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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Шинник - Нижний Новгород
Шинник - Нижний Новгород: обзор матча 14 марта 2021
Шинник
14.03.2021, воскресенье, 14:00
Россия. ФНЛ, 30 тур
1 : 3
Завершен
Нижний Новгород
79'
Н. Маляров
38'
А. Попов
42'
М. Султонов
74'
Н. Калинский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шинник - Нижний Новгород
87'
Замена
С. Зуйков
️️️️
И. Темников
ГОЛ! 1:3!
Н. Маляров
79'
Замена
Н. Дорофеев
️️️️
Е. Стешин
79'
77'
Замена
А. Ставпец
️️️️
А. Сапета
74'
ГОЛ! 0:3!
Н. Калинский
71'
Замена
Т. Сулейманов
️️️️
М. Янсане
Замена
В. Игнатенко
️️️️
П. Игнатович
70'
Замена
А. Носов
️️️️
Д. Самойлов
69'
67'
Замена
М. Гащенков
️️️️
А. Попов
Замена
С. Самодин
️️️️
А. Сикоев
65'
60'
Замена
А. Шумских
️️️️
П. Комолов
Желтая карточка
Т. Козубаев
49'
48'
Желтая карточка
К. Маляров
42'
ГОЛ! 0:2!
М. Султонов
38'
ГОЛ! 0:1!
А. Попов
32'
Желтая карточка
П. Комолов
22'
Желтая карточка
А. Сапета
Желтая карточка
Е. Стешин
14'
Желтая карточка
М. Поляков
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
13
Максим Матюша
ВР
17
Николай Покидышев
ЦЗ
3
Тамирлан Козубаев
ЦЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
3
Максим Поляков
ЦП
15
Дмитрий Самойлов
ЦП
7
Никита Маляров
ЦП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
70
Асланбек Сикоев
ЦФ
Главный тренер
Юрий Газзаев
Нижний Новгород
31
Артур Анисимов
ВР
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
11
Иван Темников
ПЗ
22
Никита Каккоев
ОП
20
Павел Комолов
ЦП
78
Николай Калинский
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
18
Артем Попов
ПВ
95
Момо Янсане
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Шинник
22
Николай Зириков
ВР
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
18
Евгений Стрелов
ЦЗ
11
Владислав Игнатенко
ЦП
8
Артем Самсонов
ЦП
24
Илья Азявин
АП
89
Никита Дорофеев
АП
27
Антон Бетюжнов
АП
92
Артем Щадин
АП
21
Никита Голуб
ЦФ
22
Сергей Самодин
ЦФ
11
Александр Носов
ЦФ
Нижний Новгород
99
Николай Сысуев
ВР
81
Олег Смирнов
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
23
Сергей Зуйков
ПЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
77
Михаил Гащенков
ЦП
17
Илья Берковский
АП
16
Александр Ставпец
ПВ
57
Артем Галаджан
ЦФ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
3-5-2
13
Матюша
17
Покидышев
3
Козубаев
76
Стешин
29
Игнатович
15
Самойлов
7
Маляров
5
Зинков
3
Поляков
70
Сикоев
81
Низамутдинов
3-1-3-2-1
31
Анисимов
11
Темников
24
Гоцук
7
Маляров
22
Каккоев
20
Комолов
78
Калинский
41
Сапета
18
Попов
28
Султонов
95
Янсане
29
Игнатович
11
Игнатенко
11
Игнатенко
29
Игнатович
76
Стешин
89
Дорофеев
89
Дорофеев
76
Стешин
70
Сикоев
22
Самодин
22
Самодин
70
Сикоев
15
Самойлов
11
Носов
11
Носов
15
Самойлов
11
Темников
23
Зуйков
23
Зуйков
11
Темников
20
Комолов
5
Шумских
5
Шумских
20
Комолов
18
Попов
77
Гащенков
77
Гащенков
18
Попов
41
Сапета
16
Ставпец
16
Ставпец
41
Сапета
95
Янсане
99
Сулейманов
99
Сулейманов
95
Янсане
Остались в запасе
Шинник
Нижний Новгород
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
24
Илья Азявин
АП
21
Никита Голуб
ЦФ
27
Антон Бетюжнов
АП
18
Евгений Стрелов
ЦЗ
22
Николай Зириков
ВР
8
Артем Самсонов
ЦП
92
Артем Щадин
АП
Главный тренер
Юрий Газзаев
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
17
Илья Берковский
АП
57
Артем Галаджан
ЦФ
99
Николай Сысуев
ВР
81
Олег Смирнов
ВР
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Остались в запасе
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
24
Илья Азявин
АП
21
Никита Голуб
ЦФ
27
Антон Бетюжнов
АП
18
Евгений Стрелов
ЦЗ
22
Николай Зириков
ВР
8
Артем Самсонов
ЦП
92
Артем Щадин
АП
Остались в запасе
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
17
Илья Берковский
АП
57
Артем Галаджан
ЦФ
99
Николай Сысуев
ВР
81
Олег Смирнов
ВР
Главный тренер
Юрий Газзаев
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Статистика матча Шинник - Нижний Новгород
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Урал
- : -
30.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
- : -
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Информация о матче
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