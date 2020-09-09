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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Оренбург - Шинник
Оренбург - Шинник: обзор матча 09 сентября 2020
Оренбург
09.09.2020, среда, 17:00
Россия. ФНЛ, 8 тур
3 : 0
Завершен
Шинник
28'
Н. Прудников
38'
Д. Фамейе
77'
Ж. Скофлек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оренбург - Шинник
Замена
Д. Бидловский
️️️️
К. Капленко
87'
Замена
А. Миронов
️️️️
А. Чуканов
83'
Замена
А. Юсупов
️️️️
Д. Фамейе
82'
78'
Замена
Н. Мацхарашвили
️️️️
С. Самодин
ГОЛ! 3:0!
Ж. Скофлек
77'
Замена
А. Скворцов
️️️️
Н. Прудников
76'
Желтая карточка
А. Малых
72'
Замена
Ж. Скофлек
️️️️
А. Эктов
67'
61'
Замена
Д. Самойлов
️️️️
А. Носов
55'
Замена
Т. Пухов
️️️️
А. Самсонов
46'
Замена
П. Евсеев
️️️️
Д. Кутин
46'
Замена
Н. Голуб
️️️️
Э. Низамутдинов
ГОЛ! 2:0!
Д. Фамейе
38'
ГОЛ! 1:0!
Н. Прудников
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
1
Андрей Климович
ВР
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
77
Исламжан Насыров
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
8
Тимур Аюпов
ОП
23
Сергей Бреев
ЦП
55
Кирилл Капленко
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
11
Николай Прудников
ЦФ
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Шинник
16
Дмитрий Яшин
ВР
18
Евгений Стрелов
ЦЗ
17
Николай Покидышев
ЦЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
19
Иван Олейников
ЛВ
5
Вячеслав Зинков
ЦП
8
Артем Самсонов
ЦП
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
22
Сергей Самодин
ЦФ
11
Александр Носов
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Оренбург
1
Алексей Кеняйкин
ВР
46
Артем Мамин
ЦЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
57
Евгений Болотов
ОП
9
Давид Бидловский
ЦП
8
Алексей Миронов
ЦП
27
Жига Скофлек
ПВ
32
Артем Кулишев
ПВ
92
Алексей Скворцов
ЦФ
10
Артем Юсупов
ЦФ
32
Андрей Козлов
ЦФ
Шинник
13
Максим Матюша
ВР
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
5
Павел Евсеев
ЦЗ
15
Дмитрий Самойлов
ЦП
20
Никита Мацхарашвили
ЦП
7
Евгений Наседкин
ЦП
7
Тимур Пухов
АП
21
Никита Голуб
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Климович
15
Эктов
3
Сиваков
77
Насыров
12
Малых
8
Аюпов
23
Бреев
55
Капленко
7
Чуканов
7
Фамейе
11
Прудников
4-2-1-3
16
Яшин
5
Кутин
17
Покидышев
76
Стешин
18
Стрелов
5
Зинков
8
Самсонов
19
Олейников
11
Носов
22
Самодин
81
Низамутдинов
55
Капленко
9
Бидловский
9
Бидловский
55
Капленко
7
Чуканов
8
Миронов
8
Миронов
7
Чуканов
11
Прудников
92
Скворцов
92
Скворцов
11
Прудников
15
Эктов
27
Скофлек
27
Скофлек
15
Эктов
7
Фамейе
10
Юсупов
10
Юсупов
7
Фамейе
11
Носов
15
Самойлов
15
Самойлов
11
Носов
22
Самодин
20
Мацхарашвили
20
Мацхарашвили
22
Самодин
8
Самсонов
7
Пухов
7
Пухов
8
Самсонов
81
Низамутдинов
21
Голуб
21
Голуб
81
Низамутдинов
5
Кутин
5
Евсеев
5
Евсеев
5
Кутин
Остались в запасе
Оренбург
Шинник
57
Евгений Болотов
ОП
32
Артем Кулишев
ПВ
1
Алексей Кеняйкин
ВР
46
Артем Мамин
ЦЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
32
Андрей Козлов
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
7
Евгений Наседкин
ЦП
13
Максим Матюша
ВР
Главный тренер
Александр Побегалов
Остались в запасе
57
Евгений Болотов
ОП
32
Артем Кулишев
ПВ
1
Алексей Кеняйкин
ВР
46
Артем Мамин
ЦЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
32
Андрей Козлов
ЦФ
Остались в запасе
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
7
Евгений Наседкин
ЦП
13
Максим Матюша
ВР
Главный тренер
Марцел Личка
Главный тренер
Александр Побегалов
Статистика матча Оренбург - Шинник
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Оренбург
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Урал
- : -
30.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Информация о матче
Главный судья:
Антон Фролов
(Москва)
Стадион:
Газовик
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