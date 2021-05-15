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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Торпедо - Шинник
Торпедо - Шинник: обзор матча 15 мая 2021
Торпедо
15.05.2021, суббота, 13:00
Россия. ФНЛ, 42 тур
0 : 1
Завершен
Шинник
66'
Д. Самойлов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торпедо - Шинник
Желтая карточка
Д. Редькович
90'
+2
86'
Замена
С. Каретник
️️️️
Э. Низамутдинов
Замена
Ж. Скофлек
️️️️
А. Рязанцев
85'
Замена
К. Корж
️️️️
Ф. Дворецков
81'
75'
Замена
В. Игнатенко
️️️️
Д. Самойлов
75'
Замена
Н. Дорофеев
️️️️
А. Самсонов
Замена
А. Орехов
️️️️
Р. Нетфуллин
72'
Замена
️️️️
И. Лебеденко
71'
66'
ГОЛ! 0:1!
Д. Самойлов
Замена
В. Адаев
️️️️
А. Кравчук
58'
51'
Желтая карточка
Д. Самойлов
45'
Желтая карточка
А. Бетюжнов
Желтая карточка
Р. Магаль
42'
21'
Желтая карточка
А. Самсонов
8'
Желтая карточка
А. Гонгапшев
Желтая карточка
А. Самсонов
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо
16
Виталий Ботнарь
ВР
44
Артем Самсонов
ЛЗ
4
Дмитрий Редькович
ЦЗ
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
7
Александр Рязанцев
ЦП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
21
Андрей Кравчук
ЦП
22
Филипп Дворецков
ЦП
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
90
Амур Калмыков
ЦФ
Главный тренер
Александр Бородюк
Шинник
16
Дмитрий Яшин
ВР
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
15
Дмитрий Самойлов
ЦП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
7
Никита Маляров
ЦП
8
Артем Самсонов
ЦП
27
Антон Бетюжнов
АП
92
Артем Щадин
АП
10
Альбек Гонгапшев
ЦФ
11
Александр Носов
ЦФ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Газзаев
Торпедо
56
Александр Довбня
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
28
Егор Прошкин
ЛЗ
69
Данила Козлов
ЦЗ
9
Владислав Адаев
ЛВ
90
Андрей Лях
ОП
27
Александр Орехов
ЦП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
27
Жига Скофлек
ПВ
97
Денис Баланюк
ЦФ
10
Константин Корж
ЦФ
Шинник
16
Сергей Бутыря
ВР
20
Игорь Масленников
ЦЗ
18
Евгений Стрелов
ЦЗ
3
Константин Щербаков
ПЗ
11
Владислав Игнатенко
ЦП
24
Илья Азявин
АП
89
Никита Дорофеев
АП
31
Сергей Каретник
ПП
21
Никита Голуб
ЦФ
4-4-2
16
Ботнарь
44
Самсонов
4
Редькович
99
Евдокимов
28
Магаль
7
Рязанцев
21
Кравчук
22
Дворецков
52
Нетфуллин
90
Калмыков
10
Лебеденко
1-4-2-3
16
Яшин
19
Тананеев
5
Зинков
7
Маляров
8
Самсонов
15
Самойлов
27
Бетюжнов
92
Щадин
81
Низамутдинов
11
Носов
10
Гонгапшев
52
Нетфуллин
27
Орехов
27
Орехов
52
Нетфуллин
21
Кравчук
9
Адаев
9
Адаев
21
Кравчук
7
Рязанцев
27
Скофлек
27
Скофлек
7
Рязанцев
22
Дворецков
10
Корж
10
Корж
22
Дворецков
8
Самсонов
89
Дорофеев
89
Дорофеев
8
Самсонов
15
Самойлов
11
Игнатенко
11
Игнатенко
15
Самойлов
81
Низамутдинов
31
Каретник
31
Каретник
81
Низамутдинов
Остались в запасе
Торпедо
Шинник
56
Александр Довбня
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
28
Егор Прошкин
ЛЗ
69
Данила Козлов
ЦЗ
90
Андрей Лях
ОП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
97
Денис Баланюк
ЦФ
Главный тренер
Александр Бородюк
16
Сергей Бутыря
ВР
20
Игорь Масленников
ЦЗ
3
Константин Щербаков
ПЗ
18
Евгений Стрелов
ЦЗ
24
Илья Азявин
АП
21
Никита Голуб
ЦФ
Главный тренер
Юрий Газзаев
Остались в запасе
56
Александр Довбня
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
28
Егор Прошкин
ЛЗ
69
Данила Козлов
ЦЗ
90
Андрей Лях
ОП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
97
Денис Баланюк
ЦФ
Остались в запасе
16
Сергей Бутыря
ВР
20
Игорь Масленников
ЦЗ
3
Константин Щербаков
ПЗ
18
Евгений Стрелов
ЦЗ
24
Илья Азявин
АП
21
Никита Голуб
ЦФ
Главный тренер
Александр Бородюк
Главный тренер
Юрий Газзаев
Статистика матча Торпедо - Шинник
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Урал
- : -
30.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Информация о матче
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