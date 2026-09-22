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Аргентина. Примера
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Барракас Сентраль
Эстебан Ролон
Статистика
€ 350 тыс
Эстебан Ролон - статистика
Барракас Сентраль
25 марта 1995 (31)
#35 | Полузащитник
178 см
Аргентина
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Аргентина. Примера, 10 тур
Барракас Сентраль
0 : 1
22.09.2026
Индепендьенте Ривадавия
1' - 53'
Аргентина. Примера, 8 тур
Барракас Сентраль
0 : 0
08.09.2026
Архентинос Хуниорс
72' - 90'
Аргентина. Примера, 7 тур
Тигре
0 : 0
01.09.2026
Барракас Сентраль
Был в запасе
Статистика по турнирам
Аргентина. Примера 2026
Италия. Серия А 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
К
Дженоа
12
0
0
9
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Фиорентина
0 : 0
26.05.2019
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Дженоа
1 : 1
18.05.2019
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Аталанта
2 : 1
11.05.2019
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Дженоа
1 : 1
05.05.2019
Рома
Был в запасе
90'
Италия. Серия А, 34 тур
СПАЛ
1 : 1
28.04.2019
Дженоа
Был в запасе
66'
Италия. Серия А, 33 тур
Дженоа
0 : 1
20.04.2019
Торино
Был в запасе
51'
Италия. Серия А, 32 тур
Сампдория
2 : 0
14.04.2019
Дженоа
1' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Наполи
1 : 1
07.04.2019
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Дженоа
0 : 4
03.04.2019
Интер
1' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Удинезе
2 : 0
30.03.2019
Дженоа
1' - 90'
5'
Италия. Серия А, 28 тур
Дженоа
2 : 0
17.03.2019
Ювентус
1' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Парма
1 : 0
09.03.2019
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Дженоа
0 : 0
03.03.2019
Фрозиноне
Был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Кьево
0 : 0
24.02.2019
Дженоа
1' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Дженоа
2 : 1
17.02.2019
Лацио
1' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Болонья
1 : 1
10.02.2019
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Эмполи
1 : 3
28.01.2019
Дженоа
1' - 90'
58'
Италия. Серия А, 20 тур
Дженоа
0 : 2
21.01.2019
Милан
1' - 90'
70'
Италия. Серия А, 19 тур
Дженоа
0 : 0
29.12.2018
Фиорентина
1' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Кальяри
1 : 0
26.12.2018
Дженоа
1' - 90'
41'
Италия. Серия А, 17 тур
Дженоа
3 : 1
22.12.2018
Аталанта
46' - 90'
71'
Италия. Серия А, 16 тур
Рома
3 : 2
16.12.2018
Дженоа
65' - 90'
90'
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