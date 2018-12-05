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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Кан - Ним
Кан - Ним: обзор матча 05 декабря 2018
Кан
05.12.2018, среда, 21:00
Франция. Лига 1, 16 тур
1 : 2
Завершен
Ним
90'
П. Оньянге
18'
У. Бозок
90+4'
Л. Ландре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кан - Ним
90'
+4
ГОЛ! 1:2!
Л. Ландре
Пас отдал
Т. Саванье
90'
+1
Желтая карточка
Г. Пакье
ГОЛ! 1:1!
П. Оньянге
Пас отдал
Ф. Файр
90'
89'
Желтая карточка
Т. Саванье
70'
Желтая карточка
С. Алакуш
Желтая карточка
А. Джику
59'
18'
ГОЛ! 0:1!
У. Бозок
Пас отдал
Д. Ферри
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кан
30
Брис Самба
ВР
44
Поль Байссе
ЦЗ
24
Жонатан Гради
ЦЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
4
Исмаэль Диоманд
ЦП
8
Принс Оньянге
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
11
Аблае Мбенг
ЦФ
12
Клаудио Бове
ЦФ
27
Энцо Кривелли
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Ним
13
Поль Бернардони
ВР
23
Антони Бриансон
ЦЗ
21
Фетхи Харек
ЦЗ
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
22
Софьян Алакуш
ПЗ
99
Денис Буанга
ЛВ
14
Антонен Бобишон
ЦП
10
Тежи Саванье
ЦП
4
Джордан Ферри
ЦП
7
Рашид Алиуи
ЦФ
17
Умут Бозок
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Планк
Кан
1
Эрвин Желязны
ВР
31
Йоэль Армугом
ЛЗ
5
Баиссама Санко
ЦЗ
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
19
Малик Тшокунте
ЦФ
18
Ясин Бамму
ЦФ
Ним
1
Баптист Валетт
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
4
Лоик Ландре
ЦЗ
25
Тео Валь
ЦП
20
Рено Рипар
ПВ
9
Сада Тиуб
ПВ
9
Батист Гийом
ЦФ
4-3-3
30
Самба
44
Байссе
24
Гради
4
Джику
24
Жилберт
4
Диоманд
8
Оньянге
76
Файр
27
Кривелли
12
Бове
11
Мбенг
4-3-1-2
13
Бернардони
22
Алакуш
23
Бриансон
21
Харек
29
Пакье
14
Бобишон
10
Саванье
4
Ферри
99
Буанга
17
Бозок
7
Алиуи
Остались в запасе
Кан
Ним
31
Йоэль Армугом
ЛЗ
1
Эрвин Желязны
ВР
5
Баиссама Санко
ЦЗ
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
19
Малик Тшокунте
ЦФ
18
Ясин Бамму
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
20
Рено Рипар
ПВ
27
Файто Мауасса
ЛЗ
9
Сада Тиуб
ПВ
1
Баптист Валетт
ВР
4
Лоик Ландре
ЦЗ
25
Тео Валь
ЦП
9
Батист Гийом
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Планк
Остались в запасе
31
Йоэль Армугом
ЛЗ
1
Эрвин Желязны
ВР
5
Баиссама Санко
ЦЗ
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
19
Малик Тшокунте
ЦФ
18
Ясин Бамму
ЦФ
Остались в запасе
20
Рено Рипар
ПВ
27
Файто Мауасса
ЛЗ
9
Сада Тиуб
ПВ
1
Баптист Валетт
ВР
4
Лоик Ландре
ЦЗ
25
Тео Валь
ЦП
9
Батист Гийом
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Главный тренер
Паскаль Планк
Статистика матча Кан - Ним
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Кан
Франция. Третья лига, 14 тур
Кан
- : -
03.12.2026
Канн
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Ним
Франция. Третья лига, 34 тур
Орлеан
3 : 0
16.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 33 тур
Ним
2 : 4
09.05.2025
Обань
Франция. Третья лига, 32 тур
Нанси
1 : 0
02.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 31 тур
Ним
0 : 0
25.04.2025
Париж 13
Франция. Третья лига, 30 тур
Ле-Ман
4 : 0
18.04.2025
Ним
Информация о матче
Стадион:
Мишель д'Орнано
Новости команд
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