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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монако - Кан
Монако - Кан: обзор матча 31 марта 2019
Монако
31.03.2019, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 30 тур
0 : 1
Завершен
Кан
23'
Э. Кривелли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монако - Кан
79'
Замена
Б. Санко
️️️️
Э. Кривелли
Замена
Н. Шадли
️️️️
Б. Хенрикс
77'
71'
Замена
Й. Захари
️️️️
Ж. Деменге
Замена
С. Йоветич
️️️️
Р. Лопеш
67'
52'
Желтая карточка
К. Нинга
46'
Замена
И. Диоманд
️️️️
А. Ндом
Замена
К. Винисиус
️️️️
В. Ванкер
46'
39'
Желтая карточка
А. Ндом
23'
ГОЛ! 0:1!
Э. Кривелли
Пас отдал
Ф. Файр
Желтая карточка
Б. Бадьяшиль
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
1
Даниэль Субашич
ВР
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
14
Жан-Эде Аолу
ОП
21
Вильям Ванкер
ЦП
10
Александр Головин
АП
9
Рони Лопеш
ПВ
10
Желсон Мартинш
ПВ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
Кан
30
Брис Самба
ВР
31
Йоэль Армугом
ЛЗ
15
Эммануэль Имороу
ЦЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
24
Жонатан Гради
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
8
Жесси Деменге
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
27
Энцо Кривелли
ЦФ
39
Али Ндом
ЦФ
29
Касимир Нинга
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Монако
16
Диего Бенальо
ВР
27
Налдо
ЦЗ
24
Андреа Раджи
ЦЗ
96
Кевин Н'Дорам
ОП
89
Насер Шадли
ЦП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
Кан
1
Эрвин Желязны
ВР
5
Баиссама Санко
ЦЗ
26
Йоанн Захари
ЦЗ
4
Исмаэль Диоманд
ЦП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
19
Малик Тшокунте
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Субашич
19
Сидибе
5
Бадьяшиль
15
Глик
39
Хенрикс
14
Аолу
21
Ванкер
9
Лопеш
10
Головин
10
Мартинш
9
Фалькао
3-2-2-3
30
Самба
15
Имороу
4
Джику
24
Гради
24
Жилберт
31
Армугом
8
Деменге
76
Файр
29
Нинга
39
Ндом
27
Кривелли
39
Хенрикс
89
Шадли
89
Шадли
39
Хенрикс
9
Лопеш
9
Йоветич
9
Йоветич
9
Лопеш
21
Ванкер
95
Винисиус
95
Винисиус
21
Ванкер
27
Кривелли
5
Санко
5
Санко
27
Кривелли
8
Деменге
26
Захари
26
Захари
8
Деменге
39
Ндом
4
Диоманд
4
Диоманд
39
Ндом
Остались в запасе
Монако
Кан
96
Кевин Н'Дорам
ОП
16
Диего Бенальо
ВР
27
Налдо
ЦЗ
24
Андреа Раджи
ЦЗ
Главный тренер
Филипе Луис
1
Эрвин Желязны
ВР
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
19
Малик Тшокунте
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Остались в запасе
96
Кевин Н'Дорам
ОП
16
Диего Бенальо
ВР
27
Налдо
ЦЗ
24
Андреа Раджи
ЦЗ
Остались в запасе
1
Эрвин Желязны
ВР
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
19
Малик Тшокунте
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Статистика матча Монако - Кан
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Кан
Франция. Третья лига, 14 тур
Кан
- : -
03.12.2026
Канн
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Информация о матче
Стадион:
Луи II
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