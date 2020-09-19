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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Нижний Новгород - Шинник
Нижний Новгород - Шинник: обзор матча 19 сентября 2020
Нижний Новгород
19.09.2020, суббота, 16:00
Россия. ФНЛ, 10 тур
3 : 0
Завершен
Шинник
10'
А. Шарипов
82'
А. Сапета (П)
89'
И. Горбунов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нижний Новгород - Шинник
90'
+3
Желтая карточка
Н. Дорофеев
90'
+1
Желтая карточка
Н. Голуб
ГОЛ! 3:0!
И. Горбунов
89'
87'
Желтая карточка
С. Самодин
Замена
И. Горбунов
️️️️
М. Султонов
86'
Замена
П. Комолов
️️️️
А. Шарипов
85'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
А. Сапета
82'
81'
Желтая карточка
М. Матюша
80'
Желтая карточка
Н. Мацхарашвили
Замена
А. Федчук
️️️️
А. Ставпец
78'
Замена
А. Шумских
️️️️
М. Гащенков
76'
72'
Желтая карточка
Н. Маляров
71'
Замена
И. Олейников
️️️️
Д. Самойлов
Замена
М. Осинов
️️️️
Т. Сулейманов
70'
67'
Замена
Н. Дорофеев
️️️️
В. Зинков
63'
Замена
Н. Голуб
️️️️
А. Носов
58'
Замена
Н. Маляров
️️️️
А. Самсонов
56'
Желтая карточка
А. Самсонов
Желтая карточка
К. Маляров
52'
46'
Замена
Н. Мацхарашвили
️️️️
А. Гонгапшев
22'
Желтая карточка
Д. Самойлов
Желтая карточка
И. Эдиев
21'
15'
Пенальти не реализован!
А. Самсонов
ГОЛ! 1:0!
А. Шарипов
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нижний Новгород
31
Артур Анисимов
ВР
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
11
Иван Темников
ПЗ
77
Михаил Гащенков
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
73
Альберт Шарипов
ЦП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
16
Александр Ставпец
ПВ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Шинник
13
Максим Матюша
ВР
17
Николай Покидышев
ЦЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
15
Дмитрий Самойлов
ЦП
8
Артем Самсонов
ЦП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
92
Артем Щадин
АП
10
Альбек Гонгапшев
ЦФ
11
Александр Носов
ЦФ
22
Сергей Самодин
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Нижний Новгород
99
Николай Сысуев
ВР
5
Алексей Шумских
ЦЗ
23
Сергей Зуйков
ПЗ
0
Михаил Осинов
ПЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
83
Артем Шмыков
ОП
50
Дмитрий Югалдин
ЦП
20
Павел Комолов
ЦП
18
Артем Попов
ПВ
10
Артем Федчук
ЦФ
Шинник
16
Дмитрий Яшин
ВР
18
Евгений Стрелов
ЦЗ
5
Павел Евсеев
ЦЗ
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
19
Иван Олейников
ЛВ
7
Евгений Наседкин
ЦП
20
Никита Мацхарашвили
ЦП
7
Никита Маляров
ЦП
89
Никита Дорофеев
АП
7
Тимур Пухов
АП
21
Никита Голуб
ЦФ
4-3-2-1
31
Анисимов
7
Маляров
24
Гоцук
5
Эдиев
11
Темников
77
Гащенков
41
Сапета
73
Шарипов
28
Султонов
16
Ставпец
99
Сулейманов
3-3-1-3
13
Матюша
5
Кутин
76
Стешин
17
Покидышев
15
Самойлов
8
Самсонов
5
Зинков
92
Щадин
22
Самодин
11
Носов
10
Гонгапшев
99
Сулейманов
0
Осинов
0
Осинов
99
Сулейманов
28
Султонов
17
Горбунов
17
Горбунов
28
Султонов
77
Гащенков
5
Шумских
5
Шумских
77
Гащенков
73
Шарипов
20
Комолов
20
Комолов
73
Шарипов
16
Ставпец
10
Федчук
10
Федчук
16
Ставпец
5
Зинков
89
Дорофеев
89
Дорофеев
5
Зинков
15
Самойлов
19
Олейников
19
Олейников
15
Самойлов
11
Носов
21
Голуб
21
Голуб
11
Носов
10
Гонгапшев
20
Мацхарашвили
20
Мацхарашвили
10
Гонгапшев
8
Самсонов
7
Маляров
7
Маляров
8
Самсонов
Остались в запасе
Нижний Новгород
Шинник
23
Сергей Зуйков
ПЗ
83
Артем Шмыков
ОП
50
Дмитрий Югалдин
ЦП
99
Николай Сысуев
ВР
18
Артем Попов
ПВ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
18
Евгений Стрелов
ЦЗ
5
Павел Евсеев
ЦЗ
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
7
Тимур Пухов
АП
7
Евгений Наседкин
ЦП
16
Дмитрий Яшин
ВР
Главный тренер
Александр Побегалов
Остались в запасе
23
Сергей Зуйков
ПЗ
83
Артем Шмыков
ОП
50
Дмитрий Югалдин
ЦП
99
Николай Сысуев
ВР
18
Артем Попов
ПВ
Остались в запасе
18
Евгений Стрелов
ЦЗ
5
Павел Евсеев
ЦЗ
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
7
Тимур Пухов
АП
7
Евгений Наседкин
ЦП
16
Дмитрий Яшин
ВР
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Главный тренер
Александр Побегалов
Статистика матча Нижний Новгород - Шинник
2
8
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
8
Матчи команд
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
- : -
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Урал
- : -
30.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Информация о матче
Главный судья:
Василий Казарцев
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Совкомбанк Арена
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