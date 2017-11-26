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    Матия Бобен - статистика

    #42 | Защитник
    Имя Матия
    Фамилия Бобен
    Команда Ливорно
    Состав Основной
    Родной город Любляна
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 26 февраля 1994 (29 лет)
    Рост 191
    Стоимость:
    € 325
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ростов 7 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.05.2018 Был в запасе Ростов (Ростов-на-Дону) 1:0 Урал (Екатеринбург)
    05.05.2018 1' -90' Спартак (Москва) 2:0 Ростов (Ростов-на-Дону)
    29.04.2018 Был в запасе Ростов (Ростов-на-Дону) 2:0 Тосно (Тосно)
    21.04.2018 Был в запасе Рубин (Казань) 1:1 Ростов (Ростов-на-Дону)
    15.04.2018 1' -90' Ростов (Ростов-на-Дону) 2:0 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    08.04.2018 Был в запасе Локомотив (Москва) 1:0 Ростов (Ростов-на-Дону)
    01.04.2018 Был в запасе Ростов (Ростов-на-Дону) 1:2 ЦСКА (Москва)
    10.12.2017 Был в запасе Ростов (Ростов-на-Дону) 1:0 Уфа (Уфа)
    02.12.2017 Был в запасе Динамо (Москва) 2:0 Ростов (Ростов-на-Дону)
    26.11.2017 Был в запасе Ростов (Ростов-на-Дону) 2:0 Анжи (Махачкала)
    19.11.2017 Был в запасе Ростов (Ростов-на-Дону) 0:0 Амкар-Пермь (Пермь)
    04.11.2017 Был в запасе Ахмат (Грозный) 1:0 Ростов (Ростов-на-Дону)
    28.10.2017 Был в запасе Ростов (Ростов-на-Дону) 2:2 Спартак (Москва)
    21.10.2017 Был в запасе Тосно (Тосно) 1:1 Ростов (Ростов-на-Дону)
    16.09.2017 1' -90' ЦСКА (Москва) 2:0 Ростов (Ростов-на-Дону)
    09.09.2017 1' -90' Ростов (Ростов-на-Дону) 2:2 Арсенал (Тула)
    27.08.2017 Был в запасе Зенит (Санкт-Петербург) 0:0 Ростов (Ростов-на-Дону)
    20.08.2017 1' -90' Ростов (Ростов-на-Дону) 0:0 Краснодар (Краснодар)
    12.08.2017 1' -90' Уфа (Уфа) 1:4 Ростов (Ростов-на-Дону)
    09.08.2017 Был в запасе Ростов (Ростов-на-Дону) 1:0 Динамо (Москва)
    04.08.2017 Был в запасе Анжи (Махачкала) 0:1 Ростов (Ростов-на-Дону)
    30.07.2017 Был в запасе Амкар-Пермь (Пермь) 0:1 Ростов (Ростов-на-Дону)
    23.07.2017 Был в запасе Ростов (Ростов-на-Дону) 0:1 Ахмат (Грозный)
    15.07.2017 45' -90' Урал (Екатеринбург) 1:1 Ростов (Ростов-на-Дону)
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