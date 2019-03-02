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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Кан - ПСЖ
Кан - ПСЖ: обзор матча 02 марта 2019
Кан
02.03.2019, суббота, 19:00
Франция. Лига 1, 27 тур
1 : 2
Завершен
ПСЖ
56'
К. Нинга
59'
К. Мбаппе (П)
87'
К. Мбаппе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кан - ПСЖ
87'
ГОЛ! 1:2!
К. Мбаппе
66'
Желтая карточка
Д. Алвес
59'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
К. Мбаппе
Желтая карточка
К. Нинга
56'
ГОЛ! 1:0!
К. Нинга
Пас отдал
Ф. Файр
56'
Желтая карточка
Э. Кривелли
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кан
30
Брис Самба
ВР
31
Йоэль Армугом
ЛЗ
26
Йоанн Захари
ЦЗ
24
Жонатан Гради
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
76
Файкал Файр
ЦП
4
Исмаэль Диоманд
ЦП
8
Принс Оньянге
ЦП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
27
Энцо Кривелли
ЦФ
29
Касимир Нинга
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
ПСЖ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Кан
1
Эрвин Желязны
ВР
8
Жесси Деменге
ЦП
18
Ясин Бамму
ЦФ
11
Аблае Мбенг
ЦФ
19
Малик Тшокунте
ЦФ
12
Клаудио Бове
ЦФ
ПСЖ
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
6
Марко Верратти
ЦП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
4-3-1-2
30
Самба
31
Армугом
26
Захари
24
Гради
24
Жилберт
76
Файр
4
Диоманд
8
Оньянге
10
Хауи
29
Нинга
27
Кривелли
3-3-2-2
23
Ареоля
12
Менье
5
Маркиньос
6
Керер
10
Алвес
5
Паредес
3
Курзава
11
Ди Мария
19
Диаби
10
Мбаппе
28
Нкунку
Остались в запасе
Кан
ПСЖ
1
Эрвин Желязны
ВР
8
Жесси Деменге
ЦП
18
Ясин Бамму
ЦФ
11
Аблае Мбенг
ЦФ
19
Малик Тшокунте
ЦФ
12
Клаудио Бове
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
2
Колин Дагба
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
6
Марко Верратти
ЦП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
1
Эрвин Желязны
ВР
8
Жесси Деменге
ЦП
18
Ясин Бамму
ЦФ
11
Аблае Мбенг
ЦФ
19
Малик Тшокунте
ЦФ
12
Клаудио Бове
ЦФ
Остались в запасе
2
Колин Дагба
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
6
Марко Верратти
ЦП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Кан - ПСЖ
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Кан
Франция. Третья лига, 14 тур
Кан
- : -
03.12.2026
Канн
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Стадион:
Мишель д'Орнано
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