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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Дженоа
Удинезе - Дженоа: обзор матча 30 марта 2019
Удинезе
30.03.2019, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 29 тур
2 : 0
Завершен
Дженоа
4'
С. Окака-Чука
62'
Р. Мандрагора
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Дженоа
78'
Желтая карточка
П. Перейра
ГОЛ! 2:0!
Р. Мандрагора
Пас отдал
И. Пуссетто
62'
46'
Желтая карточка
Д. Бесса
42'
Желтая карточка
Д. Кришито
Желтая карточка
М. Зеегелар
40'
Желтая карточка
Сандро
38'
Желтая карточка
Й. Стригер Ларсен
33'
5'
Желтая карточка
Э. Ролон
ГОЛ! 1:0!
С. Окака-Чука
Пас отдал
С. Фофана
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
1
Хуан Муссо
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
7
Родриго Де Пауль
ЦП
17
Йенс Стригер Ларсен
ЦП
42
Секо Фофана
ЦП
30
Сандро
ЦП
8
Роландо Мандрагора
ЦП
23
Игнасио Пуссетто
ПВ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Дженоа
13
Ионуц Раду
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
16
Иван Радованович
ОП
27
Стефано Стураро
ЦП
21
Лукас Лерагер
ЦП
35
Эстебан Ролон
ЦП
13
Педру Перейра
ПВ
8
Кристиан Куаме
ЦФ
88
Дарко Лазович
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Удинезе
12
Николас
ВР
1
Самуэле Перисан
ВР
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
33
Самир
ЦЗ
3
Николас Опоку
ЦЗ
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
6
Сванте Ингелссон
АП
15
Кевин Ласанья
ЦФ
Дженоа
22
Федерико Маркетти
ВР
4
Давиде Бираски
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
11
Даниэль Бесса
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
23
Никола Даль Монте
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
3-5-1-1
1
Муссо
4
Зеегелар
87
Де Майо
5
Троост-Эконг
17
Стригер Ларсен
42
Фофана
30
Сандро
8
Мандрагора
7
Де Пауль
23
Пуссетто
77
Окака-Чука
3-1-3-1-2
13
Раду
4
Кришито
87
Жуканович
21
Ромеро
16
Радованович
27
Стураро
21
Лерагер
35
Ролон
13
Перейра
88
Лазович
8
Куаме
Остались в запасе
Удинезе
Дженоа
6
Сванте Ингелссон
АП
12
Николас
ВР
1
Самуэле Перисан
ВР
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
33
Самир
ЦЗ
3
Николас Опоку
ЦЗ
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
15
Кевин Ласанья
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
22
Федерико Маркетти
ВР
4
Давиде Бираски
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
11
Даниэль Бесса
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
23
Никола Даль Монте
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Остались в запасе
6
Сванте Ингелссон
АП
12
Николас
ВР
1
Самуэле Перисан
ВР
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
33
Самир
ЦЗ
3
Николас Опоку
ЦЗ
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
15
Кевин Ласанья
ЦФ
Остались в запасе
22
Федерико Маркетти
ВР
4
Давиде Бираски
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
11
Даниэль Бесса
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
23
Никола Даль Монте
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Статистика матча Удинезе - Дженоа
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Информация о матче
Стадион:
Удинезе Арена
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