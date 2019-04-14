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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Дженоа
Сампдория - Дженоа: обзор матча 14 апреля 2019
Сампдория
14.04.2019, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 32 тур
2 : 0
Завершен
Дженоа
3'
Г. Дефрель
53'
Ф. Квальярелла (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сампдория - Дженоа
Желтая карточка
М. Габбиадини
90'
+1
88'
Желтая карточка
Л. Лерагер
79'
Желтая карточка
М. Велозу
66'
Желтая карточка
К. Ромеро
60'
Желтая карточка
Г. Пандев
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Ф. Квальярелла
53'
51'
Красная карточка
Д. Бираски
Желтая карточка
К. Линетти
30'
8'
Желтая карточка
Д. Кришито
ГОЛ! 1:0!
Г. Дефрель
Пас отдал
Ф. Квальярелла
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
25
Эмиль Аудеро
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
7
Джакопо Сала
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
Дженоа
13
Ионуц Раду
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
11
Даниэль Бесса
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
35
Эстебан Ролон
ЦП
13
Педру Перейра
ПВ
8
Кристиан Куаме
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
88
Дарко Лазович
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Сампдория
27
Вид Белец
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
14
Роналду Виейра
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
10
Джанлука Капрари
ЦФ
25
Марко Сау
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Дженоа
22
Федерико Маркетти
ВР
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
16
Иван Радованович
ОП
21
Лукас Лерагер
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
18
Джанлука Лападула
ЦФ
99
Андреа Фавилли
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
3-4-1-2
25
Аудеро
29
Мурру
25
Колли
2
Андерсен
7
Сала
8
Экдаль
17
Линетти
26
Прат
11
Рамирес
92
Дефрель
27
Квальярелла
3-3-1-3
13
Раду
4
Кришито
21
Ромеро
4
Бираски
11
Бесса
44
Велозу
35
Ролон
13
Перейра
88
Лазович
21
Пандев
8
Куаме
Остались в запасе
Сампдория
Дженоа
27
Вид Белец
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
14
Роналду Виейра
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
10
Джанлука Капрари
ЦФ
25
Марко Сау
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
16
Иван Радованович
ОП
22
Федерико Маркетти
ВР
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
21
Лукас Лерагер
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
18
Джанлука Лападула
ЦФ
99
Андреа Фавилли
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Остались в запасе
27
Вид Белец
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
14
Роналду Виейра
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
10
Джанлука Капрари
ЦФ
25
Марко Сау
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Остались в запасе
16
Иван Радованович
ОП
22
Федерико Маркетти
ВР
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
21
Лукас Лерагер
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
18
Джанлука Лападула
ЦФ
99
Андреа Фавилли
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Статистика матча Сампдория - Дженоа
2
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
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