 4
06.03.2021
Оренбург
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 26 тур
Шинник
2 : 3
05.12.2020
СКА-Хабаровск
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 25 тур
Велес
4 : 2
29.11.2020
Шинник
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Шинник
1 : 3
25.11.2020
Балтика
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 21 тур
Шинник
1 : 2
11.11.2020
Спартак-2
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 16 тур
Алания
4 : 4
17.10.2020
Шинник
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 15 тур
Шинник
1 : 2
13.10.2020
Нефтехимик
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 14 тур
Динамо Бр
2 : 0
09.10.2020
Шинник
64' - 90'
73'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Шинник
1 : 1
23.09.2020
Чертаново
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 10 тур
Нижний Новгород
3 : 0
19.09.2020
Шинник
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 8 тур
Оренбург
3 : 0
09.09.2020
Шинник
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Шинник
0 : 0
05.09.2020
Чайка
46' - 90'
Россия. ФНЛ, 6 тур
СКА-Хабаровск
2 : 1
30.08.2020
Шинник
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Шинник
1 : 2
22.08.2020
Велес
57' - 90'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Балтика
2 : 0
16.08.2020
Шинник
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 3 тур
Шинник
0 : 0
12.08.2020
Краснодар-2
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 2 тур
Акрон
2 : 1
08.08.2020
Шинник
75' - 90'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Шинник
1 : 0
02.08.2020
Торпедо
90' - 90'
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