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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Кан - Страсбур
Кан - Страсбур: обзор матча 17 февраля 2019
Кан
17.02.2019, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 25 тур
0 : 0
Завершен
Страсбур
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кан - Страсбур
68'
Желтая карточка
Л. Ажорк
45'
Желтая карточка
П. Мартинес
38'
Желтая карточка
И. Сиссоко
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кан
30
Брис Самба
ВР
31
Йоэль Армугом
ЛЗ
24
Жонатан Гради
ЦЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
44
Поль Байссе
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
8
Принс Оньянге
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
29
Касимир Нинга
ЦФ
27
Энцо Кривелли
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Страсбур
26
Матс Селс
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
28
Ибраима Сиссоко
ОП
14
Димитри Ленар
ЦП
14
Санин Прсич
ЦП
10
Бенжамин Корнье
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
19
Людовик Ажорк
ЦФ
Главный тренер
Уго Оливейра
Кан
1
Эрвин Желязны
ВР
5
Баиссама Санко
ЦЗ
4
Исмаэль Диоманд
ЦП
18
Ясин Бамму
ЦФ
11
Аблае Мбенг
ЦФ
12
Клаудио Бове
ЦФ
19
Малик Тшокунте
ЦФ
Страсбур
21
Бингуру Камара
ВР
12
Абдалла Н'Дур
ЦЗ
24
Юссуф Фофана
ЦП
17
Антони Гонсалвеш
ЦП
7
Самуэль Грандсир
ПВ
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
35
Лебо Мотиба
ЦФ
3-2-2-1-2
30
Самба
24
Гради
4
Джику
44
Байссе
31
Армугом
24
Жилберт
8
Оньянге
76
Файр
10
Хауи
27
Кривелли
29
Нинга
4-1-3-1-1
26
Селс
70
Лала
18
Мартинес
23
Митрович
19
Каси
28
Сиссоко
14
Ленар
14
Прсич
10
Корнье
28
Томассон
19
Ажорк
Остались в запасе
Кан
Страсбур
1
Эрвин Желязны
ВР
5
Баиссама Санко
ЦЗ
4
Исмаэль Диоманд
ЦП
18
Ясин Бамму
ЦФ
11
Аблае Мбенг
ЦФ
12
Клаудио Бове
ЦФ
19
Малик Тшокунте
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
7
Самуэль Грандсир
ПВ
21
Бингуру Камара
ВР
12
Абдалла Н'Дур
ЦЗ
24
Юссуф Фофана
ЦП
17
Антони Гонсалвеш
ЦП
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
35
Лебо Мотиба
ЦФ
Главный тренер
Уго Оливейра
Остались в запасе
1
Эрвин Желязны
ВР
5
Баиссама Санко
ЦЗ
4
Исмаэль Диоманд
ЦП
18
Ясин Бамму
ЦФ
11
Аблае Мбенг
ЦФ
12
Клаудио Бове
ЦФ
19
Малик Тшокунте
ЦФ
Остались в запасе
7
Самуэль Грандсир
ПВ
21
Бингуру Камара
ВР
12
Абдалла Н'Дур
ЦЗ
24
Юссуф Фофана
ЦП
17
Антони Гонсалвеш
ЦП
10
Нуну Да Кошта
ЦФ
35
Лебо Мотиба
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Главный тренер
Уго Оливейра
Статистика матча Кан - Страсбур
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Кан
Франция. Третья лига, 14 тур
Кан
- : -
03.12.2026
Канн
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
- : -
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Информация о матче
Стадион:
Мишель д'Орнано
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