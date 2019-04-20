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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ницца - Кан
Ницца - Кан: обзор матча 20 апреля 2019
Ницца
20.04.2019, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 33 тур
0 : 1
Завершен
Кан
74'
А. Джику
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ницца - Кан
Желтая карточка
Данте
89'
85'
Желтая карточка
Й. Армугом
74'
ГОЛ! 0:1!
А. Джику
Пас отдал
М. Тшокунте
60'
Желтая карточка
К. Нинга
27'
Желтая карточка
А. Джику
Желтая карточка
П. Лис-Мелу
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
20
Юсеф Аталь
ЛЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
6
Реми Вальтер
ЦП
61
Адриен Тамез
ЦП
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
19
Бассем Срарфи
ПВ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
Кан
30
Брис Самба
ВР
24
Жонатан Гради
ЦЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
15
Эммануэль Имороу
ЦЗ
5
Баиссама Санко
ЦЗ
8
Принс Оньянге
ЦП
8
Жесси Деменге
ЦП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
27
Энцо Кривелли
ЦФ
29
Касимир Нинга
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Ницца
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
13
Расин Коли
ЦЗ
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
13
Исан Сако
ЦП
Кан
1
Эрвин Желязны
ВР
31
Йоэль Армугом
ЛЗ
25
Ромен Женевуа
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
20
Ян Репас
ЦП
19
Малик Тшокунте
ЦФ
3-2-3-1-1
44
Бенитес
5
Сарр
4
Данте
29
Эрейе
20
Аталь
13
Бюрнер
6
Вальтер
61
Тамез
33
Лис-Мелу
19
Срарфи
10
Сен-Максимен
4-2-1-2
30
Самба
4
Джику
15
Имороу
5
Санко
24
Гради
8
Оньянге
8
Деменге
10
Хауи
29
Нинга
27
Кривелли
Остались в запасе
Ницца
Кан
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
13
Расин Коли
ЦЗ
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
13
Исан Сако
ЦП
Главный тренер
Оливье Панталони
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
31
Йоэль Армугом
ЛЗ
1
Эрвин Желязны
ВР
25
Ромен Женевуа
ЦЗ
20
Ян Репас
ЦП
19
Малик Тшокунте
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Остались в запасе
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
13
Расин Коли
ЦЗ
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
13
Исан Сако
ЦП
Остались в запасе
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
31
Йоэль Армугом
ЛЗ
1
Эрвин Желязны
ВР
25
Ромен Женевуа
ЦЗ
20
Ян Репас
ЦП
19
Малик Тшокунте
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Статистика матча Ницца - Кан
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Кан
Франция. Третья лига, 14 тур
Кан
- : -
03.12.2026
Канн
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Информация о матче
Стадион:
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