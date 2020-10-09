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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Динамо Бр - Шинник
Динамо Бр - Шинник: обзор матча 09 октября 2020
Динамо Бр
09.10.2020, пятница, 18:00
Россия. ФНЛ, 14 тур
2 : 0
Завершен
Шинник
58'
Д. Агуреев
90+4'
П. Баранов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо Бр - Шинник
Замена
А. Циберкин
️️️️
М. Вотинов
90'
+5
ГОЛ! 2:0!
П. Баранов
90'
+4
90'
+2
Красная карточка
М. Матюша
86'
Желтая карточка
П. Кузнецов
Замена
Н. Мараев
️️️️
В. Дрогунов
83'
Желтая карточка
Д. Пикатов
79'
79'
Замена
И. Масленников
️️️️
Н. Маляров
77'
Желтая карточка
Д. Кутин
74'
Замена
П. Кузнецов
️️️️
А. Бетюжнов
73'
Желтая карточка
Е. Стрелов
Замена
С. Каретник
️️️️
А. Укомский
71'
68'
Замена
П. Игнатович
️️️️
А. Гонгапшев
64'
Замена
Е. Стрелов
️️️️
В. Патрашко
63'
Замена
Н. Дорофеев
️️️️
Е. Стешин
62'
Желтая карточка
Д. Тананеев
Замена
П. Баранов
️️️️
Д. Агуреев
62'
ГОЛ! 1:0!
Д. Агуреев
58'
Замена
Д. Пикатов
️️️️
Ю. Першин
57'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Бр
96
Алексей Кузнецов
ВР
10
Владислав Дрогунов
ЛЗ
3
Данил Луппа
ЦЗ
14
Валерий Сорокин
ЦЗ
23
Максим Васильев
ЦЗ
10
Юрий Першин
ЛВ
8
Григорий Чиркин
ЦП
5
Артур Валикаев
ЦП
9
Даниил Агуреев
ПВ
11
Артемий Укомский
ЦФ
45
Максим Вотинов
ЦФ
Шинник
13
Максим Матюша
ВР
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
18
Виктор Патрашко
ЦЗ
17
Николай Покидышев
ЦЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
7
Никита Маляров
ЦП
27
Антон Бетюжнов
АП
10
Альбек Гонгапшев
ЦФ
11
Александр Носов
ЦФ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Динамо Бр
95
Денис Вамбольт
ВР
12
Алексей Сапаев
ЦЗ
11
Андрей Пазин
ОП
4
Павел Баранов
ЦП
70
Александр Джумаев
ЦП
31
Сергей Каретник
ПП
20
Дмитрий Пикатов
ПВ
10
Николай Мараев
ПВ
21
Александр Циберкин
ЦФ
Шинник
16
Сергей Бутыря
ВР
20
Игорь Масленников
ЦЗ
18
Евгений Стрелов
ЦЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
78
Павел Кузнецов
ЛВ
89
Никита Дорофеев
АП
4-2-2-2
96
Кузнецов
10
Дрогунов
14
Сорокин
23
Васильев
3
Луппа
8
Чиркин
5
Валикаев
10
Першин
9
Агуреев
45
Вотинов
11
Укомский
3-2-1-1-3
13
Матюша
18
Патрашко
17
Покидышев
76
Стешин
5
Кутин
19
Тананеев
7
Маляров
27
Бетюжнов
81
Низамутдинов
11
Носов
10
Гонгапшев
10
Першин
20
Пикатов
20
Пикатов
10
Першин
9
Агуреев
4
Баранов
4
Баранов
9
Агуреев
10
Дрогунов
10
Мараев
10
Мараев
10
Дрогунов
45
Вотинов
21
Циберкин
21
Циберкин
45
Вотинов
11
Укомский
31
Каретник
31
Каретник
11
Укомский
7
Маляров
20
Масленников
20
Масленников
7
Маляров
18
Патрашко
18
Стрелов
18
Стрелов
18
Патрашко
76
Стешин
89
Дорофеев
89
Дорофеев
76
Стешин
27
Бетюжнов
78
Кузнецов
78
Кузнецов
27
Бетюжнов
10
Гонгапшев
29
Игнатович
29
Игнатович
10
Гонгапшев
Остались в запасе
Динамо Бр
Шинник
12
Алексей Сапаев
ЦЗ
70
Александр Джумаев
ЦП
95
Денис Вамбольт
ВР
11
Андрей Пазин
ОП
16
Сергей Бутыря
ВР
Главный тренер
Александр Побегалов
Остались в запасе
12
Алексей Сапаев
ЦЗ
70
Александр Джумаев
ЦП
95
Денис Вамбольт
ВР
11
Андрей Пазин
ОП
Остались в запасе
16
Сергей Бутыря
ВР
Главный тренер
Александр Побегалов
Статистика матча Динамо Бр - Шинник
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Динамо Бр
1 : 1
15.11.2026
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Динамо Киров
3 : 1
08.11.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Бр
0 : 1
31.10.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Динамо Бр
1 : 4
18.10.2026
Калуга
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Урал
- : -
30.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Сельдяков
(Балашиха)
Стадион:
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