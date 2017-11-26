Матия Бобен - статистика
#42 | Защитник
|Имя
|Матия
|Фамилия
|Бобен
|Команда
|Ливорно
|Состав
|Основной
|Родной город
|Любляна
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|26 февраля 1994 (29 лет)
|Рост
|191
Стоимость:
€ 325
тыс
|Имя
|Матия
|Фамилия
|Бобен
|Команда
|Ливорно
|Состав
|Основной
|Родной город
|Любляна
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|26 февраля 1994 (29 лет)
|Рост
|191
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ростов
|7
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.05.2018
|Был в запасе
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|1:0
|Урал (Екатеринбург)
|05.05.2018
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|2:0
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|29.04.2018
|Был в запасе
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|2:0
|Тосно (Тосно)
|21.04.2018
|Был в запасе
|Рубин (Казань)
|1:1
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|15.04.2018
|1' -90'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|2:0
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|08.04.2018
|Был в запасе
|Локомотив (Москва)
|1:0
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|01.04.2018
|Был в запасе
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|1:2
|ЦСКА (Москва)
|10.12.2017
|Был в запасе
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|1:0
|Уфа (Уфа)
|02.12.2017
|Был в запасе
|Динамо (Москва)
|2:0
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|26.11.2017
|Был в запасе
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|2:0
|Анжи (Махачкала)
|19.11.2017
|Был в запасе
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|0:0
|Амкар-Пермь (Пермь)
|04.11.2017
|Был в запасе
|Ахмат (Грозный)
|1:0
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|28.10.2017
|Был в запасе
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|2:2
|Спартак (Москва)
|21.10.2017
|Был в запасе
|Тосно (Тосно)
|1:1
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|16.09.2017
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|2:0
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|09.09.2017
|1' -90'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|2:2
|Арсенал (Тула)
|27.08.2017
|Был в запасе
|Зенит (Санкт-Петербург)
|0:0
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|20.08.2017
|1' -90'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|0:0
|Краснодар (Краснодар)
|12.08.2017
|1' -90'
|Уфа (Уфа)
|1:4
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|09.08.2017
|Был в запасе
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|1:0
|Динамо (Москва)
|04.08.2017
|Был в запасе
|Анжи (Махачкала)
|0:1
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|30.07.2017
|Был в запасе
|Амкар-Пермь (Пермь)
|0:1
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|23.07.2017
|Был в запасе
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|0:1
|Ахмат (Грозный)
|15.07.2017
|45' -90'
|Урал (Екатеринбург)
|1:1
|Ростов (Ростов-на-Дону)