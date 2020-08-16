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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - Шинник
Балтика - Шинник: обзор матча 16 августа 2020
Балтика
16.08.2020, воскресенье, 20:00
Россия. ФНЛ, 4 тур
2 : 0
Завершен
Шинник
7'
Аллеф
79'
И. Альшин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Балтика - Шинник
Замена
В. Демьянов
️️️️
А. Шаваев
90'
+2
Замена
В. Жиронкин
️️️️
Я. Казаев
90'
+1
82'
Желтая карточка
П. Евсеев
81'
Замена
Е. Наседкин
️️️️
В. Зинков
ГОЛ! 2:0!
И. Альшин
79'
Замена
️️️️
М. Кузьмин
73'
Замена
М. Плопа
️️️️
И. Маклаков
72'
Замена
М. Маркин
️️️️
Аллеф
69'
67'
Желтая карточка
Н. Дорофеев
Пенальти не реализован!
Аллеф
61'
60'
Желтая карточка
Э. Низамутдинов
46'
Замена
С. Самодин
️️️️
А. Гонгапшев
46'
Замена
Н. Мацхарашвили
️️️️
Т. Пухов
ГОЛ! 1:0!
Аллеф
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
39
Максим Бориско
ВР
4
Иван Маклаков
ЛЗ
17
Артем Макарчук
ЛЗ
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
18
Младен Кашчелан
ОП
8
Алихан Шаваев
ЦП
53
Ян Казаев
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
10
Ильнур Альшин
ПВ
33
Аллеф
ЦФ
Главный тренер
Евгений Калешин
Шинник
13
Максим Матюша
ВР
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
5
Павел Евсеев
ЦЗ
17
Николай Покидышев
ЦЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
19
Иван Олейников
ЛВ
5
Вячеслав Зинков
ЦП
89
Никита Дорофеев
АП
7
Тимур Пухов
АП
10
Альбек Гонгапшев
ЦФ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Балтика
1
Евгений Латышонок
ВР
24
Евгений Бутаков
ЛЗ
7
Наилсон
ЦЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
56
Виктор Демьянов
ОП
14
Ярослав Фролов
АП
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
7
Виталий Жиронкин
ЦФ
93
Михаил Маркин
ЦФ
Шинник
16
Дмитрий Яшин
ВР
18
Евгений Стрелов
ЦЗ
7
Евгений Наседкин
ЦП
20
Никита Мацхарашвили
ЦП
22
Сергей Самодин
ЦФ
4-1-2-2-1
39
Бориско
17
Макарчук
4
Маклаков
26
Мещанинов
44
Тишкин
18
Кашчелан
8
Шаваев
53
Казаев
6
Кузьмин
10
Альшин
33
Аллеф
4-1-3-2
13
Матюша
5
Евсеев
17
Покидышев
76
Стешин
19
Тананеев
5
Зинков
89
Дорофеев
7
Пухов
19
Олейников
81
Низамутдинов
10
Гонгапшев
53
Казаев
7
Жиронкин
7
Жиронкин
53
Казаев
8
Шаваев
56
Демьянов
56
Демьянов
8
Шаваев
33
Аллеф
93
Маркин
93
Маркин
33
Аллеф
4
Маклаков
3
Плопа
3
Плопа
4
Маклаков
5
Зинков
7
Наседкин
7
Наседкин
5
Зинков
7
Пухов
20
Мацхарашвили
20
Мацхарашвили
7
Пухов
10
Гонгапшев
22
Самодин
22
Самодин
10
Гонгапшев
Остались в запасе
Балтика
Шинник
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
14
Ярослав Фролов
АП
24
Евгений Бутаков
ЛЗ
7
Наилсон
ЦЗ
1
Евгений Латышонок
ВР
8
Аслан Дудиев
ПЗ
Главный тренер
Евгений Калешин
18
Евгений Стрелов
ЦЗ
16
Дмитрий Яшин
ВР
Главный тренер
Александр Побегалов
Остались в запасе
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
14
Ярослав Фролов
АП
24
Евгений Бутаков
ЛЗ
7
Наилсон
ЦЗ
1
Евгений Латышонок
ВР
8
Аслан Дудиев
ПЗ
Остались в запасе
18
Евгений Стрелов
ЦЗ
16
Дмитрий Яшин
ВР
Главный тренер
Евгений Калешин
Главный тренер
Александр Побегалов
Статистика матча Балтика - Шинник
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Балтика
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
- : -
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Урал
- : -
30.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Информация о матче
Главный судья:
Иван Сиденков
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Ростех Арена
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