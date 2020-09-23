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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Шинник - Чертаново
Шинник - Чертаново: обзор матча 23 сентября 2020
Шинник
23.09.2020, среда, 18:30
Россия. ФНЛ, 11 тур
1 : 1
Завершен
Чертаново
65'
Н. Голуб
72'
А. Надольский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шинник - Чертаново
84'
Замена
Д. Молодняков
️️️️
Я. Гудков
80'
Замена
Ю. Завезен
️️️️
Е. Рудковский
76'
Замена
Д. Тюменцев
️️️️
Н. Першин
72'
ГОЛ! 1:1!
А. Надольский
Желтая карточка
А. Самсонов
68'
67'
Желтая карточка
А. Надольский
ГОЛ! 1:0!
Н. Голуб
65'
65'
Замена
Д. Молчанов
️️️️
И. Молтенинов
Замена
Е. Наседкин
️️️️
И. Олейников
62'
61'
Замена
Н. Сулейманов
️️️️
Д. Великородный
Замена
М. Поляков
️️️️
А. Гонгапшев
59'
Замена
Т. Пухов
️️️️
А. Щадин
58'
49'
Желтая карточка
Н. Першин
Замена
Н. Голуб
️️️️
Н. Дорофеев
46'
Замена
И. Олейников
️️️️
А. Носов
46'
44'
Желтая карточка
Д. Великородный
Желтая карточка
А. Щадин
29'
2'
Желтая карточка
И. Молтенинов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
16
Дмитрий Яшин
ВР
5
Павел Евсеев
ЦЗ
17
Николай Покидышев
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
15
Дмитрий Самойлов
ЦП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
8
Артем Самсонов
ЦП
89
Никита Дорофеев
АП
92
Артем Щадин
АП
10
Альбек Гонгапшев
ЦФ
11
Александр Носов
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Чертаново
31
Илья Абаев
ВР
66
Ян Гудков
ЛЗ
4
Дмитрий Редькович
ЦЗ
13
Владимир Бартасевич
ЦЗ
30
Константин Ляхов
ПЗ
46
Никита Першин
ОП
6
Дмитрий Великородный
ОП
10
Егор Рудковский
ЦП
18
Александр Надольский
АП
68
Леонид Герчиков
ПВ
84
Илья Молтенинов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Дмитриев
Шинник
13
Максим Матюша
ВР
18
Евгений Стрелов
ЦЗ
20
Игорь Масленников
ЦЗ
19
Иван Олейников
ЛВ
3
Максим Поляков
ЦП
7
Евгений Наседкин
ЦП
7
Тимур Пухов
АП
21
Никита Голуб
ЦФ
Чертаново
55
Александр Радионов
ВР
4
Данила Молодняков
ЦЗ
6
Никита Сулейманов
ОП
70
Гаррик Левин
ЦП
15
Даниил Тюменцев
АП
22
Юрий Завезен
ПП
18
Дмитрий Молчанов
ЦФ
3-3-2-2
16
Яшин
5
Евсеев
17
Покидышев
5
Кутин
15
Самойлов
5
Зинков
8
Самсонов
92
Щадин
89
Дорофеев
11
Носов
10
Гонгапшев
4-2-1-2-1
31
Абаев
30
Ляхов
4
Редькович
13
Бартасевич
66
Гудков
46
Першин
6
Великородный
10
Рудковский
68
Герчиков
18
Надольский
84
Молтенинов
92
Щадин
7
Пухов
7
Пухов
92
Щадин
10
Гонгапшев
3
Поляков
3
Поляков
10
Гонгапшев
11
Носов
19
Олейников
19
Олейников
11
Носов
89
Дорофеев
21
Голуб
21
Голуб
89
Дорофеев
Олейников
7
Наседкин
7
Наседкин
Олейников
66
Гудков
4
Молодняков
4
Молодняков
66
Гудков
46
Першин
15
Тюменцев
15
Тюменцев
46
Першин
84
Молтенинов
18
Молчанов
18
Молчанов
84
Молтенинов
6
Великородный
6
Сулейманов
6
Сулейманов
6
Великородный
10
Рудковский
22
Завезен
22
Завезен
10
Рудковский
Остались в запасе
Шинник
Чертаново
18
Евгений Стрелов
ЦЗ
20
Игорь Масленников
ЦЗ
13
Максим Матюша
ВР
Главный тренер
Александр Побегалов
70
Гаррик Левин
ЦП
55
Александр Радионов
ВР
Главный тренер
Андрей Дмитриев
Остались в запасе
18
Евгений Стрелов
ЦЗ
20
Игорь Масленников
ЦЗ
13
Максим Матюша
ВР
Остались в запасе
70
Гаррик Левин
ЦП
55
Александр Радионов
ВР
Главный тренер
Александр Побегалов
Главный тренер
Андрей Дмитриев
Статистика матча Шинник - Чертаново
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Урал
- : -
30.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Чертаново
Россия. Кубок, Финал
Волга
5 : 1
05.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Торпедо Вл
0 : 0
01.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Динамо Вг
0 : 1
18.10.2026
Чертаново
Россия. Кубок, 1/2 финала
Чертаново
2 : 1
14.10.2026
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Чертаново
1 : 0
11.10.2026
Балтика-2
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Буланов
(Саранск)
Стадион:
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