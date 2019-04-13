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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Кан - Анжер
Кан - Анжер: обзор матча 13 апреля 2019
Кан
13.04.2019, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 32 тур
0 : 1
Завершен
Анжер
61'
Ж. Рен-Аделед
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кан - Анжер
Желтая карточка
А. Джику
83'
75'
Желтая карточка
П. Капелле
Желтая карточка
Ж. Деменге
65'
61'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Рен-Аделед
Пас отдал
П. Капелле
Желтая карточка
Э. Кривелли
55'
Желтая карточка
П. Оньянге
53'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кан
30
Брис Самба
ВР
15
Эммануэль Имороу
ЦЗ
24
Жонатан Гради
ЦЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
8
Жесси Деменге
ЦП
8
Принс Оньянге
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
27
Энцо Кривелли
ЦФ
29
Касимир Нинга
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Анжер
16
Людовик Бутель
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
29
Ромен Томас
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
29
Флавьен Тайт
ЛВ
7
Батист Сантамария
ОП
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
17
Венсан Пажо
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
9
Кристиан Лопес
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
Кан
1
Эрвин Желязны
ВР
31
Йоэль Армугом
ЛЗ
5
Баиссама Санко
ЦЗ
19
Малик Тшокунте
ЦФ
12
Клаудио Бове
ЦФ
Анжер
1
Закари Буше
ВР
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
21
Райан Айт Нури
ЦЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
9
Вилфрид Канга
ЦФ
28
Фарид Эль-Мелали
ЦФ
4-3-1-2
30
Самба
15
Имороу
24
Гради
4
Джику
24
Жилберт
8
Деменге
8
Оньянге
76
Файр
10
Хауи
29
Нинга
27
Кривелли
3-1-4-1-1
16
Бутель
15
Мансе
29
Томас
4
Павлович
7
Сантамария
11
Рен-Аделед
17
Пажо
6
Мангани
15
Капелле
29
Тайт
9
Лопес
Остались в запасе
Кан
Анжер
31
Йоэль Армугом
ЛЗ
1
Эрвин Желязны
ВР
5
Баиссама Санко
ЦЗ
19
Малик Тшокунте
ЦФ
12
Клаудио Бове
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
9
Вилфрид Канга
ЦФ
1
Закари Буше
ВР
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
21
Райан Айт Нури
ЦЗ
28
Фарид Эль-Мелали
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
Остались в запасе
31
Йоэль Армугом
ЛЗ
1
Эрвин Желязны
ВР
5
Баиссама Санко
ЦЗ
19
Малик Тшокунте
ЦФ
12
Клаудио Бове
ЦФ
Остались в запасе
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
9
Вилфрид Канга
ЦФ
1
Закари Буше
ВР
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
21
Райан Айт Нури
ЦЗ
28
Фарид Эль-Мелали
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Главный тренер
Александр Дюже
Статистика матча Кан - Анжер
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Кан
Франция. Третья лига, 14 тур
Кан
- : -
03.12.2026
Канн
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Анжер
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
- : -
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 6 тур
Брест
5 : 1
10.10.2026
Анжер
Информация о матче
Стадион:
Мишель д'Орнано
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