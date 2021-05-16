Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Кевин Монне-Паке
Статистика
Кевин Монне-Паке - статистика
Завершил карьеру
19 августа 1988 (38)
#22 | Нападающий
183 см | 76 кг
Франция
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Статистика по турнирам
Франция. Кубок 2020/2021
Франция. Лига 1 2020/2021
Франция. Кубок лиги 2018/2019
Франция. Лига 1 2018/2019
Франция. Лига 1 2017/2018
Лига Европы 2016/2017
Франция. Кубок лиги 2016/2017
Франция. Лига 1 2016/2017
Лига Европы 2015/2016
Франция. Кубок 2015/2016
Франция. Лига 1 2015/2016
Лига Европы 2014/2015
Франция. Лига 1 2011/2012
Франция. Лига 1 2010/2011
Франция. Лига 1 2009/2010
Франция. Лига 1 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сент-Этьен
16
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 37 тур
Лилль
0 : 0
16.05.2021
Сент-Этьен
Был в запасе
Франция. Лига 1, 35 тур
Монпелье
1 : 2
02.05.2021
Сент-Этьен
72' - 90'
Франция. Лига 1, 34 тур
Сент-Этьен
1 : 2
24.04.2021
Брест
55' - 90'
Франция. Лига 1, 33 тур
ПСЖ
3 : 2
18.04.2021
Сент-Этьен
1' - 46'
Франция. Лига 1, 32 тур
Сент-Этьен
4 : 1
11.04.2021
Бордо
84' - 90'
Франция. Лига 1, 31 тур
Ним
0 : 2
04.04.2021
Сент-Этьен
83' - 90'
Франция. Лига 1, 30 тур
Сент-Этьен
0 : 4
19.03.2021
Монако
Был в запасе
Франция. Лига 1, 29 тур
Анжер
0 : 1
13.03.2021
Сент-Этьен
60' - 90'
Франция. Лига 1, 28 тур
Сент-Этьен
2 : 3
03.03.2021
Ланс
1' - 61'
Франция. Лига 1, 27 тур
Лорьян
2 : 1
28.02.2021
Сент-Этьен
Был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Ренн
0 : 2
14.02.2021
Сент-Этьен
Был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Сент-Этьен
1 : 0
07.02.2021
Метц
1' - 64'
Франция. Лига 1, 23 тур
Сент-Этьен
1 : 1
03.02.2021
Нант
Был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Ницца
0 : 1
31.01.2021
Сент-Этьен
81' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Реймс
3 : 1
09.01.2021
Сент-Этьен
Был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Сент-Этьен
1 : 1
06.01.2021
ПСЖ
1' - 63'
Франция. Лига 1, 17 тур
Монако
2 : 2
23.12.2020
Сент-Этьен
1' - 70'
Франция. Лига 1, 9 тур
Сент-Этьен
0 : 1
01.11.2020
Монпелье
Был в запасе
Франция. Лига 1, 8 тур
Метц
2 : 0
25.10.2020
Сент-Этьен
1' - 46'
Франция. Лига 1, 7 тур
Сент-Этьен
1 : 3
18.10.2020
Ницца
1' - 72'
Франция. Лига 1, 6 тур
Ланс
2 : 0
03.10.2020
Сент-Этьен
Был в запасе
Франция. Лига 1, 5 тур
Сент-Этьен
0 : 3
26.09.2020
Ренн
Был в запасе
Франция. Лига 1, 4 тур
Нант
2 : 2
20.09.2020
Сент-Этьен
77' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Сент-Этьен
2 : 0
12.09.2020
Страсбур
87' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Сент-Этьен
2 : 0
30.08.2020
Лорьян
72' - 90'
Главные новости
Видео
Соболев подробно рассказал о курьезном голе в ворота Латышонка
01:21
Примера. «Барселона» уничтожила «Расинг» – 7:2!
00:33
«Было не по себе»: Талалаев разочаровался в 2-3 игроках «Балтики»
00:23
Орлов – о футболисте «Зенита»: «Кто его приглашал и за какие заслуги?»
00:15
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
Вчера, 23:55
1
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:41
2
Соболев сделал заявление после победы «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:17
5
РПЛ. 1+1 Соболева принесли «Зениту» гостевую победу над «Балтикой» (3:2)
Вчера, 22:43
80
РПЛ. «Локомотив» с 11 россиянами в старте не смог обыграть «Крылья» – 1:1
Вчера, 22:39
4
У «Локомотива» сорвался трансфер игрока, ездившего на ЧМ-2026
Вчера, 22:30
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+