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Малик Тшокунте
Статистика
Малик Тшокунте - статистика
Завершил карьеру
11 сентября 1988 (38)
#19 | Нападающий
191 см
Камерун
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Франция. Лига 1 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кан
16
0
2
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 38 тур
Кан
0 : 1
24.05.2019
Бордо
1' - 90'
Франция. Лига 1, 36 тур
Кан
3 : 2
11.05.2019
Реймс
1' - 90'
Франция. Лига 1, 35 тур
Генгам
0 : 0
04.05.2019
Кан
1' - 90'
51'
Франция. Лига 1, 34 тур
Кан
1 : 0
28.04.2019
Дижон
Был в запасе
67'
25'
Франция. Лига 1, 33 тур
Ницца
0 : 1
20.04.2019
Кан
Был в запасе
74'
Франция. Лига 1, 32 тур
Кан
0 : 1
13.04.2019
Анжер
Был в запасе
Франция. Лига 1, 31 тур
Ним
2 : 0
06.04.2019
Кан
Был в запасе
Франция. Лига 1, 30 тур
Монако
0 : 1
31.03.2019
Кан
Был в запасе
Франция. Лига 1, 29 тур
Кан
0 : 5
16.03.2019
Сент-Этьен
1' - 90'
Франция. Лига 1, 28 тур
Ренн
3 : 1
10.03.2019
Кан
1' - 90'
Франция. Лига 1, 27 тур
Кан
1 : 2
02.03.2019
ПСЖ
Был в запасе
Франция. Лига 1, 26 тур
Тулуза
1 : 1
24.02.2019
Кан
1' - 90'
Франция. Лига 1, 25 тур
Кан
0 : 0
17.02.2019
Страсбур
Был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Амьен
1 : 0
09.02.2019
Кан
Был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Монпелье
2 : 0
27.01.2019
Кан
Был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Кан
0 : 1
20.01.2019
Марсель
1' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Кан
1 : 3
11.01.2019
Лилль
89' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Реймс
2 : 2
22.12.2018
Кан
Был в запасе
88'
Франция. Лига 1, 18 тур
Кан
2 : 1
18.12.2018
Тулуза
Был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Страсбур
2 : 2
09.12.2018
Кан
1' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Кан
1 : 2
05.12.2018
Ним
Был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
Анжер
1 : 1
01.12.2018
Кан
Был в запасе
Франция. Лига 1, 14 тур
Кан
0 : 1
24.11.2018
Монако
1' - 90'
Франция. Лига 1, 13 тур
Бордо
0 : 0
11.11.2018
Кан
Был в запасе
Франция. Лига 1, 12 тур
Кан
1 : 2
03.11.2018
Ренн
Был в запасе
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
1 : 0
27.10.2018
Кан
1' - 90'
Франция. Лига 1, 10 тур
Кан
0 : 0
20.10.2018
Генгам
Был в запасе
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
07.10.2018
Кан
Был в запасе
Франция. Лига 1, 8 тур
Кан
1 : 0
29.09.2018
Амьен
1' - 90'
Франция. Лига 1, 7 тур
Кан
2 : 2
26.09.2018
Монпелье
1' - 90'
Франция. Лига 1, 5 тур
Кан
2 : 2
15.09.2018
Лион
Был в запасе
Франция. Лига 1, 3 тур
Нант
1 : 1
25.08.2018
Кан
1' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Кан
1 : 1
18.08.2018
Ницца
1' - 90'
Франция. Лига 1, 1 тур
ПСЖ
3 : 0
12.08.2018
Кан
1' - 90'
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