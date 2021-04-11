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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Шинник - Алания
Шинник - Алания: обзор матча 11 апреля 2021
Шинник
11.04.2021, воскресенье, 15:00
Россия. ФНЛ, 36 тур
0 : 1
Завершен
Алания
15'
Д. Шавлохов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шинник - Алания
Замена
Н. Дорофеев
️️️️
А. Гонгапшев
88'
84'
Замена
Б. Кокоев
️️️️
А. Засеев
76'
Замена
А. Бутаев
️️️️
А. Хабалов
73'
Желтая карточка
А. Хугаев
Замена
В. Игнатенко
️️️️
М. Поляков
65'
61'
Замена
В. Хубулов
️️️️
Х. Хосонов
Замена
А. Сикоев
️️️️
С. Каретник
60'
Вторая желтая
А. Бетюжнов
59'
58'
Замена
А. Хугаев
️️️️
Н. Гиоргобиани
57'
Желтая карточка
Д. Шавлохов
Замена
Е. Стешин
️️️️
Т. Козубаев
53'
42'
Желтая карточка
А. Хабалов
15'
ГОЛ! 0:1!
Д. Шавлохов
Желтая карточка
А. Бетюжнов
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
13
Максим Матюша
ВР
3
Тамирлан Козубаев
ЦЗ
17
Николай Покидышев
ЦЗ
3
Максим Поляков
ЦП
15
Дмитрий Самойлов
ЦП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
27
Антон Бетюжнов
АП
31
Сергей Каретник
ПП
10
Альбек Гонгапшев
ЦФ
11
Александр Носов
ЦФ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Газзаев
Алания
25
Ростислав Солдатенко
ВР
4
Сослан Качмазов
ЛЗ
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
15
Алан Хабалов
ЛВ
13
Азамат Засеев
ОП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
99
Николай Гиоргобиани
АП
97
Бутта Магомедов
АП
7
Батраз Гурциев
ПВ
14
Ислам Машуков
ЦФ
Главный тренер
Спартак Гогниев
Шинник
22
Николай Зириков
ВР
20
Игорь Масленников
ЦЗ
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
18
Евгений Стрелов
ЦЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
78
Павел Кузнецов
ЛВ
11
Владислав Игнатенко
ЦП
8
Артем Самсонов
ЦП
89
Никита Дорофеев
АП
24
Илья Азявин
АП
21
Никита Голуб
ЦФ
70
Асланбек Сикоев
ЦФ
Алания
23
Георгий Натабашвили
ВР
5
Алан Багаев
ЦЗ
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
12
Содик Рашид
ЦЗ
8
Владимир Хубулов
ЛВ
21
Батрадз Кокоев
ОП
8
Алан Хугаев
ОП
10
Давид Кобесов
ОП
88
Дмитрий Кобесов
ЦП
71
Давид Дзахов
ЦП
20
Сослан Засеев
ЦП
27
Руслан Гогниев
ЦФ
2-4-1-3
13
Матюша
3
Козубаев
17
Покидышев
3
Поляков
15
Самойлов
5
Зинков
31
Каретник
27
Бетюжнов
81
Низамутдинов
11
Носов
10
Гонгапшев
3-1-1-3-2
25
Солдатенко
30
Шавлохов
15
Кочиев
4
Качмазов
13
Засеев
80
Хосонов
7
Гурциев
97
Магомедов
15
Хабалов
14
Машуков
99
Гиоргобиани
3
Поляков
11
Игнатенко
11
Игнатенко
3
Поляков
10
Гонгапшев
89
Дорофеев
89
Дорофеев
10
Гонгапшев
3
Козубаев
76
Стешин
76
Стешин
3
Козубаев
31
Каретник
70
Сикоев
70
Сикоев
31
Каретник
15
Хабалов
19
Бутаев
19
Бутаев
15
Хабалов
13
Засеев
21
Кокоев
21
Кокоев
13
Засеев
99
Гиоргобиани
8
Хугаев
8
Хугаев
99
Гиоргобиани
80
Хосонов
8
Хубулов
8
Хубулов
80
Хосонов
Остались в запасе
Шинник
Алания
20
Игорь Масленников
ЦЗ
21
Никита Голуб
ЦФ
24
Илья Азявин
АП
78
Павел Кузнецов
ЛВ
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
18
Евгений Стрелов
ЦЗ
22
Николай Зириков
ВР
8
Артем Самсонов
ЦП
Главный тренер
Юрий Газзаев
23
Георгий Натабашвили
ВР
5
Алан Багаев
ЦЗ
88
Дмитрий Кобесов
ЦП
10
Давид Кобесов
ОП
27
Руслан Гогниев
ЦФ
12
Содик Рашид
ЦЗ
71
Давид Дзахов
ЦП
20
Сослан Засеев
ЦП
Главный тренер
Спартак Гогниев
Остались в запасе
20
Игорь Масленников
ЦЗ
21
Никита Голуб
ЦФ
24
Илья Азявин
АП
78
Павел Кузнецов
ЛВ
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
18
Евгений Стрелов
ЦЗ
22
Николай Зириков
ВР
8
Артем Самсонов
ЦП
Остались в запасе
23
Георгий Натабашвили
ВР
5
Алан Багаев
ЦЗ
88
Дмитрий Кобесов
ЦП
10
Давид Кобесов
ОП
27
Руслан Гогниев
ЦФ
12
Содик Рашид
ЦЗ
71
Давид Дзахов
ЦП
20
Сослан Засеев
ЦП
Главный тренер
Юрий Газзаев
Главный тренер
Спартак Гогниев
Статистика матча Шинник - Алания
1
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Урал
- : -
30.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Алания
4 : 1
15.11.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Алания
0 : 0
08.11.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Вл
3 : 0
31.10.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Алания
2 : 1
24.10.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Алания
3 : 3
18.10.2026
Машук-КМВ
Информация о матче
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