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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Уфа - Ростов
Уфа - Ростов: обзор матча 12 августа 2017
Уфа
12.08.2017, суббота, 15:00
Россия. Премьер-лига, 6 тур
1 : 4
Завершен
Ростов
55'
О. Ваньек
58'
А. Гацкан
64'
Т. Калачев (П)
66'
Т. Калачев
77'
М. Мевля
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уфа - Ростов
87'
Замена
Э. Шомуродов
️️️️
В. Дядюн
Замена
И. Абдулавов
️️️️
П. Аликин
80'
77'
ГОЛ! 1:4!
М. Мевля
Пас отдал
Т. Калачев
Замена
Д. Сысуев
️️️️
О. Ваньек
68'
66'
ГОЛ! 1:3!
Т. Калачев
Пас отдал
В. Дядюн
64'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Т. Калачев
63'
Замена
Т. Калачев
️️️️
М. Думбия
63'
Замена
А. Зуев
️️️️
Ж. Маер
58'
ГОЛ! 1:1!
А. Гацкан
Пас отдал
Ж. Маер
ГОЛ! 1:0!
О. Ваньек
Пас отдал
Д. Стоцкий
55'
Желтая карточка
И. Безденежных
51'
Желтая карточка
Д. Стоцкий
47'
Замена
И. Безденежных
️️️️
И. Пауревич
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
31
Александр Беленов
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
29
Иван Пауревич
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
90
Ондрей Ваньек
ЦП
44
Сильвестр Игбун
ЦФ
7
Кеинде Фатай
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
32
Миха Мевля
ЦЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
5
Матия Бобен
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
7
Мусса Думбия
ЛВ
8
Александр Гацкан
ОП
4
Артур Юсупов
ЦП
37
Жан Маер
ЦП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
Главный тренер
Леонид Кучук
Уфа
88
Гиорги Шелия
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
55
Кэтэлин Карп
ОП
87
Игорь Безденежных
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
10
Иван Обляков
АП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
Ростов
1
Евгений Гошев
ВР
31
Илья Абаев
ВР
88
Игорь Киреев
ЛП
17
Александр Зуев
ЛВ
15
Хосимар Кинтеро
ЦП
6
Саид Эзатолахи
ЦП
28
Павел Могилевец
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
2
Тимофей Калачев
ПП
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
3-4-1-2
31
Беленов
27
Живоглядов
3
Аликин
5
Табидзе
5
Йокич
29
Пауревич
13
Засеев
89
Стоцкий
90
Ваньек
7
Фатай
44
Игбун
3-3-2-1-1
30
Песьяков
32
Мевля
15
Ингасон
5
Бобен
19
Устинов
8
Гацкан
18
Паршивлюк
4
Юсупов
37
Маер
7
Думбия
17
Дядюн
90
Ваньек
8
Сысуев
8
Сысуев
90
Ваньек
29
Пауревич
87
Безденежных
87
Безденежных
29
Пауревич
3
Аликин
99
Абдулавов
99
Абдулавов
3
Аликин
37
Маер
17
Зуев
17
Зуев
37
Маер
7
Думбия
2
Калачев
2
Калачев
7
Думбия
17
Дядюн
14
Шомуродов
14
Шомуродов
17
Дядюн
Остались в запасе
Уфа
Ростов
57
Вячеслав Кротов
АП
88
Гиорги Шелия
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
55
Кэтэлин Карп
ОП
10
Иван Обляков
АП
Главный тренер
Сергей Семак
15
Хосимар Кинтеро
ЦП
1
Евгений Гошев
ВР
31
Илья Абаев
ВР
88
Игорь Киреев
ЛП
6
Саид Эзатолахи
ЦП
28
Павел Могилевец
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
Главный тренер
Леонид Кучук
Остались в запасе
57
Вячеслав Кротов
АП
88
Гиорги Шелия
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
55
Кэтэлин Карп
ОП
10
Иван Обляков
АП
Остались в запасе
15
Хосимар Кинтеро
ЦП
1
Евгений Гошев
ВР
31
Илья Абаев
ВР
88
Игорь Киреев
ЛП
6
Саид Эзатолахи
ЦП
28
Павел Могилевец
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Леонид Кучук
Статистика матча Уфа - Ростов
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Матюнин
(Москва)
Стадион:
Нефтяник
Где смотреть матч:
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