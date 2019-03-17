Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Ювентус
Дженоа - Ювентус: обзор матча 17 марта 2019
Дженоа
17.03.2019, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 28 тур
2 : 0
Завершен
Ювентус
72'
С. Стураро
81'
Г. Пандев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Ювентус
85'
Желтая карточка
Э. Джан
Желтая карточка
Г. Пандев
82'
ГОЛ! 2:0!
Г. Пандев
Пас отдал
К. Куаме
81'
ГОЛ! 1:0!
С. Стураро
Пас отдал
Г. Пандев
72'
23'
Желтая карточка
М. Касерес
6'
Желтая карточка
А. Сандро
Желтая карточка
К. Ромеро
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
13
Ионуц Раду
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
16
Иван Радованович
ОП
21
Лукас Лерагер
ЦП
35
Эстебан Ролон
ЦП
13
Педру Перейра
ПВ
88
Дарко Лазович
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
8
Кристиан Куаме
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Ювентус
1
Маттиа Перин
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
23
Эмре Джан
ОП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
21
Пауло Дибала
ЦФ
9
Марио Манджукич
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Дженоа
22
Федерико Маркетти
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
11
Даниэль Бесса
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
18
Джанлука Лападула
ЦФ
23
Никола Даль Монте
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
Ювентус
25
Карло Пинсольо
ВР
13
Войцех Щесны
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
8
Блейз Матюиди
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
9
Мойзе Кен
ЦФ
3-1-2-1-3
13
Раду
4
Кришито
21
Ромеро
87
Жуканович
16
Радованович
21
Лерагер
35
Ролон
13
Перейра
8
Куаме
19
Санабрия
88
Лазович
3-3-2-2
1
Перин
24
Ругани
19
Бонуччи
4
Касерес
2
Канселу
23
Джан
26
Сандро
30
Бентанкур
15
Пьянич
9
Манджукич
21
Дибала
Остались в запасе
Дженоа
Ювентус
22
Федерико Маркетти
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
11
Даниэль Бесса
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
18
Джанлука Лападула
ЦФ
23
Никола Даль Монте
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
25
Карло Пинсольо
ВР
13
Войцех Щесны
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
8
Блейз Матюиди
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
22
Федерико Маркетти
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
11
Даниэль Бесса
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
18
Джанлука Лападула
ЦФ
23
Никола Даль Монте
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
Остались в запасе
25
Карло Пинсольо
ВР
13
Войцех Щесны
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
8
Блейз Матюиди
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Дженоа - Ювентус
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
Все
Дженоа
Ювентус
Серия А: шансы «Сассуоло» и «Дженоа» на победу в матче 12-го тура
09:23
Серия А: шансы «Ювентуса» и «Венеции» на победу в матче 12-го тура
09:16
Конте готов вернуться в «Ювентус»: «Рано или поздно этот круг замкнется»
Вчера, 08:55
1
Почеттино хочет усилить «Манчестер Юнайтед» игроком сборной США
17 ноября
Реакция Агкацева на интерес «Ювентуса»
16 ноября
1
Серия А: шансы «Сассуоло» и «Дженоа» на победу в матче 12-го тура
09:23
«Дженоа» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Дженоа» и «Милана» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Лечче» – «Дженоа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Лечче» и «Дженоа» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Серия А: шансы «Ювентуса» и «Венеции» на победу в матче 12-го тура
09:16
Конте готов вернуться в «Ювентус»: «Рано или поздно этот круг замкнется»
Вчера, 08:55
1
Почеттино хочет усилить «Манчестер Юнайтед» игроком сборной США
17 ноября
Реакция Агкацева на интерес «Ювентуса»
16 ноября
1
«Ювентус» выбирает между защитниками «Барселоны», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма»
14 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+