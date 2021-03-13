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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Анжер - Сент-Этьен
Анжер - Сент-Этьен: обзор матча 13 марта 2021
Анжер
13.03.2021, суббота, 15:00
Франция. Лига 1, 29 тур
0 : 1
Завершен
Сент-Этьен
52'
В. Хазри
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжер - Сент-Этьен
90'
+5
Замена
А. Модест
️️️️
Д. Буанга
Желтая карточка
А. Фульини
88'
Замена
М. Чо
️️️️
Л. Диони
82'
82'
Замена
А. Норден
️️️️
В. Хазри
82'
Замена
Э. Муэффек
️️️️
З. Юссуф
Замена
П. Капелле
️️️️
С. Буфал
68'
Замена
С. Баокен
️️️️
Л. Кулибали
68'
60'
Замена
К. Монне-Паке
️️️️
А. Аушиш
60'
Замена
Р. Будебуз
️️️️
Ш. Аби
59'
Желтая карточка
А. Аушиш
Замена
М. Лаж
️️️️
Т. Мангани
58'
Замена
С. Думбия
️️️️
А. Бамба
57'
54'
Желтая карточка
Д. Буанга
52'
ГОЛ! 0:1!
В. Хазри
Пас отдал
Ш. Аби
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжер
13
Поль Бернардони
ВР
29
Ромен Томас
ЦЗ
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
10
Ибраим Амаду
ОП
10
Анжело Фульини
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
29
Лассана Кулибали
ЦП
99
Луи Диони
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
47
Мигель Трауко
ЛЗ
4
Сайду Соу
ЦЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
4
Папе Сиссе
ЦЗ
99
Денис Буанга
ЛВ
45
Махди Камара
ЦП
28
Зеду Юссуф
ЦП
24
Адиль Аушиш
АП
7
Шарель Аби
ЦФ
10
Вахби Хазри
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Анжер
16
Людовик Бутель
ВР
21
Сулейман Думбия
ЛЗ
4
Матео Павлович
ЦЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
14
Антонен Бобишон
ЦП
28
Матиас Лаж
ПВ
50
Мохамед-Али Чо
ЦФ
28
Фарид Эль-Мелали
ЦФ
13
Стефан Баокен
ЦФ
Сент-Этьен
23
Стефан Баич
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
17
Эмен Муэффек
ПЗ
70
Арно Норден
ЛВ
10
Рияд Будебуз
АП
7
Максенс Ривера
ПВ
27
Антони Модест
ЦФ
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
4-1-3-1-1
13
Бернардони
25
Бамба
29
Томас
8
Траоре
15
Мансе
10
Амаду
10
Фульини
6
Мангани
29
Кулибали
17
Буфал
99
Диони
4-2-2-2
40
Мулен
4
Соу
15
Колоджейчак
4
Сиссе
47
Трауко
45
Камара
28
Юссуф
24
Аушиш
99
Буанга
10
Хазри
7
Аби
99
Диони
50
Чо
50
Чо
99
Диони
25
Бамба
21
Думбия
21
Думбия
25
Бамба
6
Мангани
28
Лаж
28
Лаж
6
Мангани
17
Буфал
15
Капелле
15
Капелле
17
Буфал
29
Кулибали
13
Баокен
13
Баокен
29
Кулибали
10
Хазри
70
Норден
70
Норден
10
Хазри
28
Юссуф
17
Муэффек
17
Муэффек
28
Юссуф
7
Аби
10
Будебуз
10
Будебуз
7
Аби
99
Буанга
27
Модест
27
Модест
99
Буанга
24
Аушиш
22
Монне-Паке
22
Монне-Паке
24
Аушиш
Остались в запасе
Анжер
Сент-Этьен
16
Людовик Бутель
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
14
Антонен Бобишон
ЦП
28
Фарид Эль-Мелали
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
23
Стефан Баич
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
7
Максенс Ривера
ПВ
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Остались в запасе
16
Людовик Бутель
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
14
Антонен Бобишон
ЦП
28
Фарид Эль-Мелали
ЦФ
Остались в запасе
23
Стефан Баич
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
7
Максенс Ривера
ПВ
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
Главный тренер
Стефан Мулен
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Статистика матча Анжер - Сент-Этьен
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Анжер
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 14 тур
Сент-Этьен
- : -
05.12.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Информация о матче
Стадион:
Стад Раймон Копа
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