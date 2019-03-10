Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ренн - Кан
Ренн - Кан: обзор матча 10 марта 2019
Ренн
10.03.2019, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 28 тур
3 : 1
Завершен
Кан
39'
Б. Бурижо
58'
А. Эну
62'
М. Ньянг
20'
К. Нинга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ренн - Кан
Желтая карточка
Р. Бенсебаини
81'
69'
Желтая карточка
П. Оньянге
ГОЛ! 3:1!
М. Ньянг
Пас отдал
И. Сарр
62'
ГОЛ! 2:1!
А. Эну
Пас отдал
И. Сарр
58'
45'
+2
Желтая карточка
Ф. Файр
Желтая карточка
К. Гренье
42'
ГОЛ! 1:1!
Б. Бурижо
39'
35'
Вторая желтая
Й. Армугом
25'
Желтая карточка
Й. Армугом
20'
ГОЛ! 0:1!
К. Нинга
Пас отдал
С. Хауи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
40
Томаш Коубек
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
17
Мешер
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
19
Клеман Гренье
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
7
Исмаила Сарр
ПВ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
23
Адриен Эну
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Кан
30
Брис Самба
ВР
31
Йоэль Армугом
ЛЗ
25
Ромен Женевуа
ЦЗ
26
Йоанн Захари
ЦЗ
24
Жонатан Гради
ЦЗ
76
Файкал Файр
ЦП
4
Исмаэль Диоманд
ЦП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
29
Касимир Нинга
ЦФ
19
Малик Тшокунте
ЦФ
27
Энцо Кривелли
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Ренн
40
Лоик Бадьяшиль
ВР
25
Жереми Гелин
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
45
Арман Лорьенте
ПВ
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
Кан
1
Эрвин Желязны
ВР
44
Поль Байссе
ЦЗ
20
Ян Репас
ЦП
8
Жесси Деменге
ЦП
8
Принс Оньянге
ЦП
12
Клаудио Бове
ЦФ
4-2-2-2
40
Коубек
5
Бенсебаини
3
Да Силва
17
Мешер
14
Траоре
27
Бурижо
19
Гренье
8
Бен Арфа
7
Сарр
23
Эну
99
Ньянг
4-2-1-3
30
Самба
25
Женевуа
26
Захари
24
Гради
31
Армугом
76
Файр
4
Диоманд
10
Хауи
27
Кривелли
19
Тшокунте
29
Нинга
Остались в запасе
Ренн
Кан
45
Арман Лорьенте
ПВ
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
40
Лоик Бадьяшиль
ВР
25
Жереми Гелин
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
Главный тренер
Франк Эз
1
Эрвин Желязны
ВР
44
Поль Байссе
ЦЗ
20
Ян Репас
ЦП
8
Жесси Деменге
ЦП
8
Принс Оньянге
ЦП
12
Клаудио Бове
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Остались в запасе
45
Арман Лорьенте
ПВ
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
40
Лоик Бадьяшиль
ВР
25
Жереми Гелин
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
Остались в запасе
1
Эрвин Желязны
ВР
44
Поль Байссе
ЦЗ
20
Ян Репас
ЦП
8
Жесси Деменге
ЦП
8
Принс Оньянге
ЦП
12
Клаудио Бове
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Статистика матча Ренн - Кан
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Кан
Франция. Третья лига, 14 тур
Кан
- : -
03.12.2026
Канн
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Информация о матче
Стадион:
Роазон Парк
Новости команд
Все
Ренн
Кан
Лига 1: шансы «Лорьяна» и «Ренна» на победу в матче 11-го тура
09:48
«Ренн» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ренна» и «Лилля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Лига Европы: шансы «Ренна» и «Олимпиакоса» на победу в матче 4 тура
3 ноября
«Ницца» – «Ренн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Лига 1: шансы «Лорьяна» и «Ренна» на победу в матче 11-го тура
09:48
«Ренн» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ренна» и «Лилля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Лига Европы: шансы «Ренна» и «Олимпиакоса» на победу в матче 4 тура
3 ноября
«Ницца» – «Ренн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
10 легендарных футболистов, которые стали владельцами клубов
2025.04.30 10:35
Фанаты клуба, которым владеет Мбаппе, обозвали Килиана «говном»
2025.04.24 09:25
1
«Кан» после покупки Мбаппе вылетел из второго дивизиона Франции
2025.04.19 10:10
1
Экс-игрок «Локомотива» Бека-Бека провел первый матч после депрессии
2025.02.23 17:11
Гневное обращение фанатов «Кана» к Мбаппе, владеющему клубом
2025.01.05 15:00
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+