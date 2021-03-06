Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Шинник - Оренбург
Шинник - Оренбург: обзор матча 06 марта 2021
Шинник
06.03.2021, суббота, 14:00
Россия. ФНЛ, 28 тур
1 : 4
Завершен
Оренбург
17'
Н. Прудников
68'
А. Козлов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шинник - Оренбург
Желтая карточка
Т. Козубаев
87'
81'
Замена
М. Палиенко
️️️️
А. Козлов
Замена
Н. Дорофеев
️️️️
А. Щадин
80'
76'
Замена
С. Бреев
️️️️
А. Миронов
Замена
А. Самсонов
️️️️
Е. Стешин
72'
71'
Замена
А. Эктов
️️️️
Н. Прудников
Замена
А. Сикоев
️️️️
С. Самодин
69'
Замена
В. Игнатенко
️️️️
П. Игнатович
69'
68'
ГОЛ! 0:2!
А. Козлов
62'
Замена
И. Воробьев
️️️️
А. Нойок
43'
Желтая карточка
А. Малых
Желтая карточка
Е. Стешин
24'
24'
Желтая карточка
А. Нойок
17'
ГОЛ! 0:1!
Н. Прудников
Желтая карточка
А. Щадин
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
16
Дмитрий Яшин
ВР
17
Николай Покидышев
ЦЗ
3
Тамирлан Козубаев
ЦЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
7
Никита Маляров
ЦП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
92
Артем Щадин
АП
10
Альбек Гонгапшев
ЦФ
11
Александр Носов
ЦФ
22
Сергей Самодин
ЦФ
Главный тренер
Юрий Газзаев
Оренбург
1
Андрей Климович
ВР
3
Ренато Гойкович
ЦЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
8
Тимур Аюпов
ОП
8
Алексей Миронов
ЦП
55
Александр Нойок
ЦП
11
Николай Прудников
ЦФ
32
Андрей Козлов
ЦФ
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Шинник
13
Максим Матюша
ВР
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
18
Евгений Стрелов
ЦЗ
3
Константин Щербаков
ПЗ
3
Максим Поляков
ЦП
11
Владислав Игнатенко
ЦП
8
Артем Самсонов
ЦП
27
Антон Бетюжнов
АП
89
Никита Дорофеев
АП
24
Илья Азявин
АП
21
Никита Голуб
ЦФ
70
Асланбек Сикоев
ЦФ
Оренбург
1
Евгений Гошев
ВР
1
Алексей Кеняйкин
ВР
96
Александр Смирнов
ЛЗ
33
Александр Масловский
ЛЗ
2
Александр Нестеров
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
23
Сергей Бреев
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
95
Илья Воробьев
ПВ
92
Алексей Скворцов
ЦФ
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
3-3-1-3
16
Яшин
17
Покидышев
3
Козубаев
76
Стешин
29
Игнатович
5
Зинков
7
Маляров
92
Щадин
22
Самодин
11
Носов
10
Гонгапшев
3-1-2-1-3
1
Климович
12
Малых
58
Ойеволе
3
Гойкович
8
Аюпов
8
Миронов
55
Нойок
31
Ткачук
10
Воробьев
32
Козлов
11
Прудников
29
Игнатович
11
Игнатенко
11
Игнатенко
29
Игнатович
92
Щадин
89
Дорофеев
89
Дорофеев
92
Щадин
76
Стешин
8
Самсонов
8
Самсонов
76
Стешин
22
Самодин
70
Сикоев
70
Сикоев
22
Самодин
55
Нойок
95
Воробьев
95
Воробьев
55
Нойок
11
Прудников
15
Эктов
15
Эктов
11
Прудников
8
Миронов
23
Бреев
23
Бреев
8
Миронов
32
Козлов
99
Палиенко
99
Палиенко
32
Козлов
Остались в запасе
Шинник
Оренбург
3
Константин Щербаков
ПЗ
27
Антон Бетюжнов
АП
3
Максим Поляков
ЦП
21
Никита Голуб
ЦФ
24
Илья Азявин
АП
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
18
Евгений Стрелов
ЦЗ
13
Максим Матюша
ВР
Главный тренер
Юрий Газзаев
96
Александр Смирнов
ЛЗ
92
Алексей Скворцов
ЦФ
2
Александр Нестеров
ЦЗ
33
Александр Масловский
ЛЗ
1
Евгений Гошев
ВР
1
Алексей Кеняйкин
ВР
46
Артем Мамин
ЦЗ
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Остались в запасе
3
Константин Щербаков
ПЗ
27
Антон Бетюжнов
АП
3
Максим Поляков
ЦП
21
Никита Голуб
ЦФ
24
Илья Азявин
АП
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
18
Евгений Стрелов
ЦЗ
13
Максим Матюша
ВР
Остались в запасе
96
Александр Смирнов
ЛЗ
92
Алексей Скворцов
ЦФ
2
Александр Нестеров
ЦЗ
33
Александр Масловский
ЛЗ
1
Евгений Гошев
ВР
1
Алексей Кеняйкин
ВР
46
Артем Мамин
ЦЗ
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
Главный тренер
Юрий Газзаев
Главный тренер
Марцел Личка
Статистика матча Шинник - Оренбург
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Урал
- : -
30.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Оренбург
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Информация о матче
Стадион:
Шинник
Новости команд
Все
Шинник
Оренбург
Назначены арбитры на 6-й тур Кубка, одну из игр будет судить 25-летний дебютант
13:08
1
Талалаев прокомментировал победу «Балтики» над «Оренбургом»
21 ноября
3
«Шинник» – «Нефтехимик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Тренер «Оренбурга» Ахметзянов после поражения от «Балтики»: «Это было что‑то очень плохое»
21 ноября
Обзор матча «Оренбург» – «Балтика» голы и лучшие моменты (Видео)
21 ноября
«Шинник» – «Нефтехимик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Клуб Первой лиги подписал вратаря «Зенита»
20 ноября
Первая лига: шансы «Шинника» и «Нефтехимика» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
«Сочи» – «Шинник»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Первая лига России: шансы «Сочи» и «Шинника» на победу в матче 19 тура
14 ноября
Назначены арбитры на 6-й тур Кубка, одну из игр будет судить 25-летний дебютант
13:08
1
Талалаев прокомментировал победу «Балтики» над «Оренбургом»
21 ноября
3
Тренер «Оренбурга» Ахметзянов после поражения от «Балтики»: «Это было что‑то очень плохое»
21 ноября
Обзор матча «Оренбург» – «Балтика» голы и лучшие моменты (Видео)
21 ноября
РПЛ. «Балтика» на выезде победила «Оренбург» (2:0) и поднялась на 7-е место
21 ноября
10
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+