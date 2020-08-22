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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Шинник - Велес
Шинник - Велес: обзор матча 22 августа 2020
Шинник
22.08.2020, суббота, 17:00
Россия. ФНЛ, 5 тур
1 : 2
Завершен
Велес
85'
Э. Низамутдинов (П)
6'
И. Климов
45+1'
А. Максименко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шинник - Велес
90'
+1
Замена
Д. Поляков
️️️️
А. Максименко
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Э. Низамутдинов
85'
84'
Желтая карточка
Н. Кирсанов
Замена
Н. Голуб
️️️️
И. Олейников
81'
76'
Замена
Р. Фищенко
️️️️
М. Майга
76'
Замена
Н. Макаров
️️️️
А. Галоян
74'
Замена
И. Стефанович
️️️️
А. Баев
73'
Желтая карточка
М. Майга
Желтая карточка
Т. Пухов
64'
63'
Замена
А. Вакулич
️️️️
П. Котов
Желтая карточка
Э. Низамутдинов
60'
Замена
Т. Пухов
️️️️
Е. Наседкин
57'
Замена
Е. Стрелов
️️️️
П. Евсеев
57'
Замена
Н. Мацхарашвили
️️️️
А. Гонгапшев
55'
Желтая карточка
П. Евсеев
53'
Желтая карточка
Д. Тананеев
47'
45'
+1
ГОЛ! 0:2!
А. Максименко
Желтая карточка
Д. Кутин
34'
20'
Желтая карточка
П. Котов
14'
Желтая карточка
А. Баев
6'
ГОЛ! 0:1!
И. Климов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
13
Максим Матюша
ВР
5
Павел Евсеев
ЦЗ
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
17
Николай Покидышев
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
19
Иван Олейников
ЛВ
7
Евгений Наседкин
ЦП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
10
Альбек Гонгапшев
ЦФ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
22
Сергей Самодин
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Велес
93
Алексей Городовой
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
20
Диего Малания
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
5
Александр Осипов
ОП
8
Мамаду Майга
ОП
21
Артур Галоян
АП
10
Никита Кирсанов
АП
9
Артем Максименко
ПВ
21
Алексей Баев
ЦФ
Главный тренер
Алексей Стукалов
Шинник
16
Дмитрий Яшин
ВР
20
Игорь Масленников
ЦЗ
18
Евгений Стрелов
ЦЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
20
Никита Мацхарашвили
ЦП
7
Тимур Пухов
АП
21
Никита Голуб
ЦФ
Велес
98
Павел Овчинников
ВР
22
Кирилл Родионов
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
6
Руслан Фищенко
ОП
8
Данила Поляков
ЦП
59
Никита Макаров
ЦП
24
Алексей Вакулич
ЦП
33
Сейт-Даут Гаракоев
ПП
23
Илья Стефанович
ЦФ
4-2-1-3
13
Матюша
5
Евсеев
19
Тананеев
17
Покидышев
5
Кутин
7
Наседкин
5
Зинков
19
Олейников
22
Самодин
81
Низамутдинов
10
Гонгапшев
4-2-3-1
93
Городовой
3
Ботака-Иобома
20
Малания
80
Климов
17
Котов
5
Осипов
8
Майга
9
Максименко
10
Кирсанов
21
Галоян
21
Баев
7
Наседкин
7
Пухов
7
Пухов
7
Наседкин
19
Олейников
21
Голуб
21
Голуб
19
Олейников
5
Евсеев
18
Стрелов
18
Стрелов
5
Евсеев
10
Гонгапшев
20
Мацхарашвили
20
Мацхарашвили
10
Гонгапшев
8
Майга
6
Фищенко
6
Фищенко
8
Майга
9
Максименко
8
Поляков
8
Поляков
9
Максименко
21
Галоян
59
Макаров
59
Макаров
21
Галоян
17
Котов
24
Вакулич
24
Вакулич
17
Котов
21
Баев
23
Стефанович
23
Стефанович
21
Баев
Остались в запасе
Шинник
Велес
20
Игорь Масленников
ЦЗ
16
Дмитрий Яшин
ВР
76
Евгений Стешин
ЦЗ
Главный тренер
Александр Побегалов
24
Александр Кахидзе
ПЗ
98
Павел Овчинников
ВР
22
Кирилл Родионов
ЦЗ
33
Сейт-Даут Гаракоев
ПП
Главный тренер
Алексей Стукалов
Остались в запасе
20
Игорь Масленников
ЦЗ
16
Дмитрий Яшин
ВР
76
Евгений Стешин
ЦЗ
Остались в запасе
24
Александр Кахидзе
ПЗ
98
Павел Овчинников
ВР
22
Кирилл Родионов
ЦЗ
33
Сейт-Даут Гаракоев
ПП
Главный тренер
Александр Побегалов
Главный тренер
Алексей Стукалов
Статистика матча Шинник - Велес
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Урал
- : -
30.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Велес
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Челябинск
4 : 2
15.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Велес
1 : 1
30.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Волга
1 : 0
25.10.2026
Велес
Информация о матче
Главный судья:
Дмитрий Стрельцов
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
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