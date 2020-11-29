Евгений Стрелов - статистика
#18 | Защитник
|Имя
|Евгений
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Стрелов
|Команда
|Химик
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 июня 1999 (23 года)
|Рост
|185
|Вес
|77
Стоимость:
€ 100
тыс
|Имя
|Евгений
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Стрелов
|Команда
|Химик
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 июня 1999 (23 года)
|Рост
|185
|Вес
|77
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шинник
|7
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.05.2021
|Был в запасе
|Торпедо (Москва)
|0:1
|Шинник (Ярославль)
|02.05.2021
|Был в запасе
|Шинник (Ярославль)
|0:2
|Факел (Воронеж)
|24.04.2021
|Был в запасе
|Шинник (Ярославль)
|2:2
|Крылья Советов (Самара)
|11.04.2021
|Был в запасе
|Шинник (Ярославль)
|0:1
|Алания (Владикавказ)
|03.04.2021
|Был в запасе
|Шинник (Ярославль)
|0:1
|Динамо Бр (Брянск)
|24.03.2021
|Был в запасе
|Шинник (Ярославль)
|2:3
|Томь (Томск)
|14.03.2021
|Был в запасе
|Шинник (Ярославль)
|1:3
|Пари НН (Нижний Новгород)
|06.03.2021
|Был в запасе
|Шинник (Ярославль)
|1:4
|Оренбург (Оренбург)
|05.12.2020
|Был в запасе
|Шинник (Ярославль)
|2:3
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|29.11.2020
|1' -90'
|Велес (Москва)
|4:2
|Шинник (Ярославль)
|25.11.2020
|Был в запасе
|Шинник (Ярославль)
|1:3
|Балтика (Калининград)
|11.11.2020
|Был в запасе
|Шинник (Ярославль)
|1:2
|Спартак-2 (Москва)
|17.10.2020
|Был в запасе
|Алания (Владикавказ)
|4:4
|Шинник (Ярославль)
|13.10.2020
|Был в запасе
|Шинник (Ярославль)
|1:2
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|09.10.2020
|64' -90'
|Динамо Бр (Брянск)
|2:0
|Шинник (Ярославль)
|73'
|23.09.2020
|Был в запасе
|Шинник (Ярославль)
|1:1
|Чертаново (Москва)
|19.09.2020
|Был в запасе
|Пари НН (Нижний Новгород)
|3:0
|Шинник (Ярославль)
|09.09.2020
|1' -90'
|Оренбург (Оренбург)
|3:0
|Шинник (Ярославль)
|05.09.2020
|46' -90'
|Шинник (Ярославль)
|0:0
|Чайка (Песчанокопское)
|30.08.2020
|1' -90'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|2:1
|Шинник (Ярославль)
|22.08.2020
|57' -90'
|Шинник (Ярославль)
|1:2
|Велес (Москва)
|16.08.2020
|Был в запасе
|Балтика (Калининград)
|2:0
|Шинник (Ярославль)
|12.08.2020
|Был в запасе
|Шинник (Ярославль)
|0:0
|Краснодар-2 (Краснодар)
|08.08.2020
|75' -90'
|Акрон (Тольятти)
|2:1
|Шинник (Ярославль)
|02.08.2020
|90' -90'
|Шинник (Ярославль)
|1:0
|Торпедо (Москва)