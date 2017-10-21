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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Тосно - Ростов
Тосно - Ростов: обзор матча 21 октября 2017
Тосно
21.10.2017, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 14 тур
1 : 1
Завершен
Ростов
17'
Е. Марков
56'
С. Ингасон (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тосно - Ростов
Желтая карточка
Р. Дугалич
72'
69'
Замена
Э. Шомуродов
️️️️
Е. Макеев
Замена
Г. Мелкадзе
️️️️
Н. Труйич
67'
56'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
С. Ингасон
46'
Замена
А. Ионов
️️️️
Х. Байрамян
46'
Замена
А. Зуев
️️️️
М. Думбия
Замена
Я. Казаев
️️️️
М. Полетанович
43'
34'
Желтая карточка
С. Песьяков
Желтая карточка
Н. Роша
34'
Желтая карточка
Е. Чернов
21'
ГОЛ! 1:0!
Е. Марков
Пас отдал
М. Полетанович
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тосно
1
Давид Юрченко
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
20
Раде Дугалич
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
4
Марко Полетанович
ЦП
14
Александр Карницкий
ЦП
91
Антон Заболотный
ЦФ
20
Евгений Марков
ЦФ
77
Никола Труйич
ЦФ
5
Нуну Роша
ЦФ
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
16
Мацей Вилюш
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
7
Мусса Думбия
ЛВ
8
Александр Гацкан
ОП
28
Павел Могилевец
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
Главный тренер
Леонид Кучук
Тосно
1
Михаил Опарин
ВР
12
Василий Лукичев
ВР
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
57
Руслан Абазов
ПЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
8
Андерсон Карвальо
ЦП
53
Ян Казаев
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
Ростов
1
Евгений Гошев
ВР
31
Илья Абаев
ВР
5
Матия Бобен
ЦЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
17
Александр Зуев
ЛВ
15
Хосимар Кинтеро
ЦП
37
Жан Маер
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
11
Александр Бухаров
ЦФ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
4-2-4
1
Юрченко
23
Чернов
25
Буйволов
20
Дугалич
5
Кутин
4
Полетанович
14
Карницкий
91
Заболотный
5
Роша
77
Труйич
20
Марков
3-3-1-2-1
30
Песьяков
34
Макеев
15
Ингасон
16
Вилюш
18
Паршивлюк
8
Гацкан
19
Устинов
28
Могилевец
19
Байрамян
7
Думбия
17
Дядюн
4
Полетанович
53
Казаев
53
Казаев
4
Полетанович
77
Труйич
77
Мелкадзе
77
Мелкадзе
77
Труйич
7
Думбия
17
Зуев
17
Зуев
7
Думбия
19
Байрамян
11
Ионов
11
Ионов
19
Байрамян
34
Макеев
14
Шомуродов
14
Шомуродов
34
Макеев
Остались в запасе
Тосно
Ростов
1
Михаил Опарин
ВР
12
Василий Лукичев
ВР
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
57
Руслан Абазов
ПЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
8
Андерсон Карвальо
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
15
Хосимар Кинтеро
ЦП
1
Евгений Гошев
ВР
31
Илья Абаев
ВР
5
Матия Бобен
ЦЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
37
Жан Маер
ЦП
11
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Леонид Кучук
Остались в запасе
1
Михаил Опарин
ВР
12
Василий Лукичев
ВР
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
57
Руслан Абазов
ПЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
8
Андерсон Карвальо
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
Остались в запасе
15
Хосимар Кинтеро
ЦП
1
Евгений Гошев
ВР
31
Илья Абаев
ВР
5
Матия Бобен
ЦЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
37
Жан Маер
ЦП
11
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Леонид Кучук
Статистика матча Тосно - Ростов
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Тосно
Россия. Кубок, 1/16 финала
Тосно
0 : 0
12.08.2026
Череповец
Россия. Кубок, 1/32 финала
Кировец-Восхождение
0 : 3
29.07.2026
Тосно
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Уфа
5 : 0
13.05.2018
Тосно
Россия. Кубок, Финал
Тосно
2 : 1
09.05.2018
Авангард
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Тосно
1 : 2
05.05.2018
Динамо
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Москалев
(Воронеж)
Стадион:
Петровский
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