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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Кан - Ницца
Кан - Ницца: обзор матча 18 августа 2018
Кан
18.08.2018, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 2 тур
1 : 1
Завершен
Ницца
51'
Я. Бамму (П)
82'
И. Ганаго
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кан - Ницца
82'
ГОЛ! 1:1!
И. Ганаго
Пас отдал
О. Боскальи
Желтая карточка
Э. Имороу
81'
76'
Желтая карточка
Ж. Макенго
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Я. Бамму
51'
50'
Желтая карточка
К. Эрейе
Желтая карточка
Я. Бамму
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кан
30
Брис Самба
ВР
15
Эммануэль Имороу
ЦЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
44
Поль Байссе
ЦЗ
8
Стеф Питерс
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
76
Файкал Файр
ЦП
8
Принс Оньянге
ЦП
19
Малик Тшокунте
ЦФ
29
Касимир Нинга
ЦФ
18
Ясин Бамму
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Ницца
30
Йоан Кардиналь
ВР
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
9
Мизьян Маолида
ЛВ
15
Данило
ОП
61
Адриен Тамез
ЦП
25
Вилан Сиприен
ЦП
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
Кан
1
Эрвин Желязны
ВР
31
Йоэль Армугом
ЛЗ
25
Ромен Женевуа
ЦЗ
8
Жесси Деменге
ЦП
7
Тимо Ставитски
ЦФ
11
Аблае Мбенг
ЦФ
27
Энцо Кривелли
ЦФ
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
13
Расин Коли
ЦЗ
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
6
Реми Вальтер
ЦП
19
Бассем Срарфи
ПВ
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
3-2-2-3
30
Самба
4
Джику
44
Байссе
8
Питерс
15
Имороу
24
Жилберт
76
Файр
8
Оньянге
18
Бамму
29
Нинга
19
Тшокунте
4-1-3-1-1
30
Кардиналь
13
Бюрнер
4
Данте
29
Эрейе
21
Боскальи
15
Данило
61
Тамез
25
Сиприен
33
Лис-Мелу
9
Маолида
10
Сен-Максимен
Остались в запасе
Кан
Ницца
31
Йоэль Армугом
ЛЗ
7
Тимо Ставитски
ЦФ
1
Эрвин Желязны
ВР
25
Ромен Женевуа
ЦЗ
8
Жесси Деменге
ЦП
11
Аблае Мбенг
ЦФ
27
Энцо Кривелли
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
19
Бассем Срарфи
ПВ
44
Вальтер Бенитес
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
13
Расин Коли
ЦЗ
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
6
Реми Вальтер
ЦП
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
Остались в запасе
31
Йоэль Армугом
ЛЗ
7
Тимо Ставитски
ЦФ
1
Эрвин Желязны
ВР
25
Ромен Женевуа
ЦЗ
8
Жесси Деменге
ЦП
11
Аблае Мбенг
ЦФ
27
Энцо Кривелли
ЦФ
Остались в запасе
19
Бассем Срарфи
ПВ
44
Вальтер Бенитес
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
13
Расин Коли
ЦЗ
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
6
Реми Вальтер
ЦП
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Главный тренер
Оливье Панталони
Статистика матча Кан - Ницца
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Кан
Франция. Третья лига, 14 тур
Кан
- : -
03.12.2026
Канн
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Информация о матче
Стадион:
Мишель д'Орнано
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