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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Шинник - Краснодар-2
Шинник - Краснодар-2: обзор матча 12 августа 2020
Шинник
12.08.2020, среда, 18:30
Россия. ФНЛ, 3 тур
0 : 0
Завершен
Краснодар-2
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шинник - Краснодар-2
90'
+2
Желтая карточка
А. Черников
Замена
Д. Тананеев
️️️️
Д. Кутин
89'
83'
Замена
Д. Пелих
️️️️
В. Якимов
77'
Замена
А. Катрич
️️️️
Л. Сабуа
Желтая карточка
П. Евсеев
75'
66'
Замена
Н. Шершнев
️️️️
А. Григорян
Замена
Н. Мацхарашвили
️️️️
А. Гонгапшев
60'
Желтая карточка
Т. Пухов
48'
46'
Замена
И. Воротников
️️️️
Н. Сергеев
Желтая карточка
Н. Покидышев
44'
34'
Желтая карточка
В. Якимов
13'
Желтая карточка
И. Мартынов
Замена
Т. Пухов
️️️️
Е. Наседкин
12'
Желтая карточка
Е. Наседкин
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
16
Дмитрий Яшин
ВР
5
Павел Евсеев
ЦЗ
17
Николай Покидышев
ЦЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
19
Иван Олейников
ЛВ
7
Евгений Наседкин
ЦП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
89
Никита Дорофеев
АП
10
Альбек Гонгапшев
ЦФ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Краснодар-2
16
Денис Адамов
ВР
24
Андрей Ивашин
ЛЗ
3
Илья Мартынов
ЦЗ
5
Виталий Стежко
ЦЗ
23
Николай Бочко
ПЗ
17
Никита Сергеев
ЛВ
23
Вячеслав Якимов
ОП
53
Александр Черников
ОП
81
Леон Сабуа
ЦП
8
Эдуард Сперцян
АП
70
Арутюн Григорян
АП
Главный тренер
Артем Куликов
Шинник
13
Максим Матюша
ВР
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
18
Евгений Стрелов
ЦЗ
20
Никита Мацхарашвили
ЦП
3
Максим Поляков
ЦП
7
Тимур Пухов
АП
Краснодар-2
1
Станислав Агкацев
ВР
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
2
Данил Пелих
ПЗ
17
Никита Шершнев
ЛВ
20
Илья Воротников
ЛВ
11
Руслан Апеков
ЛВ
23
Левон Байрамян
ЦП
77
Анатолий Катрич
ПВ
4-2-2-2
16
Яшин
5
Евсеев
17
Покидышев
76
Стешин
5
Кутин
7
Наседкин
5
Зинков
19
Олейников
89
Дорофеев
81
Низамутдинов
10
Гонгапшев
4-2-1-3
16
Адамов
23
Бочко
3
Мартынов
5
Стежко
24
Ивашин
23
Якимов
53
Черников
81
Сабуа
8
Сперцян
70
Григорян
17
Сергеев
10
Гонгапшев
20
Мацхарашвили
20
Мацхарашвили
10
Гонгапшев
5
Кутин
19
Тананеев
19
Тананеев
5
Кутин
7
Наседкин
7
Пухов
7
Пухов
7
Наседкин
81
Сабуа
77
Катрич
77
Катрич
81
Сабуа
70
Григорян
17
Шершнев
17
Шершнев
70
Григорян
17
Сергеев
20
Воротников
20
Воротников
17
Сергеев
23
Якимов
2
Пелих
2
Пелих
23
Якимов
Остались в запасе
Шинник
Краснодар-2
18
Евгений Стрелов
ЦЗ
3
Максим Поляков
ЦП
13
Максим Матюша
ВР
Главный тренер
Александр Побегалов
1
Станислав Агкацев
ВР
23
Левон Байрамян
ЦП
11
Руслан Апеков
ЛВ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
Главный тренер
Артем Куликов
Остались в запасе
18
Евгений Стрелов
ЦЗ
3
Максим Поляков
ЦП
13
Максим Матюша
ВР
Остались в запасе
1
Станислав Агкацев
ВР
23
Левон Байрамян
ЦП
11
Руслан Апеков
ЛВ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
Главный тренер
Александр Побегалов
Главный тренер
Артем Куликов
Статистика матча Шинник - Краснодар-2
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Урал
- : -
30.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 18 тур
Краснодар-2
2 : 3
16.11.2024
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 17 тур
Динамо Бр
2 : 2
09.11.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 16 тур
Краснодар-2
0 : 2
02.11.2024
Химик
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 15 тур
Торпедо Миасс
1 : 1
26.10.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Краснодар-2
1 : 3
20.10.2024
Волга
Информация о матче
Главный судья:
Антон Анопа
(Благовещенск)
Стадион:
Шинник
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