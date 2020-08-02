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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Верона
Дженоа - Верона: обзор матча 02 августа 2020
Дженоа
02.08.2020, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 38 тур
3 : 0
Завершен
Верона
13'
А. Санабрия
25'
А. Санабрия
44'
К. Ромеро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Верона
Красная карточка
Ф. Кассата
90'
+1
90'
+1
Красная карточка
С. Амрабат
Замена
А. Пинамонти
️️️️
Г. Пандев
83'
Замена
Ф. Кассата
️️️️
Ф. Ягелло
83'
75'
Замена
Э. Сальседо
️️️️
К. Гюнтер
Замена
Э. Гольданига
️️️️
А. Санабрия
64'
Вторая желтая
К. Ромеро
61'
Желтая карточка
А. Масиелло
49'
46'
Замена
Д. Паццини
️️️️
С. Ди Кармине
46'
Замена
Ф. Борини
️️️️
М. Пессина
Желтая карточка
К. Ромеро
45'
+3
ГОЛ! 3:0!
К. Ромеро
Пас отдал
Ф. Ягелло
44'
ГОЛ! 2:0!
А. Санабрия
Пас отдал
Г. Пандев
25'
Замена
А. Баррека
️️️️
Д. Кришито
22'
ГОЛ! 1:0!
А. Санабрия
Пас отдал
Л. Лерагер
13'
Желтая карточка
А. Санабрия
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
1
Маттиа Перин
ВР
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
24
Филип Ягелло
ЦП
21
Лукас Лерагер
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
21
Горан Пандев
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Верона
23
Борис Радунович
ВР
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
4
Софиан Амрабат
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
32
Маттео Пессина
ЦП
9
Валентин Эйссерик
ЦП
11
Самуэль Ди Кармине
ЦФ
88
Дарко Лазович
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Дженоа
22
Федерико Маркетти
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
6
Николо Ровелла
ОП
20
Лассе Шоне
ЦП
29
Франческо Кассата
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
99
Андреа Фавилли
ЦФ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Верона
16
Марко Сильвестри
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
55
Лукас Фелиппе
ЦП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
14
Мариуш Степински
ЦФ
10
Эдди Сальседо
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
3-2-3-2
1
Перин
5
Масиелло
21
Ромеро
2
Анкерсен
4
Кришито
25
Сапата
24
Ягелло
21
Лерагер
85
Бехрами
19
Санабрия
21
Пандев
4-4-2
23
Радунович
19
Фараони
22
Гюнтер
32
Димарко
13
Ррахмани
44
Велозу
32
Пессина
9
Эйссерик
4
Амрабат
88
Лазович
11
Ди Кармине
4
Кришито
3
Баррека
3
Баррека
4
Кришито
19
Санабрия
18
Гольданига
18
Гольданига
19
Санабрия
24
Ягелло
29
Кассата
29
Кассата
24
Ягелло
21
Пандев
9
Пинамонти
9
Пинамонти
21
Пандев
11
Ди Кармине
11
Паццини
11
Паццини
11
Ди Кармине
22
Гюнтер
10
Сальседо
10
Сальседо
22
Гюнтер
32
Пессина
16
Борини
16
Борини
32
Пессина
Остались в запасе
Дженоа
Верона
6
Николо Ровелла
ОП
18
Паоло Гильоне
ПЗ
22
Федерико Маркетти
ВР
4
Давиде Бираски
ЦЗ
20
Лассе Шоне
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
99
Андреа Фавилли
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
55
Лукас Фелиппе
ЦП
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
16
Марко Сильвестри
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
14
Мариуш Степински
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Остались в запасе
6
Николо Ровелла
ОП
18
Паоло Гильоне
ПЗ
22
Федерико Маркетти
ВР
4
Давиде Бираски
ЦЗ
20
Лассе Шоне
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
99
Андреа Фавилли
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Остались в запасе
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
55
Лукас Фелиппе
ЦП
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
16
Марко Сильвестри
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
14
Мариуш Степински
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Главный тренер
Иван Юрич
Статистика матча Дженоа - Верона
3
2
1
Красные карточки
2
1
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
- : -
24.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
0 : 2
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
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