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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Шинник - Спартак-2
Шинник - Спартак-2: обзор матча 11 ноября 2020
Шинник
11.11.2020, среда, 18:30
Россия. ФНЛ, 21 тур
1 : 2
Завершен
Спартак-2
36'
С. Самодин
12'
Н. Бакалюк
83'
В. Шитов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шинник - Спартак-2
Желтая карточка
Н. Маляров
90'
+4
Желтая карточка
Д. Кутин
90'
+3
Замена
Е. Наседкин
️️️️
А. Самсонов
86'
86'
Замена
Л. Миронов
️️️️
А. Воропаев
83'
ГОЛ! 1:2!
В. Шитов
Замена
Т. Пухов
️️️️
С. Самодин
80'
Замена
А. Гонгапшев
️️️️
Д. Самойлов
75'
Замена
А. Бетюжнов
️️️️
А. Носов
66'
57'
Замена
С. Нимели
️️️️
Д. Маркитесов
54'
Желтая карточка
А. Воропаев
45'
Желтая карточка
А. Ташаев
38'
Желтая карточка
Д. Маркитесов
ГОЛ! 1:1!
С. Самодин
36'
12'
ГОЛ! 0:1!
Н. Бакалюк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
22
Николай Зириков
ВР
17
Николай Покидышев
ЦЗ
5
Павел Евсеев
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
15
Дмитрий Самойлов
ЦП
8
Артем Самсонов
ЦП
7
Никита Маляров
ЦП
92
Артем Щадин
АП
11
Александр Носов
ЦФ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
22
Сергей Самодин
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Спартак-2
57
Александр Селихов
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
3
Даниил Петрунин
ЦЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
23
Никита Ходорченко
ПЗ
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
22
Никита Бакалюк
ЦП
9
Степан Оганесян
ПВ
88
Александр Ташаев
ПВ
73
Владислав Шитов
ЦФ
Главный тренер
Роман Пилипчук
Шинник
16
Дмитрий Яшин
ВР
13
Максим Матюша
ВР
18
Евгений Стрелов
ЦЗ
20
Игорь Масленников
ЦЗ
76
Евгений Стешин
ЦЗ
3
Максим Поляков
ЦП
7
Евгений Наседкин
ЦП
20
Никита Мацхарашвили
ЦП
27
Антон Бетюжнов
АП
7
Тимур Пухов
АП
89
Никита Дорофеев
АП
10
Альбек Гонгапшев
ЦФ
Спартак-2
30
Андреа Романьоли
ВР
3
Илья Детенышев
ЦЗ
35
Леонид Миронов
ЦЗ
11
Святослав Кожедуб
ЛВ
83
Максим Лайкин
ОП
30
Максим Данилин
ЦП
27
Ильяс Муминов
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
7
Константин Шильцов
АП
99
Силванус Нимели
ЦФ
3-3-1-3
22
Зириков
17
Покидышев
5
Евсеев
5
Кутин
15
Самойлов
8
Самсонов
7
Маляров
92
Щадин
22
Самодин
81
Низамутдинов
11
Носов
3-2-2-2-1
57
Селихов
97
Денисов
3
Петрунин
95
Гапонов
23
Ходорченко
36
Воропаев
8
Маркитесов
22
Бакалюк
88
Ташаев
9
Оганесян
73
Шитов
15
Самойлов
10
Гонгапшев
10
Гонгапшев
15
Самойлов
11
Носов
27
Бетюжнов
27
Бетюжнов
11
Носов
22
Самодин
7
Пухов
7
Пухов
22
Самодин
8
Самсонов
7
Наседкин
7
Наседкин
8
Самсонов
36
Воропаев
35
Миронов
35
Миронов
36
Воропаев
8
Маркитесов
99
Нимели
99
Нимели
8
Маркитесов
Остались в запасе
Шинник
Спартак-2
3
Максим Поляков
ЦП
89
Никита Дорофеев
АП
18
Евгений Стрелов
ЦЗ
20
Игорь Масленников
ЦЗ
20
Никита Мацхарашвили
ЦП
16
Дмитрий Яшин
ВР
13
Максим Матюша
ВР
76
Евгений Стешин
ЦЗ
Главный тренер
Александр Побегалов
30
Андреа Романьоли
ВР
3
Илья Детенышев
ЦЗ
30
Максим Данилин
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
83
Максим Лайкин
ОП
27
Ильяс Муминов
ЦП
7
Константин Шильцов
АП
11
Святослав Кожедуб
ЛВ
Главный тренер
Роман Пилипчук
Остались в запасе
3
Максим Поляков
ЦП
89
Никита Дорофеев
АП
18
Евгений Стрелов
ЦЗ
20
Игорь Масленников
ЦЗ
20
Никита Мацхарашвили
ЦП
16
Дмитрий Яшин
ВР
13
Максим Матюша
ВР
76
Евгений Стешин
ЦЗ
Остались в запасе
30
Андреа Романьоли
ВР
3
Илья Детенышев
ЦЗ
30
Максим Данилин
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
83
Максим Лайкин
ОП
27
Ильяс Муминов
ЦП
7
Константин Шильцов
АП
11
Святослав Кожедуб
ЛВ
Главный тренер
Александр Побегалов
Главный тренер
Роман Пилипчук
Статистика матча Шинник - Спартак-2
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Урал
- : -
30.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Искра
2 : 5
31.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Муром
3 : 1
25.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
Звезда
Информация о матче
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