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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Анжер - Кан
Анжер - Кан: обзор матча 01 декабря 2018
Анжер
01.12.2018, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 15 тур
1 : 1
Завершен
Кан
50'
П. Капелле
62'
К. Бове
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжер - Кан
62'
ГОЛ! 1:1!
К. Бове
Пас отдал
И. Диоманд
53'
Желтая карточка
Ф. Файр
ГОЛ! 1:0!
П. Капелле
Пас отдал
А. Бамба
50'
10'
Желтая карточка
И. Диоманд
Желтая карточка
Ш. Ндойе
5'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжер
16
Людовик Бутель
ВР
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
4
Матео Павлович
ЦЗ
29
Ромен Томас
ЦЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
29
Флавьен Тайт
ЛВ
7
Батист Сантамария
ОП
17
Шейх Ндойе
ЦП
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
13
Стефан Баокен
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
Кан
30
Брис Самба
ВР
31
Йоэль Армугом
ЛЗ
24
Жонатан Гради
ЦЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
44
Поль Байссе
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
4
Исмаэль Диоманд
ЦП
8
Принс Оньянге
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
12
Клаудио Бове
ЦФ
27
Энцо Кривелли
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Анжер
1
Закари Буше
ВР
10
Анжело Фульини
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
27
Хариссон Манзала
ЦП
9
Вилфрид Канга
ЦФ
9
Кристиан Лопес
ЦФ
Кан
1
Эрвин Желязны
ВР
5
Баиссама Санко
ЦЗ
8
Жесси Деменге
ЦП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
19
Малик Тшокунте
ЦФ
18
Ясин Бамму
ЦФ
11
Аблае Мбенг
ЦФ
4-1-3-1-1
16
Бутель
8
Траоре
4
Павлович
29
Томас
25
Бамба
7
Сантамария
15
Капелле
11
Рен-Аделед
17
Ндойе
29
Тайт
13
Баокен
3-2-3-2
30
Самба
24
Гради
4
Джику
44
Байссе
24
Жилберт
31
Армугом
4
Диоманд
8
Оньянге
76
Файр
27
Кривелли
12
Бове
Остались в запасе
Анжер
Кан
9
Вилфрид Канга
ЦФ
1
Закари Буше
ВР
10
Анжело Фульини
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
27
Хариссон Манзала
ЦП
9
Кристиан Лопес
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
1
Эрвин Желязны
ВР
5
Баиссама Санко
ЦЗ
8
Жесси Деменге
ЦП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
19
Малик Тшокунте
ЦФ
18
Ясин Бамму
ЦФ
11
Аблае Мбенг
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Остались в запасе
9
Вилфрид Канга
ЦФ
1
Закари Буше
ВР
10
Анжело Фульини
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
27
Хариссон Манзала
ЦП
9
Кристиан Лопес
ЦФ
Остались в запасе
1
Эрвин Желязны
ВР
5
Баиссама Санко
ЦЗ
8
Жесси Деменге
ЦП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
19
Малик Тшокунте
ЦФ
18
Ясин Бамму
ЦФ
11
Аблае Мбенг
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Статистика матча Анжер - Кан
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Анжер
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
- : -
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 6 тур
Брест
5 : 1
10.10.2026
Анжер
Кан
Франция. Третья лига, 14 тур
Кан
- : -
03.12.2026
Канн
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Информация о матче
Стадион:
Стад Раймон Копа
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