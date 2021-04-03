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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Шинник - Динамо Бр
Шинник - Динамо Бр: обзор матча 03 апреля 2021
Шинник
03.04.2021, суббота, 15:00
Россия. ФНЛ, 34 тур
0 : 1
Завершен
Динамо Бр
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шинник - Динамо Бр
90'
Замена
А. Укомский
️️️️
М. Данилин
Желтая карточка
Т. Козубаев
86'
84'
Замена
Г. Горозия
️️️️
Н. Муромский
72'
Замена
Д. Агуреев
️️️️
М. Пикатов
Замена
А. Гонгапшев
️️️️
В. Игнатенко
62'
Замена
П. Игнатович
️️️️
Д. Самойлов
58'
Замена
А. Самсонов
️️️️
В. Зинков
57'
Желтая карточка
М. Поляков
29'
Желтая карточка
А. Бетюжнов
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
13
Максим Матюша
ВР
3
Тамирлан Козубаев
ЦЗ
17
Николай Покидышев
ЦЗ
3
Максим Поляков
ЦП
11
Владислав Игнатенко
ЦП
15
Дмитрий Самойлов
ЦП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
27
Антон Бетюжнов
АП
31
Сергей Каретник
ПП
21
Никита Голуб
ЦФ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Газзаев
Динамо Бр
96
Алексей Кузнецов
ВР
10
Владислав Дрогунов
ЛЗ
3
Данил Луппа
ЦЗ
10
Никита Муромский
ЛВ
4
Павел Баранов
ЦП
16
Максим Пикатов
ЦП
4
Гуджа Рухаиа
ПП
10
Николай Мараев
ПВ
39
Максим Данилин
ЦФ
27
Александр Радченко
ЦФ
Шинник
22
Николай Зириков
ВР
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
18
Евгений Стрелов
ЦЗ
20
Игорь Масленников
ЦЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
3
Константин Щербаков
ПЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
8
Артем Самсонов
ЦП
24
Илья Азявин
АП
92
Артем Щадин
АП
10
Альбек Гонгапшев
ЦФ
70
Асланбек Сикоев
ЦФ
Динамо Бр
95
Денис Вамбольт
ВР
14
Валерий Сорокин
ЦЗ
21
Александр Крючков
ОП
77
Гиорги Горозия
АП
9
Даниил Агуреев
ПВ
11
Артемий Укомский
ЦФ
90
Илья Держинский
ЦФ
2-5-1-2
13
Матюша
3
Козубаев
17
Покидышев
3
Поляков
11
Игнатенко
15
Самойлов
5
Зинков
31
Каретник
27
Бетюжнов
81
Низамутдинов
21
Голуб
2-3-2-2
96
Кузнецов
3
Луппа
10
Дрогунов
4
Рухаиа
16
Пикатов
4
Баранов
10
Мараев
10
Муромский
27
Радченко
39
Данилин
11
Игнатенко
10
Гонгапшев
10
Гонгапшев
11
Игнатенко
15
Самойлов
29
Игнатович
29
Игнатович
15
Самойлов
5
Зинков
8
Самсонов
8
Самсонов
5
Зинков
16
Пикатов
9
Агуреев
9
Агуреев
16
Пикатов
39
Данилин
11
Укомский
11
Укомский
39
Данилин
10
Муромский
77
Горозия
77
Горозия
10
Муромский
Остались в запасе
Шинник
Динамо Бр
24
Илья Азявин
АП
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
18
Евгений Стрелов
ЦЗ
3
Константин Щербаков
ПЗ
20
Игорь Масленников
ЦЗ
22
Николай Зириков
ВР
76
Евгений Стешин
ЦЗ
92
Артем Щадин
АП
70
Асланбек Сикоев
ЦФ
Главный тренер
Юрий Газзаев
14
Валерий Сорокин
ЦЗ
95
Денис Вамбольт
ВР
21
Александр Крючков
ОП
90
Илья Держинский
ЦФ
Остались в запасе
24
Илья Азявин
АП
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
18
Евгений Стрелов
ЦЗ
3
Константин Щербаков
ПЗ
20
Игорь Масленников
ЦЗ
22
Николай Зириков
ВР
76
Евгений Стешин
ЦЗ
92
Артем Щадин
АП
70
Асланбек Сикоев
ЦФ
Остались в запасе
14
Валерий Сорокин
ЦЗ
95
Денис Вамбольт
ВР
21
Александр Крючков
ОП
90
Илья Держинский
ЦФ
Главный тренер
Юрий Газзаев
Статистика матча Шинник - Динамо Бр
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Урал
- : -
30.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Динамо Бр
1 : 1
15.11.2026
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Динамо Киров
3 : 1
08.11.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Бр
0 : 1
31.10.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Динамо Бр
1 : 4
18.10.2026
Калуга
Информация о матче
Стадион:
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