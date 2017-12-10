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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - Уфа
Ростов - Уфа: обзор матча 10 декабря 2017
Ростов
10.12.2017, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 20 тур
1 : 0
Завершен
Уфа
22'
С. Ингасон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов - Уфа
Желтая карточка
С. Песьяков
90'
+3
90'
+2
Желтая карточка
С. Игбун
81'
Замена
И. Обляков
️️️️
Д. Тумасян
Замена
Э. Шомуродов
️️️️
А. Бухаров
78'
73'
Желтая карточка
В. Салатич
73'
Замена
Д. Сысуев
️️️️
В. Салатич
Замена
Т. Калачев
️️️️
М. Думбия
71'
Замена
А. Ионов
️️️️
А. Зуев
61'
60'
Замена
К. Фатай
️️️️
А. Никитин
ГОЛ! 1:0!
С. Ингасон
Пас отдал
А. Зуев
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
16
Мацей Вилюш
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
7
Мусса Думбия
ЛВ
8
Александр Гацкан
ОП
28
Павел Могилевец
ЦП
11
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Кириченко
Уфа
31
Александр Беленов
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
29
Иван Пауревич
ОП
10
Веролюб Салатич
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
44
Сильвестр Игбун
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Ростов
31
Илья Абаев
ВР
1
Евгений Гошев
ВР
5
Матия Бобен
ЦЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
15
Хосимар Кинтеро
ЦП
37
Жан Маер
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
2
Тимофей Калачев
ПП
11
Алексей Ионов
ПВ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Уфа
88
Гиорги Шелия
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
55
Кэтэлин Карп
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
60
Владимир Зубарев
ОП
10
Иван Обляков
АП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
7
Кеинде Фатай
ЦФ
3-3-1-2-1
30
Песьяков
18
Паршивлюк
15
Ингасон
16
Вилюш
19
Устинов
8
Гацкан
34
Макеев
28
Могилевец
7
Думбия
17
Зуев
11
Бухаров
3-3-1-1-1
31
Беленов
34
Тумасян
4
Никитин
3
Аликин
27
Живоглядов
29
Пауревич
5
Йокич
10
Салатич
57
Кротов
44
Игбун
7
Думбия
2
Калачев
2
Калачев
7
Думбия
17
Зуев
11
Ионов
11
Ионов
17
Зуев
11
Бухаров
14
Шомуродов
14
Шомуродов
11
Бухаров
10
Салатич
8
Сысуев
8
Сысуев
10
Салатич
34
Тумасян
10
Обляков
10
Обляков
34
Тумасян
4
Никитин
7
Фатай
7
Фатай
4
Никитин
Остались в запасе
Ростов
Уфа
15
Хосимар Кинтеро
ЦП
31
Илья Абаев
ВР
1
Евгений Гошев
ВР
5
Матия Бобен
ЦЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
37
Жан Маер
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
Главный тренер
Дмитрий Кириченко
88
Гиорги Шелия
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
55
Кэтэлин Карп
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
60
Владимир Зубарев
ОП
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
15
Хосимар Кинтеро
ЦП
31
Илья Абаев
ВР
1
Евгений Гошев
ВР
5
Матия Бобен
ЦЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
37
Жан Маер
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
Остались в запасе
88
Гиорги Шелия
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
55
Кэтэлин Карп
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
60
Владимир Зубарев
ОП
Главный тренер
Дмитрий Кириченко
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Ростов - Уфа
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Москалев
(Воронеж)
Стадион:
Олимп им. Виктора Понедельника
Где смотреть матч:
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