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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Кан - Монако
Кан - Монако: обзор матча 24 ноября 2018
Кан
24.11.2018, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 14 тур
0 : 1
Завершен
Монако
55'
Р. Фалькао
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кан - Монако
90'
+7
Желтая карточка
Ю. Айт Беннассер
90'
+6
Желтая карточка
Р. Пьерр-Габриэль
77'
Желтая карточка
А. Головин
55'
ГОЛ! 0:1!
Р. Фалькао
Желтая карточка
П. Байссе
52'
Желтая карточка
К. Нинга
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кан
19
Малик Тшокунте
ВР
30
Брис Самба
ВР
31
Йоэль Армугом
ЛЗ
44
Поль Байссе
ЦЗ
24
Жонатан Гради
ЦЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
76
Файкал Файр
ЦП
8
Принс Оньянге
ЦП
8
Жесси Деменге
ЦП
12
Клаудио Бове
ЦФ
29
Касимир Нинга
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Монако
16
Диего Бенальо
ВР
40
Лоик Бадьяшиль
ВР
21
Жемерсон
ЦЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
15
Юссеф Айт Беннассер
ОП
18
Юри Тилеманс
ЦП
89
Насер Шадли
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
10
Александр Головин
АП
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
Кан
1
Эрвин Желязны
ВР
8
Стеф Питерс
ЦЗ
5
Баиссама Санко
ЦЗ
4
Исмаэль Диоманд
ЦП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
18
Ясин Бамму
ЦФ
Монако
25
Пеле
ЦП
7
Самуэль Грандсир
ПВ
9
Мусса Силла
ЦФ
4-3-2
19
Тшокунте
31
Армугом
24
Гради
4
Джику
44
Байссе
76
Файр
8
Оньянге
8
Деменге
29
Нинга
12
Бове
3-1-2-2-1
16
Бенальо
39
Хенрикс
21
Жемерсон
18
Пьерр-Габриэль
15
Айт Беннассер
18
Тилеманс
89
Шадли
10
Диоп
10
Головин
9
Фалькао
Остались в запасе
Кан
Монако
1
Эрвин Желязны
ВР
8
Стеф Питерс
ЦЗ
5
Баиссама Санко
ЦЗ
4
Исмаэль Диоманд
ЦП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
18
Ясин Бамму
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
7
Самуэль Грандсир
ПВ
25
Пеле
ЦП
9
Мусса Силла
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
Остались в запасе
1
Эрвин Желязны
ВР
8
Стеф Питерс
ЦЗ
5
Баиссама Санко
ЦЗ
4
Исмаэль Диоманд
ЦП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
18
Ясин Бамму
ЦФ
Остались в запасе
7
Самуэль Грандсир
ПВ
25
Пеле
ЦП
9
Мусса Силла
ЦФ
Главный тренер
Фабьен Меркадаль
Главный тренер
Филипе Луис
Статистика матча Кан - Монако
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Кан
Франция. Третья лига, 14 тур
Кан
- : -
03.12.2026
Канн
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Информация о матче
Стадион:
Мишель д'Орнано
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