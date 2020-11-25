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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Шинник - Балтика
Шинник - Балтика: обзор матча 25 ноября 2020
Шинник
25.11.2020, среда, 18:30
Россия. ФНЛ, 24 тур
1 : 3
Завершен
Балтика
26'
А. Гонгапшев
3'
И. Юрганов
9'
М. Маркович
18'
М. Маркович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шинник - Балтика
Замена
Т. Пухов
️️️️
С. Самодин
90'
+1
84'
Замена
С. Джамилов
️️️️
И. Альшин
Желтая карточка
А. Самсонов
83'
77'
Желтая карточка
И. Альшин
77'
Замена
Х. Мануэль Валенсия
️️️️
А. Шаваев
Желтая карточка
П. Евсеев
74'
74'
Замена
М. Кузьмин
️️️️
И. Гелоян
72'
Желтая карточка
Е. Латышонок
Замена
Н. Мацхарашвили
️️️️
А. Гонгапшев
66'
Замена
А. Носов
️️️️
А. Щадин
66'
Желтая карточка
А. Гонгапшев
64'
55'
Желтая карточка
М. Маркович
40'
Желтая карточка
А. Макарчук
Желтая карточка
Д. Самойлов
33'
Замена
Д. Кутин
️️️️
А. Бетюжнов
27'
26'
Желтая карточка
А. Мещанинов
ГОЛ! 1:3!
А. Гонгапшев
26'
18'
ГОЛ! 0:3!
М. Маркович
9'
ГОЛ! 0:2!
М. Маркович
3'
ГОЛ! 0:1!
И. Юрганов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
16
Дмитрий Яшин
ВР
17
Николай Покидышев
ЦЗ
5
Павел Евсеев
ЦЗ
15
Дмитрий Самойлов
ЦП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
8
Артем Самсонов
ЦП
27
Антон Бетюжнов
АП
92
Артем Щадин
АП
10
Альбек Гонгапшев
ЦФ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
22
Сергей Самодин
ЦФ
Главный тренер
Юрий Газзаев
Балтика
1
Евгений Латышонок
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
20
Константин Ковалев
ПЗ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
18
Младен Кашчелан
ОП
8
Алихан Шаваев
ЦП
53
Ян Казаев
ЦП
10
Ильнур Альшин
ПВ
13
Мирослав Маркович
ЦФ
Главный тренер
Евгений Калешин
Шинник
22
Николай Зириков
ВР
18
Виктор Патрашко
ЦЗ
20
Игорь Масленников
ЦЗ
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
18
Евгений Стрелов
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
20
Никита Мацхарашвили
ЦП
7
Евгений Наседкин
ЦП
3
Максим Поляков
ЦП
7
Тимур Пухов
АП
21
Никита Голуб
ЦФ
11
Александр Носов
ЦФ
Балтика
39
Максим Бориско
ВР
44
Максим Тишкин
ПЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
7
Султан Джамилов
ЛВ
17
Хуан Мануэль Валенсия
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
7
Виталий Жиронкин
ЦФ
33
Аллеф
ЦФ
2-3-2-3
16
Яшин
17
Покидышев
5
Евсеев
15
Самойлов
5
Зинков
8
Самсонов
92
Щадин
27
Бетюжнов
22
Самодин
81
Низамутдинов
10
Гонгапшев
4-1-2-2-1
1
Латышонок
20
Ковалев
26
Мещанинов
20
Юрганов
17
Макарчук
18
Кашчелан
8
Шаваев
53
Казаев
10
Альшин
10
Гелоян
13
Маркович
22
Самодин
7
Пухов
7
Пухов
22
Самодин
10
Гонгапшев
20
Мацхарашвили
20
Мацхарашвили
10
Гонгапшев
27
Бетюжнов
5
Кутин
5
Кутин
27
Бетюжнов
92
Щадин
11
Носов
11
Носов
92
Щадин
10
Гелоян
6
Кузьмин
6
Кузьмин
10
Гелоян
8
Шаваев
17
Валенсия
17
Валенсия
8
Шаваев
10
Альшин
7
Джамилов
7
Джамилов
10
Альшин
Остались в запасе
Шинник
Балтика
18
Виктор Патрашко
ЦЗ
21
Никита Голуб
ЦФ
7
Евгений Наседкин
ЦП
20
Игорь Масленников
ЦЗ
22
Николай Зириков
ВР
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
18
Евгений Стрелов
ЦЗ
3
Максим Поляков
ЦП
Главный тренер
Юрий Газзаев
39
Максим Бориско
ВР
7
Виталий Жиронкин
ЦФ
33
Аллеф
ЦФ
44
Максим Тишкин
ПЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
Главный тренер
Евгений Калешин
Остались в запасе
18
Виктор Патрашко
ЦЗ
21
Никита Голуб
ЦФ
7
Евгений Наседкин
ЦП
20
Игорь Масленников
ЦЗ
22
Николай Зириков
ВР
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
18
Евгений Стрелов
ЦЗ
3
Максим Поляков
ЦП
Остались в запасе
39
Максим Бориско
ВР
7
Виталий Жиронкин
ЦФ
33
Аллеф
ЦФ
44
Максим Тишкин
ПЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
Главный тренер
Юрий Газзаев
Главный тренер
Евгений Калешин
Статистика матча Шинник - Балтика
4
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Урал
- : -
30.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Балтика
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
- : -
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Информация о матче
Стадион:
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