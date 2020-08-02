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Джампаоло Паццини
Статистика
Джампаоло Паццини - статистика
Завершил карьеру
2 августа 1984 (42), Пеша
#11 | Нападающий
180 см | 74 кг
Италия
Статистика
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Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2019/2020
Испания. Примера 2017/2018
Италия. Серия А 2017/2018
Италия. Серия А 2015/2016
Италия. Кубок 2014/2015
Италия. Серия А 2014/2015
Товарищеские матчи 2014
Италия. Кубок 2013/2014
Италия. Серия А 2013/2014
Лига чемпионов 2013/2014
Италия. Кубок 2012/2013
Италия. Серия А 2012/2013
Лига чемпионов 2012/2013
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Италия. Серия А 2011/2012
Лига Чемпионов 2011/2012
Суперкубок Италии 2011
Товарищеские матчи. Сборные 2011
Италия. Кубок 2010/2011
Италия. Серия А 2010/2011
Лига Европы 2010/2011
Лига Чемпионов 2010/2011
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010
Товарищеские матчи. Сборные 2010
Чемпионат мира 2010
Италия. Серия А 2009/2010
Италия. Кубок 2008/2009
Италия. Серия А 2008/2009
Лига Чемпионов 2008/2009
Италия. Серия А 2007/2008
Кубок УЕФА 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Верона
10
4
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Дженоа
3 : 0
02.08.2020
Верона
46' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Верона
3 : 0
29.07.2020
СПАЛ
75' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Брешиа
2 : 0
05.07.2020
Верона
72' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Верона
3 : 2
01.07.2020
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Сассуоло
3 : 3
28.06.2020
Верона
60' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Верона
0 : 2
23.06.2020
Наполи
70' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Верона
2 : 1
20.06.2020
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Сампдория
2 : 1
08.03.2020
Верона
80' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Верона
2 : 1
08.02.2020
Ювентус
69' - 90'
86'
Италия. Серия А, 17 тур
Лацио
0 : 0
05.02.2020
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Милан
1 : 1
02.02.2020
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Верона
3 : 0
26.01.2020
Лечче
73' - 90'
87'
Италия. Серия А, 20 тур
Болонья
1 : 1
19.01.2020
Верона
90' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Верона
2 : 1
12.01.2020
Дженоа
88' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
СПАЛ
0 : 2
05.01.2020
Верона
1' - 90'
14'
Италия. Серия А, 16 тур
Верона
3 : 3
15.12.2019
Торино
63' - 90'
69'
Италия. Серия А, 15 тур
Аталанта
3 : 2
07.12.2019
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Верона
1 : 3
01.12.2019
Рома
80' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Верона
1 : 0
24.11.2019
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Интер
2 : 1
09.11.2019
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Верона
2 : 1
03.11.2019
Брешиа
Был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Верона
2 : 0
05.10.2019
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Кальяри
1 : 1
29.09.2019
Верона
88' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Верона
0 : 0
24.09.2019
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Ювентус
2 : 1
21.09.2019
Верона
85' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Верона
0 : 1
15.09.2019
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Лечче
0 : 1
01.09.2019
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Верона
1 : 1
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Болонья
Был в запасе
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