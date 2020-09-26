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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Сент-Этьен - Ренн
Сент-Этьен - Ренн: обзор матча 26 сентября 2020
Сент-Этьен
26.09.2020, суббота, 18:00
Франция. Лига 1, 5 тур
0 : 3
Завершен
Ренн
33'
Н. Агер
54'
С. Гирасси
90'
А. Эну
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Этьен - Ренн
Желтая карточка
И. Нею
90'
+4
90'
+2
Замена
Ж. Рюттер
️️️️
Э. Камавинга
90'
ГОЛ! 0:3!
А. Эну
Пас отдал
Рафинья
84'
Замена
А. Эну
️️️️
С. Гирасси
84'
Замена
Ж. Мартен
️️️️
Б. Бурижо
Замена
Т. Тормен
️️️️
Д. Буанга
81'
Замена
М. Ривера
️️️️
А. Норден
73'
70'
Замена
Рафинья
️️️️
Р. дель Кастильо
70'
Замена
Ф. Тайт
️️️️
М. Терье
68'
Желтая карточка
С. Н'Зонзи
Замена
Ж. Крассо
️️️️
А. Аушиш
61'
54'
ГОЛ! 0:2!
С. Гирасси
Пас отдал
Р. дель Кастильо
Замена
У. Фофана
️️️️
Э. Муэффек
46'
Замена
И. Нею
️️️️
З. Юссуф
46'
33'
ГОЛ! 0:1!
Н. Агер
Пас отдал
Б. Бурижо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
97
Иванн Масон
ЛЗ
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
17
Эмен Муэффек
ПЗ
70
Арно Норден
ЛВ
99
Денис Буанга
ЛВ
28
Зеду Юссуф
ЦП
45
Махди Камара
ЦП
24
Адиль Аушиш
АП
17
Ромен Амума
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Ренн
1
Ромэйн Салин
ВР
21
Наиф Агер
ЦЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
2
Брандон Соппи
ПЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
9
Серу Гирасси
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Сент-Этьен
23
Стефан Баич
ВР
3
Уэсли Фофана
ЦЗ
58
Альфа Сиссоко
ПЗ
91
Иван Нею
ОП
29
Люка Гурна
ОП
7
Максенс Ривера
ПВ
11
Жан-Филипп Крассо
ЦФ
35
Тирон Тормен
ЦФ
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
Ренн
30
Пепе Боне
ВР
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
25
Жереми Гелин
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
8
Жонас Мартен
ЦП
11
Рафинья
ЦФ
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
23
Адриен Эну
ЦФ
4-2-3-1
40
Мулен
97
Масон
2
Мукуди
15
Колоджейчак
17
Муэффек
28
Юссуф
45
Камара
99
Буанга
24
Аушиш
70
Норден
17
Амума
4-3-2-1
1
Салин
14
Траоре
21
Агер
3
Да Силва
2
Соппи
27
Бурижо
15
Н'Зонзи
6
Камавинга
20
дель Кастильо
11
Терье
9
Гирасси
28
Юссуф
91
Нею
91
Нею
28
Юссуф
17
Муэффек
3
Фофана
3
Фофана
17
Муэффек
70
Норден
7
Ривера
7
Ривера
70
Норден
24
Аушиш
11
Крассо
11
Крассо
24
Аушиш
99
Буанга
35
Тормен
35
Тормен
99
Буанга
11
Терье
29
Тайт
29
Тайт
11
Терье
27
Бурижо
8
Мартен
8
Мартен
27
Бурижо
20
дель Кастильо
11
Рафинья
11
Рафинья
20
дель Кастильо
6
Камавинга
10
Рюттер
10
Рюттер
6
Камавинга
9
Гирасси
23
Эну
23
Эну
9
Гирасси
Остались в запасе
Сент-Этьен
Ренн
29
Люка Гурна
ОП
58
Альфа Сиссоко
ПЗ
23
Стефан Баич
ВР
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
23
Саша Боэ
ПЗ
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
30
Пепе Боне
ВР
25
Жереми Гелин
ЦЗ
Главный тренер
Жульен Стефан
Остались в запасе
29
Люка Гурна
ОП
58
Альфа Сиссоко
ПЗ
23
Стефан Баич
ВР
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
Остались в запасе
23
Саша Боэ
ПЗ
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
30
Пепе Боне
ВР
25
Жереми Гелин
ЦЗ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Главный тренер
Жульен Стефан
Статистика матча Сент-Этьен - Ренн
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 14 тур
Сент-Этьен
- : -
05.12.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Ренн
Лига Европы, 5 тур
НЕК
- : -
26.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Информация о матче
Главный судья:
Бенуа Бастьен
(Метц)
Стадион:
Жеффруа-Гишар
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