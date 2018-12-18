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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Кан - Тулуза
Кан - Тулуза: обзор матча 18 декабря 2018
Кан
18.12.2018, вторник, 21:30
Франция. Лига 1, 18 тур
2 : 1
Завершен
Тулуза
18'
С. Хауи
90+9'
Ф. Файр (П)
44'
М. Градель (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кан - Тулуза
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Ф. Файр
90'
+9
86'
Желтая карточка
К. Амьен-Аду
Желтая карточка
Э. Кривелли
84'
49'
Желтая карточка
Я. Каюзак
44'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Градель
Желтая карточка
Й. Армугом
35'
ГОЛ! 1:0!
С. Хауи
Пас отдал
Э. Кривелли
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кан
30
Брис Самба
ВР
31
Йоэль Армугом
ЛЗ
44
Поль Байссе
ЦЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
4
Исмаэль Диоманд
ЦП
8
Принс Оньянге
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
12
Клаудио Бове
ЦФ
27
Энцо Кривелли
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Тулуза
30
Баптист Рейне
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
18
Янник Каюзак
ОП
10
Макс Градель
ЦП
25
Стефан Мбиа
ЦП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
14
Матье Доссеви
ЦП
19
Фирмин Мубеле
ЦП
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Кан
1
Эрвин Желязны
ВР
5
Баиссама Санко
ЦЗ
24
Жонатан Гради
ЦЗ
8
Жесси Деменге
ЦП
19
Малик Тшокунте
ЦФ
29
Касимир Нинга
ЦФ
Тулуза
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
6
Калиду Сидибе
ОП
15
Джон Босток
ЦП
14
Янн Бодигер
ЦП
9
Яя Саного
ЦФ
10
Корентен Жан
ЦФ
9
Аарон Исека
ЦФ
4-3-1-2
30
Самба
31
Армугом
44
Байссе
4
Джику
24
Жилберт
4
Диоманд
8
Оньянге
76
Файр
10
Хауи
27
Кривелли
12
Бове
4-1-5
30
Рейне
98
Амьен-Аду
18
Диаките
29
Мубандже
4
Силла
18
Каюзак
10
Градель
10
Дурмаз
14
Доссеви
19
Мубеле
25
Мбиа
Остались в запасе
Кан
Тулуза
1
Эрвин Желязны
ВР
5
Баиссама Санко
ЦЗ
24
Жонатан Гради
ЦЗ
8
Жесси Деменге
ЦП
19
Малик Тшокунте
ЦФ
29
Касимир Нинга
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
6
Калиду Сидибе
ОП
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
15
Джон Босток
ЦП
14
Янн Бодигер
ЦП
9
Яя Саного
ЦФ
10
Корентен Жан
ЦФ
9
Аарон Исека
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Остались в запасе
1
Эрвин Желязны
ВР
5
Баиссама Санко
ЦЗ
24
Жонатан Гради
ЦЗ
8
Жесси Деменге
ЦП
19
Малик Тшокунте
ЦФ
29
Касимир Нинга
ЦФ
Остались в запасе
6
Калиду Сидибе
ОП
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
15
Джон Босток
ЦП
14
Янн Бодигер
ЦП
9
Яя Саного
ЦФ
10
Корентен Жан
ЦФ
9
Аарон Исека
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Статистика матча Кан - Тулуза
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Кан
Франция. Третья лига, 14 тур
Кан
- : -
03.12.2026
Канн
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 2
10.10.2026
Тулуза
Информация о матче
Стадион:
Мишель д'Орнано
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